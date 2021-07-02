Експосадовців Міноборони підозрюють у заподіянні 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та ПрАТ "Кузня на Рибальському" через поставку до Збройних Сил України військової техніки низької якості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Оперативники ДБР встановили, що голова правління ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підбурив заступника Міністра оборони України укласти державний контракт саме з його підприємством. Посадовець Міністерства дав вказівку підлеглим йому керівникам одного із департаментів МОУ на безперешкодне укладення державного контракту щодо будівництва катерів саме з вказаним ПрАТ.

Під час слідства встановлений інший факт перевищення службових повноважень заступником Міністра оборони України та одним із директорів ввіреного йому Департаменту. Вони допустили закупівлю для потреб ЗСУ санітарних автомобілів виробництва Приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "БОГДАН МОТОРС", які не відповідають встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України.





"Злочинними діями колишніх посадових осіб Міноборони державі завдано збитків на суму понад 475 млн грн", - йдеться в повідомленні ДБР.

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Під час обшуків у одного з фігурантів слідчі ДБР вилучили зброю та значну суму готівки: понад 364 тис. доларів США, близько 53 тис. євро та майже 3 млн гривень.







Сьогодні слідчі ДБР повідомили про підозру колишнім посадовцям Міністерства оборони України:

заступнику Міністра оборони України у 2015—2019 рр.;

директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО України у 2015—2017 рр.;

директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО України у 2018—2019 рр.

Їх дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 4261 та ч. 5 ст. 27 (пособник), ч. 4 ст. 4261 КК України.

Також повідомлено про підозру колишньому голові правління ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському", дії якого кваліфіковано за ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 27 (підбурювач) ч. 4 ст. 4261 КК України.

Досудове розслідування триває. Встановлюються й інші обставини вчинення злочину, а також особи, які можуть бути причетні до їх вчинення.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, в 2016 році до показників державного оборонного замовлення було включено потребу ВМС ЗС України у будівництві двох десантно-штурмових катерів проекту "Кентавр" для доставки підрозділів морської піхоти. Цей проект був розроблений спеціалізованим дослідно-проектним центром кораблебудування.

"За даними слідства, у 2016 - 2018 році колишній заступник Міністра оборони України, діючи умисно в умовах особливого періоду, у співучасті з директорами Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, шляхом перевищення своїх службових повноважень, забезпечили безперешкодне швидке, з упущенням необхідних процедур, укладення державного контракту з ПАТ "Завод Ленінська Кузня", а у подальшому ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському". При цьому вони усвідомлювали неспроможність заводу виконати умови контракту та побудувати у встановлені строки – до кінця 2017 року – десантно-штурмові катери проекту "Кентавр" через відсутність проекту виготовлення та створення такої продукції, яка не відповідатиме технічним вимогам, установленим державним оборонним замовленням та контракту, в результаті чого вказані катери неможливо буде використовувати за призначенням.

У подальшому, вказані особи також забезпечили внесення до основних показників коригованого державного оборонного замовлення потреби у будівництві ще одного десантно- штурмового катеру "Кентавр" та укладення додаткової угоди з ПАТ "Завод Ленінська Кузня" щодо будівництва ще одного катера. Це надало можливість товариству одержати авансовий платіж та використати його для забезпечення своєї господарської діяльності. В результаті ПАТ виготовили проекти іншого катеру "Кентавр-ЛК", що призвело до неможливості їх використання через невідповідність технічним умовам", - говориться в повідомленні.





За даними прокуратури, такі дії призвели до невиконання державного оборонного замовлення щодо забезпечення підрозділів ВМС України бойовими катерами, що в умовах збройної агресії Російської Федерації і втрати частини боєздатних кораблів та катерів, спричинило зниження бойової готовності, обороноздатності та бойового духу ЗСУ і заподіяння Міністерству оборони збитків на суму понад 443 млн грн.

Також повідомляється, що заступник Міністра оборони України, за пособництва директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки забезпечив у 2017 році закупівлю для потреб ЗСУ в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод № 2" АТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" 100 санітарних автомобілів "Богдан 2251", експлуатація яких за прямим функціональним призначенням в ЗСУ в якості базових санітарних автомобілів неможлива. Цими діями державі заподіяно збитки на суму понад 32 млн грн.