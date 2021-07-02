Оточення "контрабандиста зі списку РНБО" Дідуха намагалося ввезти брендовий одяг і косметику з ЄС під виглядом "настінної плитки", - СБУ. ФОТОрепортаж

Брендовий одяг і косметичні товари з ЄС намагалися ввезти під виглядом "настінної плитки". Механізм організував фігурант санкційного списку РНБО і його оточення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Оперативники СБУ встановили, що контрабандний канал йшов через Галицьку митницю Держмитслужби. Організатори схеми - представники криміналітету та їхні родичі, що перебувають під дією санкцій РНБО, а саме - родина Володимира Дідуха", - йдеться в повідомленні.

До "схеми" ділки залучили інспектора митного посту "Яворів" Галицької митниці. Він вніс до системи митного оформлення неправдиві відомості щодо товару. А саме: зареєстрував дорогий брендовий одяг та косметику як "настінна плитка".

Правоохоронці припинили "схему" під час митного оформлення вантажу. У такий спосіб вони запобігли контрабанді товарів на 16 млн грн.

Наразі інспектору митниці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

А саме:

- ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі);

- ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення посадовця. У межах кримінального провадження проводяться обшуки за місцем проживання фігурантів.

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