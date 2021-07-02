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Організатора наркоугруповання, яке торгувало контрабандним кокаїном із Латинської Америки, затримано в Рівному, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Рівному затримали організатора наркоугруповання, яке продавало контрабандний кокаїн із країн Латинської Америки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Учасники угруповання налагодили контрабандний канал переправлення кокаїну з країн Латинської Америки в нашу країну. Отриманий із-за кордону "товар" вони планували реалізовувати оптовими партіями на території Рівненської та Волинської областей. Своїх клієнтів зловмисники підшукували через особисті зв'язки, в тому числі серед представників кримінальних кіл.

Під час спецоперації в Рівному затримали лідера угруповання при спробі збуту партії наркотиків. Зловмисник чинив опір правоохоронцям і намагався втекти з місця злочину.

У ході обшуків за місцем проживання та підсобних приміщеннях наркоділків правоохоронці вилучили:

- підготовлену до збуту партію наркотиків;
- 3 одиниці вогнепальної зброї;
- технічні пристрої для блокування сигналу;
- гроші, отримані злочинним шляхом.

Слідчі СБУ повідомили організатору групи про підозру за ч. 3 ст. 307 і за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 в. 2 ст. 305 (підготовка до контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ч.ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших учасників наркобізнесу.

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Організатора наркоугруповання, яке торгувало контрабандним кокаїном із Латинської Америки, затримано в Рівному, - СБУ 01
Організатора наркоугруповання, яке торгувало контрабандним кокаїном із Латинської Америки, затримано в Рівному, - СБУ 02
Організатора наркоугруповання, яке торгувало контрабандним кокаїном із Латинської Америки, затримано в Рівному, - СБУ 03
Організатора наркоугруповання, яке торгувало контрабандним кокаїном із Латинської Америки, затримано в Рівному, - СБУ 04
Організатора наркоугруповання, яке торгувало контрабандним кокаїном із Латинської Америки, затримано в Рівному, - СБУ 05
Організатора наркоугруповання, яке торгувало контрабандним кокаїном із Латинської Америки, затримано в Рівному, - СБУ 06

наркотики (1448) Рівне (573) СБУ (12829)


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Топ коментарі
+8
по теме)))) как бы
***
большую партию гашиша
вчера накрыли в морпорту
вот и прекрасно что накрыли
и молодцы... а то вдруг дождь.
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02.07.2021 18:18
+6
контрабандным - низззя!
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02.07.2021 17:56
+4
А как же слуги?
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02.07.2021 17:59
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контрабандным - низззя!
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02.07.2021 17:56 Відповісти
а есть легальный?
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02.07.2021 21:05 Відповісти
А как же слуги?
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02.07.2021 17:59 Відповісти
пока на грибах посидят
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02.07.2021 18:02 Відповісти
Продам кокаин, официально, низкие цены, лучший диллер.
Обращаться в ОПУ к ЗЕПЕ.
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02.07.2021 18:01 Відповісти
Вавиного кур"єра пов"язав літінант Баканов.
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02.07.2021 18:06 Відповісти
А чего удивляемся? В Ривному уже лет 5 есть бар Эскобар с мордой главного наркобарона планеты на фасаде и всем до дупы. Маємо те, що маємо=)))
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02.07.2021 18:07 Відповісти
А зачем футболку задрали еще бы туселя на бошку натягули. Беспредел
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02.07.2021 18:12 Відповісти
по теме)))) как бы
***
большую партию гашиша
вчера накрыли в морпорту
вот и прекрасно что накрыли
и молодцы... а то вдруг дождь.
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02.07.2021 18:18 Відповісти
занюхивать амфетамином
коньяк конешно моветон
амфетамином можно водку
для коньяка есть кокаин
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02.07.2021 19:15 Відповісти
контрабанда это плохо. нужно завозить официально...
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02.07.2021 18:28 Відповісти
ОПА залишилася без дози чи дилер ціну підняв?
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02.07.2021 18:31 Відповісти
Коксопузик
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02.07.2021 20:29 Відповісти
Организатор наркогруппировки, торговавшей контрабандным кокаином из Латинской Америки, задержан в Ривном, - СБУ

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надо было легально торговлю оформить.Платить налоги,сертифицировать товар.А так-посадят за контрабанду.
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02.07.2021 20:59 Відповісти
Судя с названия главный меседж и ужас содеянного в слове -контрабанда.В назидание всем контрабандистам!
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02.07.2021 21:00 Відповісти
Ота ***** на четвертому фото тільки діткам бавитися
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02.07.2021 22:59 Відповісти
💀и тут
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03.07.2021 13:56 Відповісти
 
 