"Парад - не сексистське шоу", - під Міноборони протестували проти використання підборів для жінок-військовослужбовців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві біля будівлі Міністерства оборони пройшла акція протесту проти участі в параді до Дня Незалежності "коробки" жінок-військовослужбовців на підборах.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Організатори акції вважають, що керівництво ЗСУ тягне за собою весь шлейф радянських "стандартів", пропонуючи жінкам-військовим просто бути красивими. "Такої практики немає в жодній армії країн-членів НАТО. Вважаємо неприпустимим перетворення військового параду в сексистське шоу", - підкреслили учасниці протесту.
"Вимагаємо від Міністерства оборони скасувати використання каблуків для жінок-військових! Українські жінки в армії досі не мають форми, бронежилетів, необхідного медичного забезпечення. Не приховуйте за підборами реальність!", - сказано в Заяві учасників акції.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.
Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".
Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть - мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.
Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.
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Дайте цим старперам нове бачення жінки в армії.
или вагнеровец вас режет не морщась, после того как зарезал у вас на глазах ваших всех - это что - это доблесть шоле?
я понял давай на ты, шо ты в виду имел - в массовой армии, попадаются 5% тех кто стреляет в цель и так далее. но ты мысль то не досказал, за шо я и зацепился, но не зря - ведь из якутов тоже там хотели убивать и процент был норм., но наши их немного опустили.
так шо в принципе, как сказал Сралин - армия должна атаковать, так шо можно вычислить по перемещениям частей - какие и куда зашли, вот так вот. щас, Таран звонит, дивизию разворачиваем, ну, то есть 5 бригад, алло?
идеи такие любой щенок в ютубе скажет - если туда преим. принимают служивых. Влн, Вольнов даже обосрал двух - заставил поехать на Крым.
а то шо наши опустили их - ну да, дали немного. кадыровцы даже молитовники роняли, убегая - так что, вы внук как вы сказал гей консрантиныча? иначе бы радовался.
да не оправдывай этих тварей то. я тоже иногда думаю - ну было бы жалко когда Трамп их месил, но как бы они враги - это как жалеть сралинскую армию под Дубно - размолотили этих тварей - ну и ок))
Мабуть для ПАРАДІВ?!!!
И кстати данную парадную форму ввели в 2017 году Полторак с Порошенко, так что все претензии к ним, за то что женщин не обули в кеды по ПАРАДНОЙ форме.
А насчет мужчин в аксельбантах, ну точно будут на параде и такие, по роду службы. Боевые подразделения будут при оружии в полевых формах, студентки военной академии в парадных формах.
У нас все эХсперДы по всем вопросам. Главное хай и вой поднять по любому поводу.
В 2020 не было военного парада - З-Р-А-Д-А!!!!!!
В 2021 году будет ПАРАД - еще больше ЗРАДА.
Сразу видно , что старый совок вообще не понимает проблемы и страданий военных
Вот парад украинок несколько лет назад
Где вы видите старорежимную одежду?
24 августа в Киеве во время парада по случаю Дня Независимости Украины зрители овациями встретили женщин-военнослужащих, которые впервые участвовали в этом событии. Министр обороны Украины Степан Полторак поприветствовал будущих офицеров украинских Вооруженных сил словами "Слава Украине!", в ответ военные ответили "Героям слава!". Эти лозунги впервые используют на военном параде в честь Дня Независимости.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/vo-vremya-parada-v-kieve-ovaciyami-privetstvovali-zhenshchin-*******-video-320168.html
Вы знаете значение слова "мадмуазель"?
Тот Совок, который Вам померещился, он давно уже дохлый Совок.
Это Израиль:
Вопрос о такой высоте каблука к тому, что - Вы считаете эти туфли форменной обувью, а не спецзаказом изготовленным для парада?
А по мнению, внимание, участниц этой акции женщины-военнослужащие ВСУ не имеют права быть красивыми? Это точно женщины на этой акции были?
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Я думаю, буде справедливо, коли верховний головнокомандуючий, весь уряд, губернатори і вся фракція «слуг» будуть ходити в таких туфлях до кінця каденції.
В тому числі, й під час закордонних візитів. І ще Сергій Лещенко.
Як електронний браслєт. Знімати не можна. Під час сексу тоже. Незалежно від ролі в тому дійстві
Це дуже вигодно. Можна буде перед Байденом покласти нога на ногу, як Шарон Стоун
молодий ботяра, недосвічений
Взагалі мені подобається про вагіни , а тобі про прутень .
Три два раз
Ось один(!)каблук зламається ..і що буде з стрієм??
Личного мнения в чем было бы лучше я не имею, так как не женщина и не думаю что должен что-то высказывать на эту тему.