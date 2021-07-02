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Українця затримано в аеропорту "Бориспіль" із діамантами в нижній білизні. ФОТОрепортаж

Київськими митниками спільно з прикордонниками в аеропорту "Бориспіль" зафіксовано спробу незаконного ввезення діамантів і дорогоцінних прикрас.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Київської митниці, камені загальною масою понад 14 карат і 9 кілець із білого золота, прикрашені діамантами, ввозив наш співвітчизник, який повертався авіарейсом із Туреччини і для проходження митного контролю скористався спрощеною системою "зелений коридор".

На питання співробітників митниці про наявність у нього товарів, що підлягають декларуванню, громадянин надав негативну відповідь і сказав, що тільки особисті речі.

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Поліетиленовий пакетик із дев'ятьма кільцями з білого металу зі вставками з прозорого каменю і один діамант у конверті із сертифікатом виробника митники виявили під час перевірки ручної поклажі пасажира, серед його особистих речей.

Українця затримано в аеропорту Бориспіль із діамантами в нижній білизні 01

Після цього чоловікові нічого не залишалося, як видати ще один поліетиленовий пакетик, у якому було шість коробочок із прозорим безбарвним камінням. Усе це він переміщував у нижній білизні, яка була на ньому.

Українця затримано в аеропорту Бориспіль із діамантами в нижній білизні 02
Українця затримано в аеропорту Бориспіль із діамантами в нижній білизні 03

Експрес-аналізатор дорогоцінних металів і каменів підтвердив, що виявлене - це діаманти і вироби з білого золота.

Українця затримано в аеропорту Бориспіль із діамантами в нижній білизні 04

Таким чином громадянин порушив встановлений порядок проходження митного контролю на "зеленому коридорі".

За даним фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Прикраси і дорогоцінне каміння вилучено до рішення суду. Їхня вартість буде встановлена додатково.

аеропорт (1851) затримання (4340) митниця (1873) коштовності (39)


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Топ коментарі
+26
завтра ленка будет в брюликах
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02.07.2021 15:44
+12
В бутылке минералки может и не заметили бы. Но, скорее всего, его вели.
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02.07.2021 15:55
+11
Люди контрабанду в жопе прячут и их ловят, а этот думал в трусах не найдут. Не иначе как голосовал за Зеленского
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02.07.2021 15:49
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завтра ленка будет в брюликах
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02.07.2021 15:44 Відповісти
Дурик, в аквариуме с рыбками нужно было везти.
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02.07.2021 15:49 Відповісти
В бутылке минералки может и не заметили бы. Но, скорее всего, его вели.
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02.07.2021 15:55 Відповісти
Люди контрабанду в жопе прячут и их ловят, а этот думал в трусах не найдут. Не иначе как голосовал за Зеленского
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02.07.2021 15:49 Відповісти
Интересный у тебя жизненный опыт в контрабанде
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06.07.2021 18:53 Відповісти
Это не опыт, а статистические данные
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07.07.2021 08:17 Відповісти
невже свиночолий ??
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02.07.2021 15:50 Відповісти
Єрмак.
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02.07.2021 15:54 Відповісти
Нє. Жопозелений.
Дебіл, накшалт тебе.))
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02.07.2021 15:55 Відповісти
Это бриллиантовый прокурор. Просто он заработался и забыл вещдоки вытряхнуть после обыска. А начальство считает его блестящим специалистом... В отдельных местах...
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02.07.2021 15:51 Відповісти
Тема! Сисег! Не! Раскрыта!
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02.07.2021 15:56 Відповісти
Все конфискованное на таможне - на помощь фронту!
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02.07.2021 16:01 Відповісти
ага завтра ленка пирсинг с брюликами забалабенит на пиписке))) ото и вся помощь))
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02.07.2021 16:46 Відповісти
Интересная тема. Кстати кто знает дальнейшую судьбу вещдоков и конфиската? Сколько не рылся в интернете ничего вразумительного так и не нашёл а ведь это колоссальной стоимости вещи. Есть ли статья доходов в бюджет от конфиската и на какую сумму были доходы ?
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02.07.2021 16:53 Відповісти
Шел, упал, очнулся - гипс.
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02.07.2021 16:03 Відповісти
непонимаю, что за идиоты возят контрабас, что их ловят с фигней? столько раз прилетал из стран ЕС, турции и тд. ниразу никто не шманал мою ручную поклажу при прилете. может дело в рейсе - когда прилетаешь раяном или пегасусом, то никто из погранцов тебя за нарушителя не считает?!
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02.07.2021 16:15 Відповісти
Пожадничал дурик. А если бы только бриллианты в трусах провозил, то мог бы отмазаться, что это камни из почек вышли от тряски в самолете
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02.07.2021 16:37 Відповісти
Алмазы получаются под большим давлением таможни и при высокой температуре окружающей среды, что как раз соответствует рекордам Украины.
Естественное происхождение драгоценных изделий вполне объяснимо, кроме чеков и полиэтиленовых пакетиков.
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02.07.2021 16:51 Відповісти
"чйорт побьери!" (с)Українця затримано в аеропорту "Бориспіль" із діамантами в нижній білизні - Цензор.НЕТ 7909
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02.07.2021 17:15 Відповісти
Точно незаконный - может он их купил и хотел каждую годовщину своей жене дарить или любовнице?
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02.07.2021 17:32 Відповісти
Ліпше ловили б ці діаманти на виїзді з України ніж на в'їзді. Таких кур'єрів треба не чіпати аби дізнатися хто хотів вивозити капітал з України таким чином - а це не кур'єр а отримувач діамантів.
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02.07.2021 20:42 Відповісти
В этом мире все продается.... Кто-то же настучал..
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03.07.2021 09:48 Відповісти
 
 