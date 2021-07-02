На Одещині в 10-метровий колодязь зі сміттям впали батько і його 9-річний син: обидва загинули. ФОТОрепортаж

Рятувальники дістали тіла батька й дитини, які впали в колодязь зі сміттям, без ознак життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"1 липня о 20:31 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Козацьке, Білгород-Дністровського району малолітня дитина з батьком впали у колодязь із сміттям", - сказано в повідомленні.

За допомогою гірничо-рятувального обладнання, системи для рятування людей, мотузки та карабіну працівники ДСНС у дихальному апараті Drager дістали з колодязя, завглибшки 10 м, зі сміттям завглибшки 3 м, чоловіка, 1972 року народження, та його сина, 2012 року народження, без ознак життя.

Причина події та смерті встановлюються.

Як пише Бессарабія.Інформ, хлопчик, 2012 року народження, зник ще 30 червня: він мав пригнати худобу додому, однак так і не прийшов. Пошуками дитини зайнявся його батько, який ввечері виявив тіло хлопчика в покинутому колодязі.

Ймовірно, намагаючись самостійно дістати сина з ями, приблизною глибиною майже 10 метрів, чоловік задихнувся.





Місцеві жителі розповіли, що спочатку намагалися самостійно дістати тіла, проте через різкий запах не могли спуститися навіть на пів метра вниз. Людям роз'їдало очі, вони починали задихатися.

За даними видання, люди, які намагалися самостійно спуститися в колодязь, не подолали і пів метра, оскільки повітря перенасичене отруйними речовинами: їм роз'їдало очі і вони починали задихатися. За попередньою інформацією, саме небезпечні гази і вбили хлопчика і його батька практично миттєво.



Фото: ДСНС