Українця затримано в аеропорту "Бориспіль" із діамантами в нижній білизні. ФОТОрепортаж

Київськими митниками спільно з прикордонниками в аеропорту "Бориспіль" зафіксовано спробу незаконного ввезення діамантів і дорогоцінних прикрас.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Київської митниці, камені загальною масою понад 14 карат і 9 кілець із білого золота, прикрашені діамантами, ввозив наш співвітчизник, який повертався авіарейсом із Туреччини і для проходження митного контролю скористався спрощеною системою "зелений коридор".

На питання співробітників митниці про наявність у нього товарів, що підлягають декларуванню, громадянин надав негативну відповідь і сказав, що тільки особисті речі.

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Поліетиленовий пакетик із дев'ятьма кільцями з білого металу зі вставками з прозорого каменю і один діамант у конверті із сертифікатом виробника митники виявили під час перевірки ручної поклажі пасажира, серед його особистих речей.

Після цього чоловікові нічого не залишалося, як видати ще один поліетиленовий пакетик, у якому було шість коробочок із прозорим безбарвним камінням. Усе це він переміщував у нижній білизні, яка була на ньому.





Експрес-аналізатор дорогоцінних металів і каменів підтвердив, що виявлене - це діаманти і вироби з білого золота.

Таким чином громадянин порушив встановлений порядок проходження митного контролю на "зеленому коридорі".

За даним фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Прикраси і дорогоцінне каміння вилучено до рішення суду. Їхня вартість буде встановлена додатково.