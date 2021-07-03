"Успіхи ДФС видно вже неозброєним оком", - журналіст Плинський про торгівлю безакцизними цигарками 28 грн за пачку із розкладок у Києві. ФОТОрепортаж

Біля станцій метро, зокрема біля метро "Лівобережна", почали з'являтися розкладки з цигарками без акцизної марки.

Про це у фейсбуці повідомляє журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Успіхи ДФС і Вадима Мельника в боротьбі з нелегальним ринком цигарок видно вже неозброєним оком.

Раніше біля метро "Лівобережна" цигарками торгували тільки бабусі, а ось недавно з'явилася і новомодна розкладка з продажем сигарет без акцизної марки.

Наприклад, Lifa від Львівської тютюнової фабрики Григорія Козловського коштує лише 28 грн за пачку.

І це при тому, що акциз на пачку сьогодні - 29 грн.

До повної перемоги над нелегальним тютюновим ринком залишилися лічені дні", - пише журналіст.

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