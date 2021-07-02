53 км траси "Перечин-Свалява" на Закарпатті відновлять до кінця року, - ОДА. ФОТОрепортаж

На трасі Т-07-12 "Перечин - Свалява" поклали вирівнюючий шар покриття на ділянці Оленівського перевалу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Роботи з відновлення траси планують завершити до кінця року.

У рамках президентської програми "Велике будівництво" на трасі поклали вирівнюючий шар покриття на ділянці Оленівського перевалу, поблизу сіл Оленьово і Свалявка ремонтують аварійні мости, а в Оленьовому уздовж річки Ростока будують підпірну стінку, яка захистить дорогу від розмивів та обвалів.

Маршрут пролягає між трасами Н-13 Львів - Самбір - Ужгород і М-06 Київ - Чоп. Після ремонту будуть оновлені 53 км дороги.

Нагадаємо, заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував у планах на цей рік будівництво та оновлення 6500 км доріг по всій Україні.

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