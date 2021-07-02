Старшина роти кілька місяців розкрадав майно столичної військової частини, - ДБР. ФОТОрепортаж
Старшина роти однієї зі столичних військових частин був затриманий на "гарячому".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Встановлено, що військовослужбовець, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення військової частини, систематично викрадав зі складу форму, аптечки, одяг, взуття, рюкзаки і т.д.
30 червня 2021 військового затримали під час продажу частини викраденого за 18 400 гривень.
Усього за квітень-червень 2021, за даними слідчих, він встиг заволодіти майном на суму майже 44 тис. гривень.
Зараз проведено обшуки у військовій частині і в квартирі затриманого.
Військовослужбовець підозрюється у викраденні й заволодінні військовим майном шляхом шахрайства (ч. 3 ст. 410 КК України).
У разі доведення провини в суді затриманому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
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Постеснялись написать, что старшина служит в структуре лучшего министра?
А для реализации собранных вещей им приходится открывать даже комиссионные магазины. Один нудный товарищ в Тернополе взял такого "волонтера" за грудки и хотел ьить морду - опознал свои вещи.
Дык то падло верещало, что они не пригодились и оно вынуждено их реализовать и направлять деньги сами догадываетесь куда..
При этом дочке "волонтера" было куплено целых три диплома о высшем образовании.
Яворские их фамилия, если что.
Партия Свобода.