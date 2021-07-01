Липи, призначені для майбутнього меморіалу Небесної Сотні, цвітуть у розсаднику під Києвом. ФОТО

Музей Майдану показав, як цвітуть липи, закуплені для меморіалу в нідерландському розсаднику і вимушено висаджені в одному з розсадників Київської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, липи були висаджені в розсаднику через арешт земельної ділянки на Алеї Героїв Небесної Сотні, на якій мав бути побудований меморіал.

У Музеї зазначають, що час цвітіння цих лип – нагода нагадати про проблеми зі спорудженням меморіалу та про складну ситуацію, у якій опинився Музей, маючи одночасно обов’язок збудувати Меморіал до листопада 2021 року та заборону вчиняти будь-які дії на території, відведеній під Меморіал.

Було проведено відкритий конкурс, і проєкт-переможець Меморіалу Героїв Небесної Сотні був визначений 20 лютого 2018 року.

"Уряд схвалив результати і визначив Національний музей Революції Гідності виконувати функції служби замовника. Це прецедент для України, оскільки для українських музеїв не характерне будівництво музеїв або меморіалів, хоча це поширена практика за кордоном. Ми досить швидко виконали свої функції, оскільки в 2018 році було виконано всі необхідні процедури, розроблена проєктно-кошторисна документація, і на осінь музей був готовий споруджувати меморіал, - розповів директор Національного Музею Революції Гідності - Меморіалу Героїв Небесної Сотні Ігор Пошивайло.

Однак у липні 2018 року постала ситуація, коли вже після оприлюднення результатів конкурсу з'явилася інформація, що слідчі дії на цій території ще тривають. І тоді Слідче управління СБУ, очолюване Сергієм Горбатюком, дало нам пояснення. Ми провели спільний брифінг, на якому йшлося про координацію зусиль з приводу розслідування на Алеї Героїв Небесної Сотні і будівництва меморіалу. Ще тоді ми задекларували, що для нас як для музею важливо повне та об'єктивне правосуддя, але паралельно важливо гідно вшанувати пам'ять загиблих героїв. І Генпрокуратура повідомила нам листом, що їй необхідно ще до 3 місяців на завершення всіх розслідувань. Цей термін постійно відсувався. У результаті, коли ми провели всі тендери на визначення генпідрядника будівництва, підписання договорів, затвердження графіка виконання робіт, то виявилося, що ділянка заарештована. Арешт було знято, але ми від ГПУ отримали повідомлення про те, що їм знову необхідний короткий період у місяць-два ...

Були закуплені всі матеріали генпідрядником, оскільки музей згідно з договором перерахував йому 111,5 млн грн авансової проплати (72% всієї суми), щоб наприкінці 2018 відкрити першу чергу (стели), а до річниці в 2019 році - другу чергу у вигляді липової алеї".

Пошивайло запевнив, що комунікація з ГПУ була постійною, музей отримував повідомлення про те, що слідчі експерименти завершено в нижній частині вулиці. У травні 2019 року музей був готовий почати будівництво:

"Але раптом Генпрокуратура видала попередження про те, що їй для розслідування потрібен довший період - до кінця року, а потім цей період продовжили. Тобто, ми опинилися заручниками ситуації, коли терміни розслідування відкладалися до нескінченності. Влітку 2019 року Окружний апеляційний суд наклав повторний арешт на невизначений термін. Це заблокувало спорудження меморіалу і зробило заручником і музей, і генпідрядника".

Весь цей час закуплені в Нідерландах липи голландський розсадник підтримував за власний рахунок більше року. Потім було прийнято рішення про перевезення дерев в Україну. Однак через арешт вони висаджені не на місці меморіалу, а в розсаднику в Київській області.

Архітектори обрали для меморіалу рідкісний сорт липи, який раніше в Україні не ріс. Це було закладено в проєкт і автори меморіалу відстояли необхідність купівлі саме цього сорту, який цвіте білим кольором, - визначеного зросту і діаметра стовбура. Державна експертиза це підтвердила. Ці дерева ростуть до 18 метрів, дуже добре адаптуються до міського середовища.

"Є великє побоювання з приводу долі цих унікальних дерев. Ми говоримо про варіанти вирішення цієї кризи. Два роки ми зверталися до Кабінету міністрів, Мінрегіонбуду, Держказначейства, Президента України. Меморіал можна або будувати, або рішення про його спорудження потрібно скасувати. Адже ця ситуація стала причиною маніпуляцій, що розгорілися на 7-му річницю Революції Гідності, коли до нас у музей прийшли з обшуками і звинуватили в тому, що ми розікрали кошти. Але їх не розкрадено, проведено інвентаризацію, всі матеріали закуплено згідно з проєктно-кошторисною документацією. .. Зараз тривають слідчі дії. Оригінали вилучених документів передано на економічну експертизу. Буквально днями речник київської місцевої прокуратури сказав, що обвинувачення не оголошено жодній стороні. Тому ми сподіваємося на швидке розслідування цієї справи", - підсумував директор Музею Майдану.

Він спростував усі спекуляції про те, що нібито будівництво меморіалу має на меті перешкодити розслідуванню. Дирекція музею підкреслила, що погоджує з прокуратурою установку кожного стенду і постійно веде комунікацію.

Головний юрист музею Дмитро Цвітненко додав, що будь-які звинувачення з приводу вибору генпідрядника також не обґрунтовані, оскільки його було обрано на відкритих торгах. Юрист підкреслив, що генпідрядник і субпідрядники зазнають збитків через необхідність зберігання матеріалів, зокрема вже закуплених граніту для пам'ятних стел і лип для пам'ятної алеї. Так, на утримання лип у розсаднику на рік потрібно близько 800 тисяч гривень. Ця сума не передбачена в бюджеті Національного музею Революції Гідності.

Директор розсадника "Біосфера Л" Сергій Довгопол запевнив, що дерева отримують найкращий догляд відповідно до інструкції нідерландських фахівців.

Однак залишається відкритим питання з приводу майбутнього дерев, оскільки невідомо, коли розпочнеться спорудження меморіалу. Липи постійно ростуть і вже скоро їх необхідно розсаджувати, що з кожним роком стає дедалі складніше через розростання кореневої системи дерев.