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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти другий день поспіль з артилерії і мінометів обстрілюють житловий сектор Авдіївки, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Російсько-окупаційні війська другий день поспіль обстрілюють житловий сектор Авдіївки, наражаючи на небезпеку мирних жителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Окупанти другий день поспіль з артилерії і мінометів обстрілюють житловий сектор Авдіївки, - пресцентр ОС 01

"Від початку доби противник сім разів відкривав вогонь у напрямку Авдіївки з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів з тимчасово окупованих населених пунктів Спартак, Ясинувата, Яковлівка і Макіївка.

Окупанти другий день поспіль з артилерії і мінометів обстрілюють житловий сектор Авдіївки, - пресцентр ОС 02
Окупанти другий день поспіль з артилерії і мінометів обстрілюють житловий сектор Авдіївки, - пресцентр ОС 03

Під час двох обстрілів міни та снаряди влучали в приватні будинки і зруйнували кілька домогосподарств. На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає", - сказано в повідомленні.

Окупанти другий день поспіль з артилерії і мінометів обстрілюють житловий сектор Авдіївки, - пресцентр ОС 04

Зазначається, що про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

Автор: 

обстріл (28546) Донбас (22356) Авдіївка (2342) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
и никто это не видит кроме Украины. Вот когда начнут обстреливать в ответ по сепарскому жилому сектору, тогда и европа увидит и услышит.
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02.07.2021 17:50
+3
а шо главком? отписался в твиттере?
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02.07.2021 17:39
+3
в твиттере он писать не станет, а то сразу за воротник напихают.
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02.07.2021 17:48
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Да пох,парад и каблуки важнее.
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02.07.2021 17:32 Відповісти
а шо главком? отписался в твиттере?
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02.07.2021 17:39 Відповісти
в твиттере он писать не станет, а то сразу за воротник напихают.
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02.07.2021 17:48 Відповісти
и никто это не видит кроме Украины. Вот когда начнут обстреливать в ответ по сепарскому жилому сектору, тогда и европа увидит и услышит.
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02.07.2021 17:50 Відповісти
А в ответ тишина!
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02.07.2021 17:59 Відповісти
спецы есть и знают шо делать так ДАЙТЕ ГАДАМ!
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02.07.2021 18:23 Відповісти
западным партнерам пора открыть глаза на весь этот беспредел.
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02.07.2021 19:36 Відповісти
все они и так знают. получше нас. им разведка доносит
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02.07.2021 20:01 Відповісти
преЗЕдент же сказал .какая разница обстреливают или нет. главное асфальтировать и осветить.
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02.07.2021 20:00 Відповісти
требую выдать мирным людям миномет тоже и вагон мин
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02.07.2021 22:11 Відповісти
Спросите местных, кто их обстреливает
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02.07.2021 23:45 Відповісти
 
 