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Старшина роти кілька місяців розкрадав майно столичної військової частини, - ДБР. ФОТОрепортаж

Старшина роти однієї зі столичних військових частин був затриманий на "гарячому".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що військовослужбовець, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення військової частини, систематично викрадав зі складу форму, аптечки, одяг, взуття, рюкзаки і т.д.

30 червня 2021 військового затримали під час продажу частини викраденого за 18 400 гривень.

Усього за квітень-червень 2021, за даними слідчих, він встиг заволодіти майном на суму майже 44 тис. гривень.

Зараз проведено обшуки у військовій частині і в квартирі затриманого.

Військовослужбовець підозрюється у викраденні й заволодінні військовим майном шляхом шахрайства (ч. 3 ст. 410 КК України).

У разі доведення провини в суді затриманому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

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Старшина роти кілька місяців розкрадав майно столичної військової частини, - ДБР 01
Старшина роти кілька місяців розкрадав майно столичної військової частини, - ДБР 02
Старшина роти кілька місяців розкрадав майно столичної військової частини, - ДБР 03
Старшина роти кілька місяців розкрадав майно столичної військової частини, - ДБР 04

крадіжка (657) ЗСУ (7547) ДБР (3495)


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Топ коментарі
+15
Старшина роти кілька місяців розкрадав майно столичної військової частини, - ДБР - Цензор.НЕТ 9651

Старшина роти кілька місяців розкрадав майно столичної військової частини, - ДБР - Цензор.НЕТ 450
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02.07.2021 12:42
+3
и шо? вон зеленский тянет все имущество страны под себя и своих хозяев. и ничего, все нормально.
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02.07.2021 12:38
+3
откройте олх и ловите на здоровье....
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02.07.2021 12:40
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и шо? вон зеленский тянет все имущество страны под себя и своих хозяев. и ничего, все нормально.
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02.07.2021 12:38 Відповісти
Бубочке можна.
Воно нам "нічего нє должен!"(с)🎹
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02.07.2021 12:47 Відповісти
откройте олх и ловите на здоровье....
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02.07.2021 12:40 Відповісти
как аккуратненько президенты разложены, прям как семейные фото из бабушкиного альбома.
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02.07.2021 12:42 Відповісти
Старшина роти кілька місяців розкрадав майно столичної військової частини, - ДБР - Цензор.НЕТ 9651

Старшина роти кілька місяців розкрадав майно столичної військової частини, - ДБР - Цензор.НЕТ 450
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02.07.2021 12:42 Відповісти
Таран проти Тарана.
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02.07.2021 12:45 Відповісти
Мабуть, таран цьго крадійка візме до себе.
Навчати справжній "майстерності"!
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02.07.2021 12:56 Відповісти
Драсти!?! Так у него должность такая.....Редкий старшина не торговал. Например в СА новобранец новое белье видел только при первой помывке. Частенько проснувшись ,обнаруживал подмену сапог(на старые разумеется) и никто не киздел. В присяге было велено ,-"Стойко переносить все тяжести и лишения!" И переносили....
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02.07.2021 12:42 Відповісти
Чувак колекціонує доляри в альбомі як марки.
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02.07.2021 12:43 Відповісти
Ой , а в конце на фотке - это "коллекцонное издание "Большой американской энциклопедии " ?
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02.07.2021 12:44 Відповісти
Це в нього "Історія США в президентах".
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02.07.2021 13:23 Відповісти
ну так бідність закінчилася...в цього офіцера теж...всі ж тепер президенти...тягни поки не зловлять
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02.07.2021 12:47 Відповісти
Старшина роти не офіцер.
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02.07.2021 12:55 Відповісти
Тупий клован теж не одразу став півшостим.
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02.07.2021 13:02 Відповісти
Старшина роти крав декілька місяців! Я не знаю, може це піхотна рота де більше людей, але так тупо красти, знаючи, що тебе зловлять дуже швидко це просто хвороба.
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02.07.2021 12:54 Відповісти
Кабы в Киеве из воинских частей токмо части нацгвардии и МЧС.
Постеснялись написать, что старшина служит в структуре лучшего министра?
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02.07.2021 13:15 Відповісти
шо, гвардеец кардинала?
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02.07.2021 13:21 Відповісти
Во-во.
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02.07.2021 13:23 Відповісти
на суд кусковой чести
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02.07.2021 13:17 Відповісти
Всего только тырил и продавал вещёвку и снарягу? Фи, мелочь какая. Тут чуть не каждую неделю новости о продаже горючки, автозапчастей, некоторые хлопцы умудряются скручивать и выгодно продавать в цветмет блоки электроники с кораблей, самолётов и РЛС. Про такую мелочь как патроны и гранаты уже даже не сообщают. Тут вчера одна волонтёр снова собирала деньги на квадрокоптер и кофе для бойцов...
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02.07.2021 13:25 Відповісти
Некоторые "волонтеры" на собранные деньги дивут припеваючи по несколько лет.
А для реализации собранных вещей им приходится открывать даже комиссионные магазины. Один нудный товарищ в Тернополе взял такого "волонтера" за грудки и хотел ьить морду - опознал свои вещи.
Дык то падло верещало, что они не пригодились и оно вынуждено их реализовать и направлять деньги сами догадываетесь куда..
При этом дочке "волонтера" было куплено целых три диплома о высшем образовании.
Яворские их фамилия, если что.
Партия Свобода.
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02.07.2021 13:46 Відповісти
а начальство в доле зампотыл..?.ааааа шматко олег николаичь вот ты где данилюк крыса тыловая ..)
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02.07.2021 13:56 Відповісти
Черговий гнидо-мародер...
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02.07.2021 14:07 Відповісти
На то і старшина щоб родіну расхіщать..
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02.07.2021 14:13 Відповісти
Старшина роти? Систематично крав зі складу? А як він туди проникав? І де був начальник того складу в той час?
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02.07.2021 23:25 Відповісти
 
 