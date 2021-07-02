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Новини Фото ДТП
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11-річний хлопчик розбився за кермом BMW на Львівщині: П'яний батько сидів поруч. ФОТО

Крім хлопчика в салоні автомобіля були його батько і власник транспортного засобу, обидва - в нетверезому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

ДТП сталася 1 липня близько опівночі в селі Рясне Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 11-річний житель Львова, не впорався з керуванням автомобілем БМВ, унаслідок чого автомобіль з'їхав з проїжджої частини в кювет. Від травм хлопчик помер на місці події.

Також поліцейські попередньо встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив батько – 35-річний мешканець села Рясне, який також був в автомобілі. Окрім того, у салоні БМВ перебував власник, мешканець того ж села віком 23 роки.

Обидва дорослих були у нетверезому стані, під час ДТП зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до лікарні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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11-річний хлопчик розбився за кермом BMW на Львівщині: Пяний батько сидів поруч 01
11-річний хлопчик розбився за кермом BMW на Львівщині: Пяний батько сидів поруч 02

Автор: 

алкоголь (1243) діти (5069) ДТП (4467) Нацполіція (15176) смерть (6751) Львівська область (2428)


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Топ коментарі
+17
При чем здесь ребенок? Он что, виноват, что у него отец-дебил?
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02.07.2021 11:26
+11
Дебилы взрослые как раз и остались живые. Ты себя вспомни в 11 лет, скунс.
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02.07.2021 11:33
+7
какой же здесь отбор? изза дебила отца погиб ребенок
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02.07.2021 11:55
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02.07.2021 11:18 Відповісти
какой же здесь отбор? изза дебила отца погиб ребенок
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02.07.2021 11:55 Відповісти
Ты действительно думаешь, что у такого папани с сыном всё ок?
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02.07.2021 11:59 Відповісти
думаю что ребенок в этом не виноват какой у него папаня
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02.07.2021 12:18 Відповісти
нет, не виноват, но в этом и есть суть естественного отбора. кстати, ребёнку 11 - совсем мозгов нет?
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02.07.2021 12:26 Відповісти
у тебя есть дети? в 11 лет у детей слишком много "мозгов"?
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02.07.2021 13:40 Відповісти
Сесть с двумя бухими в авто? 11 лет, на секундочку, пятикласник.
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02.07.2021 14:24 Відповісти
и на будущее "мозгов" это множественное число, в данном случае должно быть "мозга", хотя могу допустить что ты думаешь спинным или костным
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02.07.2021 13:44 Відповісти
"расхожее выражение" - тебе такое понятно? хотя человек начинающий предложение со строчной.... кстати, обрати внимание, я поддерживаю в переписке твой уровень
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02.07.2021 14:27 Відповісти
Загиблому Царствіє Небесне, а нам живим, нехай це буде наукою. Недарма кажуть, що правила дорожнього руху та Військовий Статут, написані кров'ю...
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02.07.2021 11:19 Відповісти
Дебилы взрослые как раз и остались живые. Ты себя вспомни в 11 лет, скунс.
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02.07.2021 11:33 Відповісти
При чем здесь ребенок? Он что, виноват, что у него отец-дебил?
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02.07.2021 11:26 Відповісти
А теперь "папаша" - тебе с ЭТИМ жить ....
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02.07.2021 11:35 Відповісти
Вы думаете, это животное что-то поймет?
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02.07.2021 14:34 Відповісти
А жинка на что?
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02.07.2021 23:31 Відповісти
А в новости про сбитых пешеходов водятлы на навоз исходят рассказывая про бухие тела выбегающие из посадок на дорогу.
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02.07.2021 11:39 Відповісти
Это этот их мальчик сбил и из за этого в кювет слетел?
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02.07.2021 11:53 Відповісти
Батя убил сына!Хотел стать хорошим папой а стал убийцей.
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02.07.2021 11:44 Відповісти
водку льют по приколу и живут и голосуют по приколу. вот и горькие результаты маемо
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02.07.2021 11:52 Відповісти
Замгенпрокурора Баганец, сын которого - офигенный демократ в вышиванке, в свое время отдал такому пацану ключи от своего лексуса, а сам уехал на гелентвагене.
Пацану приказал выехать из гаража и помыть во дворе лексус
Естественно, что пацан проехал еще 200 метров и утопил машину в канале в кончазаспе.
Сам еле выплыл.
Замгенпрокурора пытался забрать квартиру у семьи пацана в качестве компенсации
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02.07.2021 12:05 Відповісти
Наверное, он не впервой развозил пьяных папаш по домам.

На ручной коробке малой далеко бы не заехал, а с "автоматом" всё просто.
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02.07.2021 12:22 Відповісти
Не нужно недооценивать детей... Я, в таком возрасте, как и мой младший брат, уже имел опыт вождения почти всей техники имеющейся в колхозе) А брат, в 15 лет, работая помощником комбайнера, перегонял комбайн с 5 метровой жаткой, в колоне, по трассе, на расстояние 20 км) Правда это произошло по недосмотру взрослых, но факт остается фактом)
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05.07.2021 01:02 Відповісти
Бедный мальчик.
Есть на свете родители-идиоты.
И, их немерено.
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02.07.2021 14:56 Відповісти
ХУЖЕ НАКАЗАНИЕ ТРУДНО ПРИДУМАТЬ !!!
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02.07.2021 15:42 Відповісти
Не по теме, но... слышал историю... (точных подробностей не знаю)
Родители поднялись на какой-то там этаж и ребенка до года, который лежал в люльке от детской коляски, папа положил на перила...
Ребенок начал шевелиться, все перевернулось и полетело вниз между лестничных пролетов...
Ребенок остался жив, но в очень плохом состоянии. Умер в восемь лет.
Прикиньте с этим жить.
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02.07.2021 18:11 Відповісти
Тупий Галицький рагуль...
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02.07.2021 22:37 Відповісти
Кошмар. І як тепер батько буде жити на світі? Це ж здуріти можна.
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02.07.2021 22:59 Відповісти
Хорошо, что не сбили пешеходов, велосипедистов, детей, стариков, не угробили пассажиров других машин.... Папаша убил своего сына и должен сесть надолго.....И пусть ему в камере укоротят жизнь ...
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02.07.2021 23:32 Відповісти
 
 