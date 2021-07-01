Жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах. ФОТОрепортаж
У військовому параді, присвяченому 30-річчю Незалежності України, візьме участь жіноча "коробка", що складається з курсанток Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Жінки-військовослужбовці пройдуть у парадній формі, в туфлях на підборах і без зброї.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Проходження жіночої "коробки" Хрещатиком відбудеться вже вдруге.
"На минулому параді дівчата були у повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше підуть у парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому зараз почали тренуватися ходити в цьому взутті", - розповів викладач інституту майор Євген Балабушка.
Тренування проходять двічі на день.
"Ранкова - з 7:30 до 8:30 і пообідня - з 15:00 до 18:00. Між тренуваннями дівчата відпочивають. Вибрали такий час, щоб не проводити підготовку під час найбільшої спеки. За цим графіком займаються всі "коробки", залучені до участі в параді. Є ймовірність, що ближче до 24 серпня графік тренувань ставатиме щільнішим", - зазначив офіцер.
Він додав, що курсантки на параді йтимуть новим стройовим кроком:
"Від старого він відрізняється тим, що раніше нога повинна була підніматися від землі на 15-20 сантиметрів, зараз же - на 10-15 см. Трохи нижче. Дівчата новий крок освоїли буквально за один день, проблем ніяких не було. Серед курсанток є ті, хто вперше братиме участь у параді, і ті, хто вже крокував Хрещатиком у 2018 році. Тоді на підготовку дівчатам дали місяць. Цього разу у нас є три місяці".
Одна з курсанток розповіла, що підготовка до параду триває вже понад місяць. "Сьогодні вперше тренування відбувається у туфлях на підборах. Це трішечки важче, ніж у берцях, але ми стараємося".
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И это - пацаны! А зачем же девчонок мучать? Ведь каждой из них еще рожать, а как отразится в будущем на здоровье такая муштра - никто не знает. Достаточно вспомнить последствия для того солдата, который уронил карабин перед Порошенко - ведь инвалидом по сути стал.
Но по желанию. А им бы за это медаль какую-нибудь от президента, или часы. Уверен, что много нашлось бы тех, кто этого захотел. И обошлось бы это гораздо дешевле, чем вот эти никому не нужные коробки по образцу кндр и московии
Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв" и не посмотрел, что эти туфли на каблучке часть парадной формы, утвержденной этим приказом. зато как на гавно исходят, просто загляденье
А вот шакал занять место тигра запросто может, когда все тигры вымрут или уйдут куда подальше, где леса получше и свободы больше.
1. Чому без зброї??
2. Чому на подборах?? Чи ще лосини заставлять одягти...
Эх блин, не я в Раде командую. Я бы для Главкома тоже ввел бы обязательную строевую подготовку по 4 часа ежедневно...
Намагаються впіхнути хвойду міністром оборони ?
Боже, храни Украину!!!