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Браконьєри щодня нелегально ловили на Харківщині від 1 до 2 тонн риби, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України заблокувала масштабну схему незаконного рибного промислу в Печенізькому водосховищі на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, місцеві бізнесмени керували декількома браконьєрськими групами. Вони ловили рибу за допомогою заборонених знарядь, підробляли документи на неї і поставляли в гіпермаркети Харківщини.

Під час обшуку у них виявили майже півтори тонни риби цінних видів, зокрема занесених до Червоної книги, і підроблені товарно-транспортні накладні.

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Справу розслідують за ч. 2 ст. 249 (браконьєрство). Максимальне покарання за цією статтею - 3 роки позбавлення волі.

Браконьєри щодня нелегально ловили на Харківщині від 1 до 2 тонн риби, - СБУ 01

Браконьєри щодня нелегально ловили на Харківщині від 1 до 2 тонн риби, - СБУ 02
Браконьєри щодня нелегально ловили на Харківщині від 1 до 2 тонн риби, - СБУ 03
Браконьєри щодня нелегально ловили на Харківщині від 1 до 2 тонн риби, - СБУ 04
Браконьєри щодня нелегально ловили на Харківщині від 1 до 2 тонн риби, - СБУ 05

Автор: 

браконьєрство (112) риба (224) СБУ (12826) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+14
СБУ в Харькове занимается браконьерами.. пипец!
а судьи-коррупционеры, напр. Усатый, живут спокойно и СБУ их не видит..
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01.07.2021 22:49
+5
Аж интересно,и какая же из представленных на фото рыб занесена в Красную книгу?! Может судак,или карась,лещ???
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01.07.2021 22:39
+5
Видать кто то расчистил рыбную поляну для своих хлопчиков.
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01.07.2021 22:39
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иди разберись, в какой коробке валяется шпиён...
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01.07.2021 22:38 Відповісти
Аж интересно,и какая же из представленных на фото рыб занесена в Красную книгу?! Может судак,или карась,лещ???
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01.07.2021 22:39 Відповісти
да не важно какая, они сетями выгребают все, потом с удочкой ничего не поймаешь
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01.07.2021 23:19 Відповісти
неважно
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02.07.2021 12:47 Відповісти
В Червону книгу занесений карась звичайний (золотий). На даний момент він практично кругом витіснений карасем **********. Але час від часу ще трапляється.
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02.07.2021 08:04 Відповісти
Видать кто то расчистил рыбную поляну для своих хлопчиков.
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01.07.2021 22:39 Відповісти
Браконьеры/мусора.
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01.07.2021 22:41 Відповісти
СБУ в Харькове занимается браконьерами.. пипец!
а судьи-коррупционеры, напр. Усатый, живут спокойно и СБУ их не видит..
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01.07.2021 22:49 Відповісти
ФСБУ...нет у нас ничего нормального,и не будет...пока у народа мозги,на место не станут!
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01.07.2021 23:12 Відповісти
Шрек. В основном я согласен. Но ... Сам люблю рыбку по ловить в районе Молодовой. Летом так часа в два - три утра и на водоем, на сижу. Так постоянно уже лет пять и больше , эти пида...асы сетями все русло перекрывают. Если раньше леща впоймать за килуху и выше было не проблема, то последние года два , это за счастье.
Так что лично я рад любому, кто этих гандо...ов прижучит.
Главное, что бы на их место другие не пришли. А вот в этом у меня большие сомнения.
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02.07.2021 11:14 Відповісти
преступников поймали!
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01.07.2021 22:54 Відповісти
СБУ, якщо хто не вкурсі, риба псується з голови.. а вона, безмозгла, але продумана, банкує на Банковій..
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01.07.2021 23:17 Відповісти
это мусорная рыба . ее только скоту скормить и то после тепловой обработки.
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01.07.2021 23:23 Відповісти
сам ти мусар
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02.07.2021 02:36 Відповісти
у нас в европе речную рыбу в пищу не употребляют . ее едят только заробитчане и азиаты. как то так
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02.07.2021 07:18 Відповісти
такие пресноводные рыбы как осётр, стерлядь, белуга подают в дорогих европейских ресторанах и не знать этого могут только только безграмотные заробитчане или азиаты.
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02.07.2021 09:09 Відповісти
еще в некоторых ресторанах подают жаб улиток и прочий непотреб . кушайте не обляпайтесь
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02.07.2021 17:37 Відповісти
А индийцы в Европе навоз едят, смачного тебе.
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02.07.2021 21:05 Відповісти
снова бардак, фуле
токо зелений
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01.07.2021 23:52 Відповісти
Кино, вино и домино---для лохтората. Да всех рыб-инспекторов и участковыми на кпз на трое суток, погоны оторвать, стаж списать, бабло отдать что момента работы собиралось покупалось с даты вступления в должность и на биржу труда разнорабочим. Рыба от восторга ещё раз на нерест в этом сезоне пойдёт!
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02.07.2021 00:00 Відповісти
СБУшники уже не знают, чем заняться, лишь бы у них не отобрали борьбу с коррупцией и экономикой. Парни, занимайтесь тем, чем безопасность занмается в нормальных странах: контрразведкой и защитой государственности. А рыбу оставьте рыбнадзору.
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02.07.2021 08:19 Відповісти
Каждый день браконьеры уверенным шагом шли в Европу, думая о будущем свих детей! и лишь один вопрос им не давал покоя - почему мы до сих пор не в НАТО!
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02.07.2021 09:25 Відповісти
СБУ вместо врагов ловит браконьеров?
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02.07.2021 09:33 Відповісти
 
 