Браконьєри щодня нелегально ловили на Харківщині від 1 до 2 тонн риби, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України заблокувала масштабну схему незаконного рибного промислу в Печенізькому водосховищі на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, місцеві бізнесмени керували декількома браконьєрськими групами. Вони ловили рибу за допомогою заборонених знарядь, підробляли документи на неї і поставляли в гіпермаркети Харківщини.

Під час обшуку у них виявили майже півтори тонни риби цінних видів, зокрема занесених до Червоної книги, і підроблені товарно-транспортні накладні.

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Справу розслідують за ч. 2 ст. 249 (браконьєрство). Максимальне покарання за цією статтею - 3 роки позбавлення волі.







