Тарану в Раді подарували червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад". ФОТОрепортаж

Під час виступ віцеспікерки Олени Кондратюк у парламенті жінки-народні депутати "Європейської Солідарності" подарували міністру оборону Андрію Тарану червоні туфлі на підборах.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Спочатку ці туфлі стояли на трибуні ВР. Потім нардепки "ЄС" Ірина Геращенко, Ірина Фріз, Іванна Климпуш-Цинцадзе підійшли до ложі уряду, де сидів міністр оборони Андрій Таран, і подарували ці туфлі йому.

"Вручили міністру Тарану і Верховному Головнокомандувачу Зеленському підбори. Нехай сходять у них на парад!" - прокоментувала акцію Ірина Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах









Фото: Ян Доброносов











Фото: Ірина Геращенко

Раніше віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах.

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.