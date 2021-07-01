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Жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах. ФОТОрепортаж

У військовому параді, присвяченому 30-річчю Незалежності України, візьме участь жіноча "коробка", що складається з курсанток Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Жінки-військовослужбовці пройдуть у парадній формі, в туфлях на підборах і без зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Жіноча коробка тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах 01

Проходження жіночої "коробки" Хрещатиком відбудеться вже вдруге.

"На минулому параді дівчата були у повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше підуть у парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому зараз почали тренуватися ходити в цьому взутті", - розповів викладач інституту майор Євген Балабушка.

Жіноча коробка тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах 02

Тренування проходять двічі на день.

"Ранкова - з 7:30 до 8:30 і пообідня - з 15:00 до 18:00. Між тренуваннями дівчата відпочивають. Вибрали такий час, щоб не проводити підготовку під час найбільшої спеки. За цим графіком займаються всі "коробки", залучені до участі в параді. Є ймовірність, що ближче до 24 серпня графік тренувань ставатиме щільнішим", - зазначив офіцер.

Жіноча коробка тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах 03

Він додав, що курсантки на параді йтимуть новим стройовим кроком:

"Від старого він відрізняється тим, що раніше нога повинна була підніматися від землі на 15-20 сантиметрів, зараз же - на 10-15 см. Трохи нижче. Дівчата новий крок освоїли буквально за один день, проблем ніяких не було. Серед курсанток є ті, хто вперше братиме участь у параді, і ті, хто вже крокував Хрещатиком у 2018 році. Тоді на підготовку дівчатам дали місяць. Цього разу у нас є три місяці".

Жіноча коробка тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах 04

Жіноча коробка тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах 05

Одна з курсанток розповіла, що підготовка до параду триває вже понад місяць. "Сьогодні вперше тренування відбувається у туфлях на підборах. Це трішечки важче, ніж у берцях, але ми стараємося".

Читайте також: Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія (3771) День Незалежності (701) оборона (4781) парад (377) курсанти (134)


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Топ коментарі
+64
он легко справиться, опыт есть! думаю это именно его идея Женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках - Цензор.НЕТ 7273
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01.07.2021 22:32
+54
Того кто это придумал самого бы заставить часок помаршировать в таких туфлях.
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01.07.2021 22:17
+47
Изучила обувь военнослужащих женщин в мире - у всех практически без каблука
А вот кацапы женщин на каблуках заставляют маршировать
Режиссёр парада в Украине случайно не из раши ?
Женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках - Цензор.НЕТ 4687
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01.07.2021 23:05
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Клоуны взяли пример с Северной Кореи, где на парадах женщины-военные идут в юбках и на каблуках.
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02.07.2021 08:11 Відповісти
Що ви хочете від совкового дібіла?
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02.07.2021 08:12 Відповісти
Вообще дебилизм эти коробки. Вспоминаю свою срочку. Где-то в мае те, у кого был высокий рост и светлые волосы (я в их числе) начинали лихорадочно искать варианты где и как откосить. Потому что неудачников ждала командировка на Виту-Почтову, где им предстояло часами маршировать под палящим солнцем. Счастливчиков потом привозили обратно в часть, когда они теряли сознание от обезвоживания или теплового удара.
И это - пацаны! А зачем же девчонок мучать? Ведь каждой из них еще рожать, а как отразится в будущем на здоровье такая муштра - никто не знает. Достаточно вспомнить последствия для того солдата, который уронил карабин перед Порошенко - ведь инвалидом по сути стал.
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02.07.2021 08:13 Відповісти
По мне, парад должен выглядеть так: пусть ветераны АТО сами формируют свои коробки по родам войск, ведомствам и т. п.
Но по желанию. А им бы за это медаль какую-нибудь от президента, или часы. Уверен, что много нашлось бы тех, кто этого захотел. И обошлось бы это гораздо дешевле, чем вот эти никому не нужные коробки по образцу кндр и московии
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02.07.2021 08:16 Відповісти
В тому році було класно, народ так згуртувався! а зе пісеньки слухав
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02.07.2021 10:37 Відповісти
Клоунада, стидобіщщщєєє
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02.07.2021 09:12 Відповісти
и ни один из воющих тут "знатоков" и "патриотов" не открыл приказ МО №606 от 20.11.2017 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями
Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв" и не посмотрел, что эти туфли на каблучке часть парадной формы, утвержденной этим приказом. зато как на гавно исходят, просто загляденье
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02.07.2021 09:15 Відповісти
Дурак не может издать умный указ, как шакалиха родить тигренка - Создатель так предусмотрел.
А вот шакал занять место тигра запросто может, когда все тигры вымрут или уйдут куда подальше, где леса получше и свободы больше.
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02.07.2021 09:54 Відповісти
Парадна форма для паркету а не для плацу! Для танців, нагороджень, похорон та інших урочистостей. Іншими словами щоб похизуватися. Той кому прийшла в голову ідея змусити жінок марширувати на каблуках в парадній формі закінчений ідіот. Я б на місці тих жінок відмовився приймати участь у цьому кріпостному фарсі.
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02.07.2021 14:56 Відповісти
Дурня якась!!!
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02.07.2021 09:26 Відповісти
зеленский будет с веркой пердючкой членом на рояле играть ?
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02.07.2021 09:30 Відповісти
Какой идиот мог заставить девчат в такой обуви маршировать . Эта какая то редкостная скотина , при чем большой любитель садизма. При том , что в ВСУ есть летние ботинки ,вполне приличная обувь.
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02.07.2021 09:39 Відповісти
а че за крень??

1. Чому без зброї??
2. Чому на подборах?? Чи ще лосини заставлять одягти...
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02.07.2021 09:58 Відповісти
Блин, кто-то в детстве не наигрался оловянными солдатиками...
Эх блин, не я в Раде командую. Я бы для Главкома тоже ввел бы обязательную строевую подготовку по 4 часа ежедневно...
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02.07.2021 09:59 Відповісти
специально издеваются над людьми.
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02.07.2021 10:19 Відповісти
А разрез ?! Где разрез на брюках ?! 10-15 сантиметров от линии пояса !
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02.07.2021 10:41 Відповісти
Зачем этот бред совковый?
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02.07.2021 10:50 Відповісти
вові показушна країна поряд -приклад для наслідування, Воно хворе на РАШАПОВТОРЯША - когось це дивує після намагань заглянути в очі рашистофюрера?
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02.07.2021 11:56 Відповісти
Так клоун по життю-"совок",що тут дивного ?
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02.07.2021 12:33 Відповісти
Не вистачає ще спідниць щоб аж до спіднього,малороси-великодебіли.
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02.07.2021 14:21 Відповісти
Треба переплюнути КНДР.
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02.07.2021 14:27 Відповісти
А це ШО ???
Намагаються впіхнути хвойду міністром оборони ?
Жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах - Цензор.НЕТ 5025
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02.07.2021 14:29 Відповісти
Клоунада набирает обороты.....

Боже, храни Украину!!!
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02.07.2021 15:38 Відповісти
в туфлях по плацу? почему не в ботинках, как например в бундесвере?
Жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах - Цензор.НЕТ 6860
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02.07.2021 17:10 Відповісти
Когда-то у меня была военка. Маршировали на плацу. У меня каблук был ниже и шире, устойчивей. Так военрук орал: "Ты шо, на дискотеке или где?!"
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02.07.2021 17:18 Відповісти
Ну что за дикость, каждый раз падать мордой да в Г. Только туфли и только на низком каблуке. А если кто считает иначе милости просим коробочкой и на ходулях.
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02.07.2021 17:55 Відповісти
при Порохе девочки шли в берцах и с оружием а это - клоунада 95 квартала и повод поржать....
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02.07.2021 18:12 Відповісти
Ну смотрится и правда странно
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02.07.2021 18:46 Відповісти
Знущання над армією, над ЇЇ жіночім складом!!!- ГАНЬБА дебільним "командувачам"!!! На цих підборах, усіх СЛУГ і мандеєк 95 прогнати Хрещатиком, парадним кроком на чолі ЛЕДІ - ото відік буде, на весь світ!
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02.07.2021 20:24 Відповісти
На кой ляд, держать у руля МО, генералов с советской протухшей закваской?
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02.07.2021 20:41 Відповісти
похоже "Таворы" у нас чисто для парадов прикупили
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02.07.2021 22:08 Відповісти
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