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"Патенти вбивають": у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві проходить марш на підтримку вакцинації від COVID-19. Учасники зібралися біля посольства Німеччини і попрямували в бік представництва ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Колона активістів пройшла від посольства Німеччини до представництва ЄС, скандуючи гасла: "Вакцина не розкіш, а необхідність!", "Захищайте людей, а не патенти!", "Європейські лідери, скасуйте патенти!" і т.д.

У марші взяли участь близько 100 осіб.

На підтримку глобальної адвокаційної кампанії, ініційованої AHF "VOW. Вакцинують наш світ" на вулиці Києва вийшли Фонд АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine), представники інших партнерських організацій і люди, які підтримують кампанію з вакцинації від COVID-19.

Організатори зазначають, що в багатьох країнах існує нерівномірний розподіл вакцин, що також стосується і України.

"В Україні ми також все ще маємо обмежений доступ до вакцини проти COVID-19. Для того, щоб збільшити доступ до вакцин проти COVID-19 на глобальному рівні, рішення про тимчасову відміну патентів на вакцини підтримали понад 100 країн, зокрема США і Франція. Серед них і Україна.

Патенти вбивають: у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19 01

AHF закликає країни ЄС, які все ще не підтримали тимчасову дію патентів, а саме: Німеччину, Велику Британію і Нідерланди припинити дію патентів на всі вакцини і засоби проти COVID-19 на час пандемії і підтримати пропозицію Світової організації торгівлі про відмову від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19", - ідеться в анонсі заходу у Facebook.

Також повідомляється, що учасники адвокаційної кампанії виступають проти дискримінації щодо нормування вакцин заможними державами і піднімають проблему їх нерівномірного поширення на європейському та глобальному рівнях, особливо в країнах, що розвиваються. Вони закликають країни з надмірною кількістю вакцин передавати їх тим, хто цього потребує для швидкого подолання пандемії.

Патенти вбивають: у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19 02

"Щоб підтримати скасування патентів на вакцини, зареєструйтеся на сайті VaccinateOurWorld.org, де ви можете приєднатися до ініціативи як приватна особа або організація", - додають організатори акції.

Патенти вбивають: у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19 03
Патенти вбивають: у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19 04
Патенти вбивають: у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19 05
Патенти вбивають: у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19 06
Патенти вбивають: у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19 07
Патенти вбивають: у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19 08
Патенти вбивають: у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19 09
Патенти вбивають: у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19 10
Патенти вбивають: у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19 11
Патенти вбивають: у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19 12
Патенти вбивають: у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19 13
Патенти вбивають: у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19 14
Патенти вбивають: у центрі Києва відбувся марш на підтримку вакцинації від COVID-19 15
Фото і відео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

акція (1455) вакцина (4419) Богачук Олег (1457) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+8
А вам, вівцям зеленим, до офіса Клоуна слабо підійти і спитати чому він кошти з ковідного фонду перевів на "Велике крадівництво", а не на закупівлю нормальної вакцини? Коліться барани, тим, що вам коміки привезли і не бекайте.
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02.07.2021 13:33
+5
что это было..
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02.07.2021 13:15
+3
Вангую - ЗЕ!виборці.
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02.07.2021 13:20
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что это было..
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02.07.2021 13:15 Відповісти
.. да хотят, чтобы придурков побольше не заразилось и не подохло... Придуркам то по барабану... они не понимают , что это было!!!
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02.07.2021 13:25 Відповісти
главное..что у тебя щеки большие и губы рабочие..
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02.07.2021 13:29 Відповісти
.. уровень убогого мышления ярко выражен в Вашем ответе!!!))) Видно до придурков Вам далековато. Отстали в развитии основательно!!!??? Но есть шанс догнать..!!)))
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02.07.2021 13:32 Відповісти
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03.07.2021 07:10 Відповісти
Ну вот зачем ты провоцируешь срач? Что за идиотская привычка сразу оскорблять собеседника?
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02.07.2021 13:34 Відповісти
...так собеседники понимают ..что происходит..и почему вышли эти люди. Именно потому..что хотят улучшить сложившуюся ситуацию. А названные придурками задают вопросы!! Так какой тут срач!? Всего лишь констатация факта.
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02.07.2021 13:39 Відповісти
хотят улучшить сложившуюся ситуацию - путем получения ~300грн на карман
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02.07.2021 14:16 Відповісти
..всё по себе оцениваете? За 500 пошли бы...за 300 нет? Другой мысли в голову не приходит?
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02.07.2021 22:03 Відповісти
Ты же понимаешь к чему это приводит. Тебе скучно, что ли?
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02.07.2021 17:57 Відповісти
..и к чему это приводит? Что клоун узнаёт что он клоун!? Может прозрел человек?)))
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02.07.2021 22:04 Відповісти
Тебе явно скучно. Найди себе серьезного оппонента и дискутируй с ним. Зачем эти бессмысленные и никому ненужные препирательства?
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03.07.2021 06:38 Відповісти
шествия трудовых коллективов в поддержку ветеринарии. Теперь все, кто не захочет принудительно колоться по команде сверху, станут "биотеррористами"
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02.07.2021 14:13 Відповісти
Вангую - ЗЕ!виборці.
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02.07.2021 13:20 Відповісти
Їх потрібно було вакцинувати до виборів, а тепер всьо. Зіпсований матеріал.
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02.07.2021 13:27 Відповісти
До выборов их нужно было усыпить...
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02.07.2021 13:34 Відповісти
Це не гуманно! Просто стерилізувати, щоби в майбутньому не розмножувались.
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02.07.2021 16:23 Відповісти
Шаровики...завтра уберут патент...они начнут орать постройте нам завод...😀
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02.07.2021 13:31 Відповісти
наступна акція:
"дайтє спутніка с сіновакой - і поболєє..! прєдоплатой..."
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02.07.2021 14:06 Відповісти
А вам, вівцям зеленим, до офіса Клоуна слабо підійти і спитати чому він кошти з ковідного фонду перевів на "Велике крадівництво", а не на закупівлю нормальної вакцини? Коліться барани, тим, що вам коміки привезли і не бекайте.
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02.07.2021 13:33 Відповісти
Питання в тому, що навіть з вагоном долЯрів Вам ніхто вакцину не продасть (при всій моїй зневазі до зеленорогих баранів). Велика політика. Але є ситуації, коли людство повинне згуртуватись на захист самого людства, поки воно ще не вимерло. І зараз не той випадок, щоб сидіти на тих патентах і стригти бабло. От колір вусиків на контрацептивах - будь ласка, нехай захищають довічно. Але могутні країни сидять на вакцині, як вовк на мішку капусти.
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03.07.2021 07:19 Відповісти
Марши уже стали народной забавой.
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02.07.2021 13:36 Відповісти
Отмените зеленского!
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02.07.2021 13:40 Відповісти
Ну какой дурассель без барабана.
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02.07.2021 13:47 Відповісти
а где парад в честь зеленой травы и голубого неба..спокойно людишки на работе...))
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02.07.2021 13:55 Відповісти
Позновато одумались, Зе-правители, прошу прщения,Украине нужна вакцына еше вчера, одни Китайцы нам продают , больше по сути ни кто , не зважаючи на Будапештский меморандум , ну не могут они нам поставлять технологию не изобретения , а хотя бы производства вакцын,мешает патентное законодательство ,бо в нас коррупція і бідність, даже за деньгинельзя купить,а как ликвидировать ядерное оружие бывшего СССР, нацеленное на Запад , так Украина не бедная, демократическая и без коррупции, как то так получается и это уже не экономика, а политика.Давайте в замен им подставим другую щеку и откроем рынок Земли,что и делают эти Зе-гомодрильные нацысты, прошу прошения если обилел приматов,которые и так не скрывают, что украинцы какие то не такие и много едят, так проще будет,освободим для их територрию и ни каких проблем.
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02.07.2021 13:56 Відповісти
"Свари себе сам"; "Pfizer в курином бульйоне"; "По рецептам наших бабушек"; " Ведическая вакцинация"; "У циган дешевле" ...
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02.07.2021 14:03 Відповісти
а причем тут немцы к тому, что зебилы хотят прибарахлится на вакцинации, посему не хотели договариваться с пфайзером, астрой, моденой?
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02.07.2021 14:36 Відповісти
Какими сознательными стали украинцы.
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02.07.2021 15:06 Відповісти
Почему европейцы и американцы вытирают сопли под носом только себе? А НАМ? Неужели мы хуже?
Вакцина,кстати стоит в несколько раз меньше,чем растащили на зе стройках.
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02.07.2021 15:15 Відповісти
ТА НЕМА ЇЇ В НЕОБХІДНІЙ КІЛЬКОСТІ! ПРОСТО НЕМАЄ! Самим їм не вистачає. В тому числі тому, що фірми, які розробили вакцини, не дають їх виробляти іншим. Питання в цьому. Чому не дають-не знаю. Отут зебарани повинні були рити копитами, щоб налагодити виробництво.
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03.07.2021 07:22 Відповісти
 
 