11-річний хлопчик розбився за кермом BMW на Львівщині: П'яний батько сидів поруч. ФОТО

Крім хлопчика в салоні автомобіля були його батько і власник транспортного засобу, обидва - в нетверезому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

ДТП сталася 1 липня близько опівночі в селі Рясне Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 11-річний житель Львова, не впорався з керуванням автомобілем БМВ, унаслідок чого автомобіль з'їхав з проїжджої частини в кювет. Від травм хлопчик помер на місці події.

Також поліцейські попередньо встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив батько – 35-річний мешканець села Рясне, який також був в автомобілі. Окрім того, у салоні БМВ перебував власник, мешканець того ж села віком 23 роки.

Обидва дорослих були у нетверезому стані, під час ДТП зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до лікарні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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