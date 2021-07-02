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На Одещині в 10-метровий колодязь зі сміттям впали батько і його 9-річний син: обидва загинули. ФОТОрепортаж

Рятувальники дістали тіла батька й дитини, які впали в колодязь зі сміттям, без ознак життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"1 липня о 20:31 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Козацьке, Білгород-Дністровського району малолітня дитина з батьком впали у колодязь із сміттям", - сказано в повідомленні.

За допомогою гірничо-рятувального обладнання, системи для рятування людей, мотузки та карабіну працівники ДСНС у дихальному апараті Drager дістали з колодязя, завглибшки 10 м, зі сміттям завглибшки 3 м, чоловіка, 1972 року народження, та його сина, 2012 року народження, без ознак життя.

Причина події та смерті встановлюються.

На Одещині в 10-метровий колодязь зі сміттям впали батько і його 9-річний син: обидва загинули 01

Як пише Бессарабія.Інформ, хлопчик, 2012 року народження, зник ще 30 червня: він мав пригнати худобу додому, однак так і не прийшов. Пошуками дитини зайнявся його батько, який ввечері виявив тіло хлопчика в покинутому колодязі.

Ймовірно, намагаючись самостійно дістати сина з ями, приблизною глибиною майже 10 метрів, чоловік задихнувся.


На Одещині в 10-метровий колодязь зі сміттям впали батько і його 9-річний син: обидва загинули 02

Місцеві жителі розповіли, що спочатку намагалися самостійно дістати тіла, проте через різкий запах не могли спуститися навіть на пів метра вниз. Людям роз'їдало очі, вони починали задихатися.

На Одещині в 10-метровий колодязь зі сміттям впали батько і його 9-річний син: обидва загинули 03

За даними видання, люди, які намагалися самостійно спуститися в колодязь, не подолали і пів метра, оскільки повітря перенасичене отруйними речовинами: їм роз'їдало очі і вони починали задихатися. За попередньою інформацією, саме небезпечні гази і вбили хлопчика і його батька практично миттєво.

На Одещині в 10-метровий колодязь зі сміттям впали батько і його 9-річний син: обидва загинули 04
Фото: ДСНС

На Одещині в 10-метровий колодязь зі сміттям впали батько і його 9-річний син: обидва загинули 05

Автор: 

нещасний випадок (274) смерть (6751)


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Топ коментарі
+23
страна, в которой нищее население ради выживания тырит крышки канализационных колодцев, обречена.
Передайте это садовнику миллиарда деревьев
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02.07.2021 09:11
+17
Если люди знали, что есть такой колодец, виноваты сами.
И местная власть.
Я понимаю, что это очень удобное место для сбрасывания мусора, но оградить колодец ведь можно же было!
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02.07.2021 09:04
+15
Безхозяйственность, безразличие местных и служб и жителей способствовали такому горю..... Неужели так сложно закрыть колодец и установить предупреждающие знаки??!!!!!!
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02.07.2021 09:08
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Интересно только кто за это будет отвечать?
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02.07.2021 08:58 Відповісти
Если люди знали, что есть такой колодец, виноваты сами.
И местная власть.
Я понимаю, что это очень удобное место для сбрасывания мусора, но оградить колодец ведь можно же было!
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02.07.2021 09:04 Відповісти
мусор вроде как в мусорные баки нужно сбрасывать, а не в колодцы
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02.07.2021 12:42 Відповісти
чий колодязь, той і буде відповідати
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02.07.2021 09:34 Відповісти
трагедія
Царство небесне!
Що ж за отруйні речовини були у колодязі?
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02.07.2021 09:03 Відповісти
мусор сгнивший вполне хватит.
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02.07.2021 09:06 Відповісти
При гниении мусора образуется свалочный газ состоит из примерно 50-75 % метана CH4, 25-50 % CO2 и примесей азота, сероводорода и органических веществ.
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02.07.2021 09:09 Відповісти
+
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02.07.2021 10:55 Відповісти
метан наверное
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02.07.2021 12:42 Відповісти
Сподіваюся, колодязь засипали або плитою накрили?
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02.07.2021 09:03 Відповісти
у жителей села было много времени до трагедии отреагировать на открытый люк
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02.07.2021 09:07 Відповісти
наше національне - пофуізм ...(((
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02.07.2021 10:56 Відповісти
Безхозяйственность, безразличие местных и служб и жителей способствовали такому горю..... Неужели так сложно закрыть колодец и установить предупреждающие знаки??!!!!!!
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02.07.2021 09:08 Відповісти
Да было там всё, украли.
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02.07.2021 10:22 Відповісти
страна, в которой нищее население ради выживания тырит крышки канализационных колодцев, обречена.
Передайте это садовнику миллиарда деревьев
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02.07.2021 09:11 Відповісти
Не путай быдло с населением. Крышки крали всегда и отнюдь не от нищеты.
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02.07.2021 09:16 Відповісти
Поки на кожному углу не створили пункти прийому металу- всі люки були на місті.
При клятих совєтах таке б і в голову нікому не прийшло
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02.07.2021 10:40 Відповісти
При клятих совєтах металолом заготовляли піонери і Кракаділ Гєна.
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02.07.2021 11:53 Відповісти
и макулатуру
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02.07.2021 12:43 Відповісти
нищий, одолжи мешок соли, а то завтра ехать за пособием - кило гречки, так нету чем расплатиться в маршрутке - Рокфеллер меня до нитки ограбил - последнюю ложку забрал вчера(((
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02.07.2021 09:54 Відповісти
Який каналізаційний колодязь посеред поля?
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02.07.2021 12:34 Відповісти
разе канализационный? просто заброшенный колодец.
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02.07.2021 12:44 Відповісти
Він навіть не закинутий, просто чи вода пішла чи необхідність відпала, такі досками накривають, а не люками.
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02.07.2021 12:46 Відповісти
засыпают такие колодцы. В нормальных странах с адекватным населением.
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02.07.2021 12:50 Відповісти
Таких колодцы на вымерших селах присутствуют и никому до них нет дела только охотники иногда обозначают эти места...
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02.07.2021 09:11 Відповісти
Для чего этот колодец посреди поля ???
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02.07.2021 09:31 Відповісти
Возможно, остатки разведочной скважины. Могли искать воду, или иные полезные ископаемые.
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02.07.2021 10:17 Відповісти
Навряд, тоді б не клали кільця з бетону, схоже на недобудований звичайний колодязь, такі досками мають накривати.
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02.07.2021 12:35 Відповісти
Устье скважины и делали из бетонных колец, если находили, что искали. Только диаметр великоват. Обычно до 200 мм.
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02.07.2021 13:12 Відповісти
может там поили скот. Потом вода ушла или стала плохая, и забросили. А может хутор был ныне заброшенный.
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02.07.2021 12:46 Відповісти
особенно позабавило про местных жителей - они с таким АйКью по одному, по одному - и все бы рядом легли. практически как на России двое или один упали в сортир, а еще 4 их спасали и .....
но тут даже хуже - топерял сознание, упал - и хрен другие тя вытащат
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02.07.2021 09:52 Відповісти
Я тоже не могу понять упорство, с которым все персонажи пытались залезть в колодец...
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02.07.2021 11:51 Відповісти
Дитина впала, батько намагався дістати, нормальна реакція, це ж не вигрібна яма, я б теж поліз.
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02.07.2021 12:36 Відповісти
Это еще объяснимо, я больше про то, что следом полезли односельчане. Вариант вызова МЧС-скорой-полиции не рассматривается?
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02.07.2021 16:15 Відповісти
Необразованность, кугутство, лень и сельский пофигизм приводит к таким последствиям. Яму местной общине давно следовало засыпать.
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02.07.2021 10:32 Відповісти
Скорее всего туда упал мальчик а отец бросился доставать.
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02.07.2021 10:33 Відповісти
так и написано
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02.07.2021 12:47 Відповісти
Я конечно сочувствую, но люди, не срите рядом иначе сами вступите. Не было бы мусора, не задохнулись бы. А если бы какими-то ветками или досками, то и не упали бы. Ведь знали об этом колодце все, раз мусора 3 метра было
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02.07.2021 10:37 Відповісти
Дивлячись на фото, люків там давно не має і крайнього знайти не знайдуть. Зимою товариш йшов через парк і впав в такий самий колодязь, ногу зашивали в лікарні, пощастило, мусору було аж під самий верх.
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02.07.2021 10:38 Відповісти
А теперь начинают гадать кто будет отвечать. Поздно пить боржоми...
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02.07.2021 10:39 Відповісти
Піздно, але якщо це приватна власність це одне, якщо громади то інше.
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02.07.2021 12:41 Відповісти
почему колодец не был отмечен? Спёрли кольза и не засыпали? Кто это сделал, должен сесть. А в селе знают...
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02.07.2021 12:49 Відповісти
КОЛОДЕЦ С МУСОРОМ !!!??? ВОТ УРОДСТВО !!! ВИНОВАТ СТАРОСТА СЕЛА ЗА НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ !!!
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02.07.2021 15:41 Відповісти
 
 