"Патенти вбивають": у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві проходить марш на підтримку вакцинації від COVID-19. Учасники зібралися біля посольства Німеччини і попрямували в бік представництва ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Колона активістів пройшла від посольства Німеччини до представництва ЄС, скандуючи гасла: "Вакцина не розкіш, а необхідність!", "Захищайте людей, а не патенти!", "Європейські лідери, скасуйте патенти!" і т.д.

У марші взяли участь близько 100 осіб.

На підтримку глобальної адвокаційної кампанії, ініційованої AHF "VOW. Вакцинують наш світ" на вулиці Києва вийшли Фонд АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine), представники інших партнерських організацій і люди, які підтримують кампанію з вакцинації від COVID-19.

Організатори зазначають, що в багатьох країнах існує нерівномірний розподіл вакцин, що також стосується і України.

"В Україні ми також все ще маємо обмежений доступ до вакцини проти COVID-19. Для того, щоб збільшити доступ до вакцин проти COVID-19 на глобальному рівні, рішення про тимчасову відміну патентів на вакцини підтримали понад 100 країн, зокрема США і Франція. Серед них і Україна.

AHF закликає країни ЄС, які все ще не підтримали тимчасову дію патентів, а саме: Німеччину, Велику Британію і Нідерланди припинити дію патентів на всі вакцини і засоби проти COVID-19 на час пандемії і підтримати пропозицію Світової організації торгівлі про відмову від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19", - ідеться в анонсі заходу у Facebook.

Також повідомляється, що учасники адвокаційної кампанії виступають проти дискримінації щодо нормування вакцин заможними державами і піднімають проблему їх нерівномірного поширення на європейському та глобальному рівнях, особливо в країнах, що розвиваються. Вони закликають країни з надмірною кількістю вакцин передавати їх тим, хто цього потребує для швидкого подолання пандемії.

"Щоб підтримати скасування патентів на вакцини, зареєструйтеся на сайті VaccinateOurWorld.org, де ви можете приєднатися до ініціативи як приватна особа або організація", - додають організатори акції.



























Фото і відео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ