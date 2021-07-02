11-річний хлопчик розбився за кермом BMW на Львівщині: П'яний батько сидів поруч. ФОТО
Крім хлопчика в салоні автомобіля були його батько і власник транспортного засобу, обидва - в нетверезому стані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
ДТП сталася 1 липня близько опівночі в селі Рясне Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 11-річний житель Львова, не впорався з керуванням автомобілем БМВ, унаслідок чого автомобіль з'їхав з проїжджої частини в кювет. Від травм хлопчик помер на місці події.
Також поліцейські попередньо встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив батько – 35-річний мешканець села Рясне, який також був в автомобілі. Окрім того, у салоні БМВ перебував власник, мешканець того ж села віком 23 роки.
Обидва дорослих були у нетверезому стані, під час ДТП зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до лікарні.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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Пацану приказал выехать из гаража и помыть во дворе лексус
Естественно, что пацан проехал еще 200 метров и утопил машину в канале в кончазаспе.
Сам еле выплыл.
Замгенпрокурора пытался забрать квартиру у семьи пацана в качестве компенсации
На ручной коробке малой далеко бы не заехал, а с "автоматом" всё просто.
Есть на свете родители-идиоты.
И, их немерено.
Родители поднялись на какой-то там этаж и ребенка до года, который лежал в люльке от детской коляски, папа положил на перила...
Ребенок начал шевелиться, все перевернулось и полетело вниз между лестничных пролетов...
Ребенок остался жив, но в очень плохом состоянии. Умер в восемь лет.
Прикиньте с этим жить.