Жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах. ФОТОрепортаж

У військовому параді, присвяченому 30-річчю Незалежності України, візьме участь жіноча "коробка", що складається з курсанток Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Жінки-військовослужбовці пройдуть у парадній формі, в туфлях на підборах і без зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Проходження жіночої "коробки" Хрещатиком відбудеться вже вдруге.

"На минулому параді дівчата були у повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше підуть у парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому зараз почали тренуватися ходити в цьому взутті", - розповів викладач інституту майор Євген Балабушка.

Тренування проходять двічі на день.

"Ранкова - з 7:30 до 8:30 і пообідня - з 15:00 до 18:00. Між тренуваннями дівчата відпочивають. Вибрали такий час, щоб не проводити підготовку під час найбільшої спеки. За цим графіком займаються всі "коробки", залучені до участі в параді. Є ймовірність, що ближче до 24 серпня графік тренувань ставатиме щільнішим", - зазначив офіцер.

Він додав, що курсантки на параді йтимуть новим стройовим кроком:

"Від старого він відрізняється тим, що раніше нога повинна була підніматися від землі на 15-20 сантиметрів, зараз же - на 10-15 см. Трохи нижче. Дівчата новий крок освоїли буквально за один день, проблем ніяких не було. Серед курсанток є ті, хто вперше братиме участь у параді, і ті, хто вже крокував Хрещатиком у 2018 році. Тоді на підготовку дівчатам дали місяць. Цього разу у нас є три місяці".

Одна з курсанток розповіла, що підготовка до параду триває вже понад місяць. "Сьогодні вперше тренування відбувається у туфлях на підборах. Це трішечки важче, ніж у берцях, але ми стараємося".

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