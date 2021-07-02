"Парад - не сексистське шоу", - під Міноборони протестували проти використання підборів для жінок-військовослужбовців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля будівлі Міністерства оборони пройшла акція протесту проти участі в параді до Дня Незалежності "коробки" жінок-військовослужбовців на підборах.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.





Організатори акції вважають, що керівництво ЗСУ тягне за собою весь шлейф радянських "стандартів", пропонуючи жінкам-військовим просто бути красивими. "Такої практики немає в жодній армії країн-членів НАТО. Вважаємо неприпустимим перетворення військового параду в сексистське шоу", - підкреслили учасниці протесту.

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"Вимагаємо від Міністерства оборони скасувати використання каблуків для жінок-військових! Українські жінки в армії досі не мають форми, бронежилетів, необхідного медичного забезпечення. Не приховуйте за підборами реальність!", - сказано в Заяві учасників акції.

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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть - мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.