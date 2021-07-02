Організатора наркоугруповання, яке торгувало контрабандним кокаїном із Латинської Америки, затримано в Рівному, - СБУ. ФОТОрепортаж
У Рівному затримали організатора наркоугруповання, яке продавало контрабандний кокаїн із країн Латинської Америки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Учасники угруповання налагодили контрабандний канал переправлення кокаїну з країн Латинської Америки в нашу країну. Отриманий із-за кордону "товар" вони планували реалізовувати оптовими партіями на території Рівненської та Волинської областей. Своїх клієнтів зловмисники підшукували через особисті зв'язки, в тому числі серед представників кримінальних кіл.
Під час спецоперації в Рівному затримали лідера угруповання при спробі збуту партії наркотиків. Зловмисник чинив опір правоохоронцям і намагався втекти з місця злочину.
У ході обшуків за місцем проживання та підсобних приміщеннях наркоділків правоохоронці вилучили:
- підготовлену до збуту партію наркотиків;
- 3 одиниці вогнепальної зброї;
- технічні пристрої для блокування сигналу;
- гроші, отримані злочинним шляхом.
Слідчі СБУ повідомили організатору групи про підозру за ч. 3 ст. 307 і за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 в. 2 ст. 305 (підготовка до контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ч.ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших учасників наркобізнесу.
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большую партию гашиша
вчера накрыли в морпорту
вот и прекрасно что накрыли
и молодцы... а то вдруг дождь.
коньяк конешно моветон
амфетамином можно водку
для коньяка есть кокаин
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надо было легально торговлю оформить.Платить налоги,сертифицировать товар.А так-посадят за контрабанду.