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Шоу "Деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
...і Шаріков залишиться символом назавжди
Шоу "Деолігархізація"
...по приколу
Час змін
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня
Нюанс
Казка "Про один народ"
У кожного своя дорога...
Народ і Путін
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Топ коментарі
+35 oylee
показати весь коментар02.07.2021 23:40
+22 oylee
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+17 olele
показати весь коментар02.07.2021 23:28
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https://twitter.com/pharmazzzevt Аптечні спостереження https://twitter.com/pharmazzzevt @pharmazzzevt https://twitter.com/pharmazzzevt/status/1411050464645423107 29 мин
Більш ніж скандал навколо підборів, мене турбує тиша навколо законопроекту 5600.
https://www.youtube.com/watch?v=bwvMlgjXsLM&t=618s
Хто ж це так познущався з герба?
https://mobile.twitter.com/babaikit Баба і кіт https://mobile.twitter.com/babaikit @babaikit https://mobile.twitter.com/babaikit/status/1410601403110739977 1 июл.
З НБУ йдуть керівники та ключові працівники наступних департаментів:
- Ліцензування
- Управління ризиками
- Супроводження кредитів
- Фінансової стабільності
- Виїзних перевірок
Вони не готові виконувати злочинні накази команди Зеленського.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html Вова - патріот...от тільки якої країни?
2014 рік.
На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди «95 квартал» приїхав на гастролі перед бандитами «ДНР» , Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».
На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку, Зеленський похвалив бандитів - тричі повторивши, що вони «молодці».
«Вата Шоу»
Ось майбутній преЗЕдент України радіє, що бандити "ДНР" захопили український танк.
Так і каже, повторюючи - "молодцы, красавцы!":
Звісно, це було 7 років тому, однак в Росії можуть не переживати, що він змінився. Бо недавно він так само радів зриву операції із захоплення вагнерівців.
В.Уколов
______________________________
Тобто в той час, коли у Горлівці вбивали Володимира Рибака, ЗЕлений ******** танцював та іржав перед бандитами «ДНР» Безлера…
TAGS https://gorlis-gorsky.livejournal.com/tag/%D0%97%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C ЗЕлена падаль