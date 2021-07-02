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Експосадовців Міноборони підозрюють у заподіянні 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та ПрАТ "Кузня на Рибальському" через поставку до Збройних Сил України військової техніки низької якості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Експосадовців Міноборони підозрюють у заподіянні 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ, - ДБР 01

Оперативники ДБР встановили, що голова правління ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підбурив заступника Міністра оборони України укласти державний контракт саме з його підприємством. Посадовець Міністерства дав вказівку підлеглим йому керівникам одного із департаментів МОУ на безперешкодне укладення державного контракту щодо будівництва катерів саме з вказаним ПрАТ.

Під час слідства встановлений інший факт перевищення службових повноважень заступником Міністра оборони України та одним із директорів ввіреного йому Департаменту. Вони допустили закупівлю для потреб ЗСУ санітарних автомобілів виробництва Приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "БОГДАН МОТОРС", які не відповідають встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України.

Експосадовців Міноборони підозрюють у заподіянні 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ, - ДБР 02
Експосадовців Міноборони підозрюють у заподіянні 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ, - ДБР 03

"Злочинними діями колишніх посадових осіб Міноборони державі завдано збитків на суму понад 475 млн грн", - йдеться в повідомленні ДБР.

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Під час обшуків у одного з фігурантів слідчі ДБР вилучили зброю та значну суму готівки: понад 364 тис. доларів США, близько 53 тис. євро та майже 3 млн гривень.

Експосадовців Міноборони підозрюють у заподіянні 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ, - ДБР 04
Експосадовців Міноборони підозрюють у заподіянні 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ, - ДБР 05
Експосадовців Міноборони підозрюють у заподіянні 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ, - ДБР 06

Сьогодні слідчі ДБР повідомили про підозру колишнім посадовцям Міністерства оборони України:

  • заступнику Міністра оборони України у 2015—2019 рр.;
  • директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО України у 2015—2017 рр.;
  • директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО України у 2018—2019 рр.

Їх дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 4261 та ч. 5 ст. 27 (пособник), ч. 4 ст. 4261 КК України.

Також повідомлено про підозру колишньому голові правління ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському", дії якого кваліфіковано за ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 27 (підбурювач) ч. 4 ст. 4261 КК України.

Досудове розслідування триває. Встановлюються й інші обставини вчинення злочину, а також особи, які можуть бути причетні до їх вчинення.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, в 2016 році до показників державного оборонного замовлення було включено потребу ВМС ЗС України у будівництві двох десантно-штурмових катерів проекту "Кентавр" для доставки підрозділів морської піхоти. Цей проект був розроблений спеціалізованим дослідно-проектним центром кораблебудування.

Експосадовців Міноборони підозрюють у заподіянні 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ, - ДБР 07

"За даними слідства, у 2016 - 2018 році колишній заступник Міністра оборони України, діючи умисно в умовах особливого періоду, у співучасті з директорами Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, шляхом перевищення своїх службових повноважень, забезпечили безперешкодне швидке, з упущенням необхідних процедур, укладення державного контракту з ПАТ "Завод Ленінська Кузня", а у подальшому ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському". При цьому вони усвідомлювали неспроможність заводу виконати умови контракту та побудувати у встановлені строки – до кінця 2017 року – десантно-штурмові катери проекту "Кентавр" через відсутність проекту виготовлення та створення такої продукції, яка не відповідатиме технічним вимогам, установленим державним оборонним замовленням та контракту, в результаті чого вказані катери неможливо буде використовувати за призначенням.

У подальшому, вказані особи також забезпечили внесення до основних показників коригованого державного оборонного замовлення потреби у будівництві ще одного десантно- штурмового катеру "Кентавр" та укладення додаткової угоди з ПАТ "Завод Ленінська Кузня" щодо будівництва ще одного катера. Це надало можливість товариству одержати авансовий платіж та використати його для забезпечення своєї господарської діяльності. В результаті ПАТ виготовили проекти іншого катеру "Кентавр-ЛК", що призвело до неможливості їх використання через невідповідність технічним умовам", - говориться в повідомленні.

Експосадовців Міноборони підозрюють у заподіянні 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ, - ДБР 08
Експосадовців Міноборони підозрюють у заподіянні 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ, - ДБР 09

За даними прокуратури, такі дії призвели до невиконання державного оборонного замовлення щодо забезпечення підрозділів ВМС України бойовими катерами, що в умовах збройної агресії Російської Федерації і втрати частини боєздатних кораблів та катерів, спричинило зниження бойової готовності, обороноздатності та бойового духу ЗСУ і заподіяння Міністерству оборони збитків на суму понад 443 млн грн.

Також повідомляється, що заступник Міністра оборони України, за пособництва директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки забезпечив у 2017 році закупівлю для потреб ЗСУ в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод № 2" АТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" 100 санітарних автомобілів "Богдан 2251", експлуатація яких за прямим функціональним призначенням в ЗСУ в якості базових санітарних автомобілів неможлива. Цими діями державі заподіяно збитки на суму понад 32 млн грн.

Автор: 

Міноборони (7379) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) закупівлі (3381) ДБР (3495)


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Топ коментарі
+15
чем ниже рейтинг Членограя, тем больше будет таких уголовных дел, которые организовывает Татаров и отчитывается перед Ермаком..
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02.07.2021 16:44
+15
ну разумеется:
при Порохе так воровали, так воровали, что всю армию восстановили!
а сейчас никто не ворует... а солдатам даже ЖРАТЬ НЕЧЕГО!
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02.07.2021 16:45
+8
Я тут почитал про "Кентавр" и "Кнтавр-ЛК"

Кентавр (проект 58181)
два боевых модуля с 7,62-мм пулемётом и 30-мм автоматическим гранатомётом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%93%D0%A1-17 АГС-17

Кентавр-ЛК (проект 58503)
импортная радиолокационная станция немецкого производства, два боевых модуля https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%9C_(%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C) ОБМ (с 12,7-мм пулемётами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%92-12,7 НСВ и 40-мм гранатомётами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%90%D0%93-40 УАГ-40 ), РСЗО (два 20-ствольных авиационных блока Б-8 для запуска https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-8 80-мм неуправляемых реактивных снарядов С-8 на поворотной платформе) и пусковая установка для отстрела 81-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 дымовых гранат (с боекомплектом 45 дымовых гранат)

хоть убей не могу понять в чем криминал что вместо 58181 построили 58503 и почему имея импортную электронику и усиленное вооружение катера не могли выполнять свою задачу?

про "Богданы" все давно написано до меня. зеленые прокуроры пытаются натянуть использование санитарных автомобилей на передке, хотя они для этого вообще не предназначены изначально. их задача - эвакуация второй волны - тех кого на бронированной технике вывезли с линии огня
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02.07.2021 17:46
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наша мед маталыга проходила- но она падла первых серий
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02.07.2021 19:04 Відповісти
Очередные свинарчуки...
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02.07.2021 17:56 Відповісти
Вы же билеты купили, вот и наслаждайтесь))
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02.07.2021 18:02 Відповісти
клас!!!!!!. Залишилось тільки дожити до того часу , коли понесуть відповідальність, або не понесуть ( бо вже понесли)
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02.07.2021 18:02 Відповісти
Портнов з Татаровим постарався.
Думаю, як завжди обісруться.
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02.07.2021 19:01 Відповісти
А Шмаркля 100 млрд гривасей мимо "Проззоро" пропустила.Скільки % попаде йому,та й Дерьмаку?
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02.07.2021 20:42 Відповісти
Ще одне свідчення діянь святого петра. Життя по-новому було файне.
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02.07.2021 23:25 Відповісти
Очередное фейковое говно-дело для пиара зеленой плесени!
Будет как с Рифмастером----доказательств нет, но мурыжить людей будут---лохторату нравится!
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02.07.2021 23:59 Відповісти
Цікаво як вони рахують збитки ? МО заплатило за катери і машини та отримало цей товар = 476 млн грн. В юриспруденції умови цивільно-правової відповідальності поділяють на "позитивні" (настання шкоди, причинний зв'язок між шкодою і поведінкою особи, що заподіяла шкоду - їх наявність доводиться зацікавленою особою для виникнення відповідальності), і "негативні", перешкоджаючі її настанню (вина, завдання шкоди правомірними діями - їх відсутність/наявність доводиться зацікавленою особою, щоб не допустити виникнення відповідальності).
Якщо катери і машини не підлягають експлуатації, то чому їх не віддали а гроші не повернули назад ?
Так що справа "пшик", такі собі ЗЕюристи з кріварожского колєджа.
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03.07.2021 00:37 Відповісти
У колишніх чиновників МО палаци і тачки такі, що у підприємців, що займаються серйозним бізнесом такого немає. Питання до Порошенка в Черкасах на "показухах" Томосу. "Петр Алексеевич, когда с коррупцией будем бороться?" Відповідь:"Оце бачити, російський провокатор,а що ми відповімо російським провокаторам...Слава Україні!"
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03.07.2021 12:48 Відповісти
цэ политычни рэпрэсии! ГУЛАГ, 37 год!
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04.07.2021 01:57 Відповісти
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