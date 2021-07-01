Браконьєри щодня нелегально ловили на Харківщині від 1 до 2 тонн риби, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України заблокувала масштабну схему незаконного рибного промислу в Печенізькому водосховищі на Харківщині.
Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, місцеві бізнесмени керували декількома браконьєрськими групами. Вони ловили рибу за допомогою заборонених знарядь, підробляли документи на неї і поставляли в гіпермаркети Харківщини.
Під час обшуку у них виявили майже півтори тонни риби цінних видів, зокрема занесених до Червоної книги, і підроблені товарно-транспортні накладні.
Справу розслідують за ч. 2 ст. 249 (браконьєрство). Максимальне покарання за цією статтею - 3 роки позбавлення волі.
Топ коментарі
+14 Шрек Баблокат
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+5 Georg Lotar Georg Lotar
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+5 Reagan Ron
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а судьи-коррупционеры, напр. Усатый, живут спокойно и СБУ их не видит..
Так что лично я рад любому, кто этих гандо...ов прижучит.
Главное, что бы на их место другие не пришли. А вот в этом у меня большие сомнения.
токо зелений