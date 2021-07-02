Пробіг ретрокарів відбувся на відремонтованій ділянці "Дороги єдності" в Дніпропетровській області, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області на відремонтованій ділянці "Дороги єдності" - М-30 Стрий - Ізварине пройшов пробіг ретрокарів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

За словами директора Департаменту розвитку доріг Андрія Івка, відремонтована ділянка дороги і частина автомобілів - ровесники: траса була побудована протягом 1950-1966 років і мала республіканське значення. Усі автомобілі-учасники пробігу випущені українським автопромом у минулому столітті. Найстаріша машина зійшла з конвеєра в 1961 році, а наймолодша молодша - в 1989 році.

Зазначають, що власники автомобілів можуть випускати свої транспортні засоби тільки на дороги з якісним покриттям.

Івко зазначив, що за роки існування дорога кілька разів змінювала назву. У 1988 році вона мала індекс М-21 Волгоград - Кишинів.

Сьогодні це найдовший маршрут країни, що пролягає між західними і східними областями України М-30 Стрий - Ізварине. Його довжина разом із ділянками на тимчасово окупованих територіях становить майже 1400 км.

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"Індекс цієї дороги символічний: створення нової автодороги присвячено 30-ій річниці незалежності країни", - зазначив він, додавши, що після звільнення українських земель дорога буде відновлена ​​до самого Ізвариного.

Крім того, в "Укравтодорі" очікують, що транспортний потік на ділянці після ремонту зросте вдвічі: з 20 тис. до 40 тис. транспортних засобів на добу.

Через Дніпропетровську область пролягає 299,9 км Дороги Єдності М-30. У рамках президентської програми "Велике будівництво" ведуться роботи по всій протяжності, крім покриття ремонтують штучні споруди в складі дороги, зокрема Богуславський шляхопровід у Павлоградському районі.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що маршрут М-30 об'єднає дві дороги міжнародного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка та М-04 Знаменка- Луганськ-Ізварине. Значна частина траси буде проходити саме через Дніпропетровську область.

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