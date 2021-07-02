УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6915 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
16 567 110

Тарану в Раді подарували червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад". ФОТОрепортаж

Під час виступ віцеспікерки Олени Кондратюк у парламенті жінки-народні депутати "Європейської Солідарності" подарували міністру оборону Андрію Тарану червоні туфлі на підборах.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Спочатку ці туфлі стояли на трибуні ВР. Потім нардепки "ЄС" Ірина Геращенко, Ірина Фріз, Іванна Климпуш-Цинцадзе підійшли до ложі уряду, де сидів міністр оборони Андрій Таран, і подарували ці туфлі йому.

"Вручили міністру Тарану і Верховному Головнокомандувачу Зеленському підбори. Нехай сходять у них на парад!" - прокоментувала акцію Ірина Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах

Тарану в Раді подарували червоні туфлі на підборах: Нехай сходить у них на парад 01
Тарану в Раді подарували червоні туфлі на підборах: Нехай сходить у них на парад 02
Тарану в Раді подарували червоні туфлі на підборах: Нехай сходить у них на парад 03
Тарану в Раді подарували червоні туфлі на підборах: Нехай сходить у них на парад 04

Фото: Ян Доброносов

Тарану в Раді подарували червоні туфлі на підборах: Нехай сходить у них на парад 05
Тарану в Раді подарували червоні туфлі на підборах: Нехай сходить у них на парад 06
Тарану в Раді подарували червоні туфлі на підборах: Нехай сходить у них на парад 07
Тарану в Раді подарували червоні туфлі на підборах: Нехай сходить у них на парад 08
Тарану в Раді подарували червоні туфлі на підборах: Нехай сходить у них на парад 09

Фото: Ірина Геращенко

Раніше віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах.

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.

Автор: 

ВР (14976) Геращенко Ірина (1147) жінки (625) Міноборони (7374) парад (377) Фріз Ірина (200) Климпуш-Цинцадзе Іванна (390) ЗСУ (7547) Таран Андрій (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+81
Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад" - Цензор.НЕТ 3388
показати весь коментар
02.07.2021 11:01
+66
Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад" - Цензор.НЕТ 4438
показати весь коментар
02.07.2021 11:00
+60
Когда этот гребаный стыд закончится! Эта хрень происходит в стране, которая находится в состоянии войны. Это министр обороны или ведущий КВН????
показати весь коментар
02.07.2021 11:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Каблуки фігня, є посуттєвіші проблєми: "Армійський унісекс: жінкам у Збройних силах України видають чоловічу спідню білизну" https://tsn.ua/exclusive/armiyskiy-uniseks-zhinkam-u-zbroynih-silah-********-vidayut-cholovichu-spidnyu-biliznu-1771894.html

Останні 4 роки жіноче спіднє тестують, а жінкам видають чоловічу білизну.
В армії жінкам по статуту видають лише чоловіче спіднє. Розробку жіночої білизни почали ще чотири роки тому, але спіднє досі тестують.
Чи можуть жінки-воїни відмовитись від такого елементу однострою і як в інших країнах вирішили таке інтимне питання - у матеріалі https://tsn.ua/vypusky ТСН.19:30 .
показати весь коментар
02.07.2021 13:08 Відповісти
ПОГАНО ЩО ТАРАНУ НЕ ПОДАРУВАЛИ КРАСНІ ТРУСЕЛЯ, ДО КАБЛУКІВ, СИДІВ НЕНАЧЕ ОБІСРАНИЙ У ВРУ, СТИД І СРАМ ІЗ ЗА ДУРНОЇ ГОЛОВИ..
показати весь коментар
02.07.2021 17:04 Відповісти
Самое интересмное - а поробуйте в гугле найти толклм картинку "Жіноча парадна форма ЗСУ фото"
А хрен вам!
показати весь коментар
02.07.2021 13:11 Відповісти
до лиця і головне з розміром не помилились. тепер всі вороги будуть подолані, або ж зі сміху помруть
показати весь коментар
02.07.2021 14:47 Відповісти
Зелені мерзоти!
показати весь коментар
02.07.2021 15:08 Відповісти
Та нє, це не по правилам, чому не зелені туфлі? А Косоворотці вручіть краще повістку, а то він корчиить із себе якогось військового. Потрібно йому це напоминати і з повісткою має йти Звіробій.
показати весь коментар
02.07.2021 15:15 Відповісти
Да такие туфли от Гуччи идут по цене БТР_4 .... Каждая....
показати весь коментар
02.07.2021 16:27 Відповісти
лучше тапочки белые подарите.....
показати весь коментар
02.07.2021 19:26 Відповісти
туфли - часть парадной формы с 2017 года.
показати весь коментар
04.07.2021 01:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 