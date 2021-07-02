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53 км траси "Перечин-Свалява" на Закарпатті відновлять до кінця року, - ОДА. ФОТОрепортаж

На трасі Т-07-12 "Перечин - Свалява" поклали вирівнюючий шар покриття на ділянці Оленівського перевалу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Роботи з відновлення траси планують завершити до кінця року.

У рамках президентської програми "Велике будівництво" на трасі поклали вирівнюючий шар покриття на ділянці Оленівського перевалу, поблизу сіл Оленьово і Свалявка ремонтують аварійні мости, а в Оленьовому уздовж річки Ростока будують підпірну стінку, яка захистить дорогу від розмивів та обвалів.

Маршрут пролягає між трасами Н-13 Львів - Самбір - Ужгород і М-06 Київ - Чоп. Після ремонту будуть оновлені 53 км дороги.

Нагадаємо, заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував у планах на цей рік будівництво та оновлення 6500 км доріг по всій Україні.

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53 км траси Перечин-Свалява на Закарпатті відновлять до кінця року, - ОДА 01
53 км траси Перечин-Свалява на Закарпатті відновлять до кінця року, - ОДА 02
53 км траси Перечин-Свалява на Закарпатті відновлять до кінця року, - ОДА 03
53 км траси Перечин-Свалява на Закарпатті відновлять до кінця року, - ОДА 04

дороги (3061) Велике будівництво (741) Полосков Анатолій (8) Закарпатська область (2049)


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Асфальтна дубина захисту зе-влади. Підлий підкуп українців. Ганьба
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02.07.2021 10:16 Відповісти
Тобто,краще вже нiчого не робити? Я впевнений,що ти голосував саме за Зе.
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02.07.2021 12:38 Відповісти
Я не зрадив сивочолого гетьмана тому краще нічого не робити, тільки доля Порошенка при владі мене бентежить - ось така логіка популярна тут, доказ трохи нижче. Просто смішно до чого вже дійшло.
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02.07.2021 13:18 Відповісти
Гм. 2а года,третий, от главзебила только и слышно "ВОССТАНОВИМ","СДЕЛАЕМ","ПОСТРОИМ"!
Когда уже услышим "ПОСТРОИЛИ!" но не очередную коррупционную схему?
"СДЕЛАЛИ!" но не очередной факап?
"ВОССТАНОВИЛИ!" но не режим наибольшего благоприятствовании оккупантам?
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02.07.2021 10:29 Відповісти
Отож! Нехай здирають той асфальт зелений, бо буде черговий факап. По ямам спокійніше, хоч тут не вкрадуть зебіли.
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02.07.2021 10:47 Відповісти
Ямочный ремонт, только в большом масштабе.
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02.07.2021 10:40 Відповісти
 
 