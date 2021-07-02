Старшина роти кілька місяців розкрадав майно столичної військової частини, - ДБР. ФОТОрепортаж

Старшина роти однієї зі столичних військових частин був затриманий на "гарячому".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що військовослужбовець, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення військової частини, систематично викрадав зі складу форму, аптечки, одяг, взуття, рюкзаки і т.д.

30 червня 2021 військового затримали під час продажу частини викраденого за 18 400 гривень.

Усього за квітень-червень 2021, за даними слідчих, він встиг заволодіти майном на суму майже 44 тис. гривень.

Зараз проведено обшуки у військовій частині і в квартирі затриманого.

Військовослужбовець підозрюється у викраденні й заволодінні військовим майном шляхом шахрайства (ч. 3 ст. 410 КК України).

У разі доведення провини в суді затриманому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

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