Окупанти другий день поспіль з артилерії і мінометів обстрілюють житловий сектор Авдіївки, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Російсько-окупаційні війська другий день поспіль обстрілюють житловий сектор Авдіївки, наражаючи на небезпеку мирних жителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Від початку доби противник сім разів відкривав вогонь у напрямку Авдіївки з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів з тимчасово окупованих населених пунктів Спартак, Ясинувата, Яковлівка і Макіївка.





Під час двох обстрілів міни та снаряди влучали в приватні будинки і зруйнували кілька домогосподарств. На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.