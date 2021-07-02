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Шоу "Деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Шоу Деолігархізація, Казка Про один народ, час змін. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

...і Шаріков залишиться символом назавжди

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива услід за Путіним розповів про "один народ". ВIДЕО

Шоу Деолігархізація, Казка Про один народ, час змін. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Шоу "Деолігархізація"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос. ВІДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голосу" Железняк щодо ухвалення законопроєкту про деолігархізацію: Можливо, всі олігархи вирішили, що все-таки "бджоли проти меду" і дали свої голоси

Шоу Деолігархізація, Казка Про один народ, час змін. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

...по приколу

Шоу Деолігархізація, Казка Про один народ, час змін. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Час змін

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня

Шоу Деолігархізація, Казка Про один народ, час змін. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Нюанс

Шоу Деолігархізація, Казка Про один народ, час змін. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Казка "Про один народ"

Шоу Деолігархізація, Казка Про один народ, час змін. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

У кожного своя дорога...

Шоу Деолігархізація, Казка Про один народ, час змін. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Народ і Путін

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23876) олігарх (931) путін володимир (23838) фотожаба (13879) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+35
Шоу "деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2120
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02.07.2021 23:40
+22
July 2nd, 2021
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html Вова - патріот...от тільки якої країни?
2014 рік.
На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди «95 квартал» приїхав на гастролі перед бандитами «ДНР» , Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».
На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку, Зеленський похвалив бандитів - тричі повторивши, що вони «молодці».
«Вата Шоу»

Ось майбутній преЗЕдент України радіє, що бандити "ДНР" захопили український танк.
Так і каже, повторюючи - "молодцы, красавцы!":

Шоу "деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5742

Звісно, це було 7 років тому, однак в Росії можуть не переживати, що він змінився. Бо недавно він так само радів зриву операції із захоплення вагнерівців.
В.Уколов
______________________________

Тобто в той час, коли у Горлівці вбивали Володимира Рибака, ЗЕлений ******** танцював та іржав перед бандитами «ДНР» Безлера…
Шоу "деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 52 TAGS https://gorlis-gorsky.livejournal.com/tag/%D0%97%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C ЗЕлена падаль
показати весь коментар
02.07.2021 23:32
+17
https://mobile.twitter.com/babaikit

https://mobile.twitter.com/babaikit Баба і кіт https://mobile.twitter.com/babaikit @babaikit https://mobile.twitter.com/babaikit/status/1410601403110739977 1 июл.

З НБУ йдуть керівники та ключові працівники наступних департаментів:
- Ліцензування
- Управління ризиками
- Супроводження кредитів
- Фінансової стабільності
- Виїзних перевірок
Вони не готові виконувати злочинні накази команди Зеленського.

Шоу "Деолигархизация", Сказка "Про один народ", время перемен. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 552
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02.07.2021 23:28
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Це не жарт: На Єдиному казначейському рахунку на 1 липня всього => 10,397 млрд. грн.
Шоу "Деолигархизация", Сказка "Про один народ", время перемен. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2816
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02.07.2021 23:18 Відповісти
https://twitter.com/pharmazzzevt

https://twitter.com/pharmazzzevt Аптечні спостереження https://twitter.com/pharmazzzevt @pharmazzzevt https://twitter.com/pharmazzzevt/status/1411050464645423107 29 мин

Більш ніж скандал навколо підборів, мене турбує тиша навколо законопроекту 5600.
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02.07.2021 23:23 Відповісти
Нацбанк України кричить "рятуйте!". Найсміливіші жертвують кар'єрами. Що далі?
https://www.youtube.com/watch?v=bwvMlgjXsLM&t=618s
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02.07.2021 23:33 Відповісти
Невже все вичерпали на святкування Дня Незалежності, на мільярд дерев і інші амбітні проекти чи вже не миші, а щурі "прогризли" Бюджет?
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03.07.2021 07:49 Відповісти
не тільки дві ноги ліві, а і манікюр на 21 пальці.
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02.07.2021 23:22 Відповісти
Та ще й зламана передня права лапа.
Хто ж це так познущався з герба?

Шоу "Деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4958
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03.07.2021 06:30 Відповісти
Як хто? Звісно, що любителі приколів.
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03.07.2021 07:51 Відповісти
https://mobile.twitter.com/babaikit

https://mobile.twitter.com/babaikit Баба і кіт https://mobile.twitter.com/babaikit @babaikit https://mobile.twitter.com/babaikit/status/1410601403110739977 1 июл.

З НБУ йдуть керівники та ключові працівники наступних департаментів:
- Ліцензування
- Управління ризиками
- Супроводження кредитів
- Фінансової стабільності
- Виїзних перевірок
Вони не готові виконувати злочинні накази команди Зеленського.

Шоу "Деолигархизация", Сказка "Про один народ", время перемен. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 552
показати весь коментар
02.07.2021 23:28 Відповісти
July 2nd, 2021
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html Вова - патріот...от тільки якої країни?
2014 рік.
На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди «95 квартал» приїхав на гастролі перед бандитами «ДНР» , Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».
На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку, Зеленський похвалив бандитів - тричі повторивши, що вони «молодці».
«Вата Шоу»

Ось майбутній преЗЕдент України радіє, що бандити "ДНР" захопили український танк.
Так і каже, повторюючи - "молодцы, красавцы!":

Шоу "деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5742

Звісно, це було 7 років тому, однак в Росії можуть не переживати, що він змінився. Бо недавно він так само радів зриву операції із захоплення вагнерівців.
В.Уколов
______________________________

Тобто в той час, коли у Горлівці вбивали Володимира Рибака, ЗЕлений ******** танцював та іржав перед бандитами «ДНР» Безлера…
Шоу "деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 52 TAGS https://gorlis-gorsky.livejournal.com/tag/%D0%97%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C ЗЕлена падаль
показати весь коментар
02.07.2021 23:32 Відповісти
Шоу "деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2120
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02.07.2021 23:40 Відповісти
Цінності порохоботів і цінності зебидла73%.

Шоу "Деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1518
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03.07.2021 01:34 Відповісти
Шоу "Деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4437
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03.07.2021 05:49 Відповісти
Шоу "Деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5192
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03.07.2021 08:48 Відповісти
Шоу "Деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3794
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03.07.2021 11:46 Відповісти
 
 