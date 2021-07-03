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"Успіхи ДФС видно вже неозброєним оком", - журналіст Плинський про торгівлю безакцизними цигарками 28 грн за пачку із розкладок у Києві. ФОТОрепортаж

Біля станцій метро, зокрема біля метро "Лівобережна", почали з'являтися розкладки з цигарками без акцизної марки.

Про це у фейсбуці  повідомляє журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Успіхи ДФС і Вадима Мельника в боротьбі з нелегальним ринком цигарок видно вже неозброєним оком.

Раніше біля метро "Лівобережна" цигарками торгували тільки бабусі, а ось недавно з'явилася і новомодна розкладка з продажем сигарет без акцизної марки.

Наприклад, Lifa від Львівської тютюнової фабрики Григорія Козловського коштує лише 28 грн за пачку.

І це при тому, що акциз на пачку сьогодні - 29 грн.

До повної перемоги над нелегальним тютюновим ринком залишилися лічені дні", - пише журналіст.

Читайте також: Близько 50% всіх нелегальних сигарет в Україні - продукція Львівської тютюнової фабрики, - ДФС

Успіхи ДФС видно вже неозброєним оком, - журналіст Плинський про торгівлю безакцизними цигарками 28 грн за пачку із розкладок у Києві 01
Успіхи ДФС видно вже неозброєним оком, - журналіст Плинський про торгівлю безакцизними цигарками 28 грн за пачку із розкладок у Києві 02
Успіхи ДФС видно вже неозброєним оком, - журналіст Плинський про торгівлю безакцизними цигарками 28 грн за пачку із розкладок у Києві 03
Успіхи ДФС видно вже неозброєним оком, - журналіст Плинський про торгівлю безакцизними цигарками 28 грн за пачку із розкладок у Києві 04
Успіхи ДФС видно вже неозброєним оком, - журналіст Плинський про торгівлю безакцизними цигарками 28 грн за пачку із розкладок у Києві 05

Автор: 

акциз (437) цигарки (974) Плінський Євген (40)


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Топ коментарі
+21
привет 90-ые и нулевые!
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03.07.2021 11:03
+20
За что нарид проголосовал 21:04:2019 года , то и хлещет
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03.07.2021 10:56
+18
И в чём проблема? Дешевле? Дешевле. Всё как Зе и обещал
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03.07.2021 10:56
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И в чём проблема? Дешевле? Дешевле. Всё как Зе и обещал
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03.07.2021 10:56 Відповісти
Податки потрібно збільшувати, а нелегальну торгівлю припиняти! Те що торгують безакцизними цигарками це проблема поліції яку Аваков не може вирішити! Авакова потрібно змінити на нормального керівника і ніякої вуличної торгівлі не буде, ані цигарками, ані продуктами, ані мотохом!
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03.07.2021 12:49 Відповісти
Ещё можно ввести сухой закон, и надеяться на снижение нелегального производства алкоголя.
Люблю идиотов, у них всё просто. Как в "офисе простых решений"
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03.07.2021 13:00 Відповісти
Ніхто не забороняв куріння чи продаж цигарок, питання тільки у виконанні елементарних норм і правил продажу цигарок, які поліція не може забезпечити! В Одесі постійно ведеться вулична торгівля всім підряд і контрафактними цигарками також і навіть на офіційних ринках можна купити контрафактні цигарки абсолютно відкрито! Поліція бездіяльна, бо Аваков це все кришує! А менти на місцях збирають данину з торгашів і кладуть собі в кишеню, віддаючи долю наверх! А весь цей кримінал та корупція можливі бо була провалена люстрація ментів і потрібно її негайно повторити! А винен в провалі люстрації особисто Аваков, який очолив корупційні та кримінальні схеми замість того щоб боротись з ними!
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03.07.2021 13:13 Відповісти
За что нарид проголосовал 21:04:2019 года , то и хлещет
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03.07.2021 10:56 Відповісти
ну да, ну да с 14 по 19 курильщики чьоколядные батончики курили
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03.07.2021 12:39 Відповісти
Я беру по 27 грн
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03.07.2021 10:59 Відповісти
👏👏👏👏👏😁😁😁👍
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03.07.2021 11:02 Відповісти
А я не курю 😜 экономия кстати реальная
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03.07.2021 11:08 Відповісти
нормальная цена для марлиборо классик -40 грн. сам бы пару блоков взял.
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03.07.2021 11:00 Відповісти
Ну ну, это Мальборо с молдавским табаком. ))))
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03.07.2021 11:21 Відповісти
привет 90-ые и нулевые!
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03.07.2021 11:03 Відповісти
Хоть молодость вспомним, раз ума не нажили 🤣🤣🤣🤣🤣
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03.07.2021 11:09 Відповісти
скоро будут сигареты поштучно
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03.07.2021 11:04 Відповісти
возле рынка "юность" на остановке трамввая целая биржа по продаже безакцизных сигарет - там крутятся миллионы ежедневно... и власти пох...й.
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03.07.2021 11:05 Відповісти
там можно купить пачку, блок, ящик, загрузить целый бус...
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03.07.2021 11:06 Відповісти
Ні в якому разі не п...й. Вони в долі.
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03.07.2021 11:08 Відповісти
Власть крышует. "Слуга" Холодов -- король табачной контрабанды.
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03.07.2021 11:22 Відповісти
Помню в лихие 90-е, тогда еще на Республиканском стадионе всё в сигаретах было. Я тогда любил курить китайские, назывались Wanchili, пачка была похожа на Winston и Marlboro. Но сигареты были довольно качественные.
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03.07.2021 11:06 Відповісти
Кидайте палити. Особисто вже півтора роки як кинув.
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03.07.2021 11:06 Відповісти
кто не курит и не пьет ,тот здоровеньким помрет
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03.07.2021 11:09 Відповісти
а кто курит и пьет бомжем помрет от рака легких или рака желудка в 60 лет ..а некурящий помрет в 85 лет ..или какаяразница ?
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03.07.2021 11:14 Відповісти
Мій брат палить і добряче п'є, практично не просихаючи, вже років 15. Зараз йому 51. Ніяких серйозних проблем поки що немає. У всякому разі не скаржився. Якщо неділю не вживає, то по зовнішньому вигляду і не скажеш, що алкаш. Думаю, все залежить від організму. Сам не палю і рідко вживаю алкоголь. І не сказав би, що в мене краще здоров'я. Мені 58.
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03.07.2021 12:51 Відповісти
а по темі щось? Перемога???
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03.07.2021 11:09 Відповісти
Нема можливості кинути палити.
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03.07.2021 11:09 Відповісти
Я теж так гадав, проте виявилося навпаки.
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03.07.2021 11:15 Відповісти
Бро Табекс и гипноз если сам не можеш кинуть
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03.07.2021 11:15 Відповісти
Кинув після 23 річного стажу без жодних пігулок та гіпнозу. Десь тиждень було неймовірно хріново, потім як відрізало.
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03.07.2021 11:20 Відповісти
Спокійно! Не можу кинути палити тому що ніколи не палив.
Якщо звісно не рахувати декілька цигарок підлітком.
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03.07.2021 11:38 Відповісти
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03.07.2021 11:39 Відповісти
яка твоя справа? В офлайні за таку пораду послав би на йух.
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03.07.2021 12:45 Відповісти
На выходе с метро Дарница в ларьке белорусские и Молдавские по 21й гривне...
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03.07.2021 11:09 Відповісти
Кінець епохи бідності!
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03.07.2021 11:10 Відповісти
Тільки що купував Кредо по 23 гривні з акцизною маркою.
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03.07.2021 11:10 Відповісти
марка фальшива. тобі ж написали, що сам акциз коштує 29 гр + нікотин...
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03.07.2021 11:13 Відповісти
Білорусія.
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03.07.2021 11:15 Відповісти
Забавляет эта возня никотиновых наркоманов - их хлебом не корми, дай только пососать продолговатый предмет...
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03.07.2021 11:10 Відповісти
Кто хочет избавиться от этого никотинового рабства ?
Мой рецепт
Таблетки Табекс с месяц и гипноз в виде аудиокниги Ален Кар -Как бросить курить ..Вы сбросите с себя эти цепи только назад неоглядывайтесь оно этого не стоит ...
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03.07.2021 11:12 Відповісти
Та все нормально. Нарід купує дешеві цигарки, контрабандисти збагачуються. Ось держав ніхріна не отримує. Тому Вава підняв податки і тарифи мудрому наріду, який купує дешеві цигарки, та то таке ... Головне, що контрабандисти, і ті хто їх кришує від влади, в прибутку.
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03.07.2021 11:13 Відповісти
А шо - вокруг Львовской табачки уже государственная граница?
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03.07.2021 11:15 Відповісти
Можете взяти в лапки "контрабандисти". Це суті не змінить. Як вони, без акциза, в продаж потрапили? Навряд чи "несуни" натягали. Це масові поставки.
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03.07.2021 11:18 Відповісти
Массовые поставки. Просто нужно понимать, что акциз - это не прибыль производителя, или поставщика, а налог, который идёт в казну.
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03.07.2021 11:20 Відповісти
Я не курю, но люблю запах Винстона и табака Клан в.к. Капитан Калинин, тот что осидел в тюрьме на Тайване курил только Винстон.
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03.07.2021 11:14 Відповісти
Рак легких наступает у 60% процентов курильщиков ..Ну если ето не весомый аргумент и вы это утром в унитазе не видите то вы еще и слепые ...Я б курильщиков которым пофик рак легких отправлял под Авдеевку лесосмугы разминировать натуральным одноразовым способом ..Какаяразница здохнуть во имя победы или здохнуть через 10 лет в муках в онкоцентре
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03.07.2021 11:20 Відповісти
А еще табака сколько...без всяких акцизов. Что хотели, то и получили, при украинской покупательной способности населения делать цены как в Европе, то черный рынок только будет развиваться вместе с коррупцией. Хотя в Европе тоже самокрутки некоторые крутят))
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03.07.2021 11:23 Відповісти
Я думал, что с засильем айкосов, уже никто не курит табак. А тут такое открытие.
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03.07.2021 11:24 Відповісти
Кадры воровского кодлана Коломойского. Вадим Мельник ,глава Государственной фискальной службы Украины , один из ярких представителей налоговой мафии в Украине. За годы службы на благо отечества Мельник сумел накопить не менее 30 миллионов долларов и выйти сухим из воды Если бы не обвинение в заказном убийстве, о Мельнике знали бы не многие.-Вадим Мельник и его ореховая мафия ./ Налоговик Тетера является обвиняемым в вымогательстве взятки, это - не первый такой случай в его карьере, но его все равно назначили на высокую должность в ГФС.
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03.07.2021 11:28 Відповісти
тихо ша. просто щас ************ занят борьбой с олигархами. не дошли руки у него еще до сигнарет. вот щас как победит олигархов (как контрабанду, которую он уже давно победил) так сразу разберется с сигаретчиками
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03.07.2021 11:34 Відповісти
Метро "Академгородок" - не пасёт задних!
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03.07.2021 11:50 Відповісти
Історія про загрозу незалежності Нацбанку України почалася зі скандальноі̆ https://biz.nv.ua/ukr/finance/vidstavka-smoliya-hto-i-chomu-hoche-zvilniti-glavu-nbu-shcho-z-kursom-dolara-novini-ukrajini-50097376.html відставки з посади голови банківського регулятора Якова Смолія 1 липня 2020 року .https://biz.nv.ua/ukr/experts/masovi-zvilnennya-z-nbu-shcho-vidbuvayetsya-novini-ukrajini-50168855.html

Скоро на розкладках з'являться і банкноти по 500 і 1000 грн.
Дебіли, ви перемогли.
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03.07.2021 12:09 Відповісти
чему радуетесь??? дешевые сигареты признак бедной страны... ЗЕленый прокацапский буратино, при поддержке его тупорылого лохтората превращают страну в нищее посмешище... слава богу, хоть люди, погибшие на Институтской в 2014 м. этого позорища не видят, не за такую зеленую скоморошную Украину, которой на все "какаяразница", они свои жизни отдавали...
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03.07.2021 12:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_YLSJ9pgTDY

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам! (Поле чудес)
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03.07.2021 12:11 Відповісти
Вибачаюсь, займайтеся легалізмом наркоти. Руки геть від курева!)
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03.07.2021 12:24 Відповісти
Григо́рій Петро́вич Козло́вський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 1 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96 Городиславичі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівська область ) - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C підприємець , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 меценат і громадський діяч. Депутат Львівської міської ради 7-го скликання (з жовтня 2015). З 2010 - директор ТзОВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 «Львівська тютюнова фабрика» .
Політична діяльність
У 2003 році на довиборах до Львівської міської ради від Винників, які відбулися через неочікувану смерть депутата Андрія Можаровського, Григорій Козловський був обраний депутатом як член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів .
З 2015 року депутат Львівської міської ради 7-го скликання від політичної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C «Блок Петра Порошенка "Солідарність"» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2]
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03.07.2021 12:27 Відповісти
вы думаете, шо Козло́вський поддержал на львовщине пэцью, как овощь поддерживал на вышгородщине страусов?
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03.07.2021 12:48 Відповісти
скоріш бачу ознаки симбіозу різних політичних груп "еліти" коли справа стосується незаконного заробляння великих грошей.
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03.07.2021 12:54 Відповісти
Блін , та йому фіолетово...
Ще подивиться , подумає , ... та депутатом від "Слуг" стане
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03.07.2021 13:06 Відповісти
Так. Тому,що у нас ніяких партій у ідеологічному сенсі фактично не існує.
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03.07.2021 13:58 Відповісти
Не виношу на нюх два типи істот:
1. Кацапські свинособаки - то нормально.
2. Містечкові ідиоти, що при кожній згадці за тютюн починають волати "брасайте курить, врєдна.."
Яка твоя свиняча справа до того, палю я чи ні?
**************************
Хоча, 28 грн. за пачку цигарок - теж дорого.
І невідомо, що за лайно там накручене.
Багато років як купую тютюн на кілограми та палю люльку.
Чиста віржинія голд.
Набагато краще та набагато дешевше.
А якщо ще й самому вирощувати, о.....
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03.07.2021 12:43 Відповісти
а бабушки давали разрешения на публикацию фотографий со своим участием?
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03.07.2021 12:49 Відповісти
4 роки вільний і задоволений як слон . По перше здоров'я по друге кошти ну і по трете це плюс сто левелів до власної гідності що ти це зміг зробити
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03.07.2021 12:53 Відповісти
Попередня стаття - електроенергія кінцевому споживачу дешево - погано
Тут - сигарети блоками дешево - погано
А я говорю - це добре "Успіхи ДФС видно вже неозброєним оком", - журналіст Плинський про торгівлю безакцизними цигарками 28 грн за пачку із розкладок у Києві - Цензор.НЕТ 2074
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03.07.2021 13:15 Відповісти
Для кінцевого споживача
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03.07.2021 13:16 Відповісти
Кинути палити дуже просто - требі тільки зрозуміти, що не треба займатися "киданням паління", не терба зарікатися, треба просто не починати. Не діставай цигарку, не запалюй, і все. Ніяка суперволя не потрібна. Не палю вже 15 років
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03.07.2021 15:02 Відповісти
Тысячу раз придуркам говорилось - не трогайте ,убогие, цены на водку и курево, так нет-же ,очередной рукожоп всё равно желает совершить "подвиг"
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03.07.2021 15:10 Відповісти
Как же вы ******* своими поборами!!!!
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03.07.2021 15:50 Відповісти
в Харькове сигаретные раскладки, водка из баклажек и контрабандный бензин с Гоптовки на каждом углу, патрульки ездят мимо и делают вид что не замечают, так как это все крышуется их начальством. А ничего с этим Зеля не делает, потому что полиция возит бюллетени и протоколы с мокрыми печатями в ЦВК)) Подозреваю что этим "свечным заводиком" Беня в 2018 году и купил вечноперспективного министра МВД
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04.07.2021 01:30 Відповісти
В Запорожье на каждом углу такие сигареты и Львовские без акциза и контрабас аля Дьюти фри, и у бабок и раскладки на улице и киоски табачные, торгуют не скрываясь. Сигареты кста гавно, шо свистульки, вони много никотина ноль, куришь и курить хочется ))))
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04.07.2021 10:33 Відповісти
Не розумію, навіщо боротися з курінням? Це привілегії для некурящих та гноблення курців Де рівноправ'я? Не доведено ще ніким, що куріння табаку шкодить здоров'ю То все - аба з курців злупити і між управлінцями та страхувальниками розділити. Ненавиджу! Курю вже більше 46-ти років, і нііякмх патологій. Тільки легше, коли сигаретку посмакую Кидав незліченну кількість разі - тітьки нерви задря. Років 25 тому плюнув - і курю і буду курити!
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05.07.2021 02:09 Відповісти
Слава Богу, сам не курю, но иногда прохожу мимо многолетней "точки" продажи сигарет без акцизных марок. "Точка" представляет собой бабулю на табуреточке перед большой сумкой с сигаретами на земле. Ни разу не видел "точку" без очереди покупателей, поэтому сигареты постоянно подносят какие-то мужички, которые одновременно "инкассируют" бабульку. Таки да, успехи ГФС (или ещё кого) явно налицо - если ранее на "точке" торговала одна бабулька, то в последнее время их две, и каждая мантулит не покладая рук на "единый карман", поскольку поднос товара и "инкассация" каждой бабульки делается одновременно одними и теми же мужичками. Был случай - "точку" прикрыли правоохранители - бабульку (тогда ещё одну) "запаковали" и куда-то увезли. При этом присутствовали (стояли в стороночке), но не вмешивались вышеупомянутые мужички-подносчики-инкассаторы. Буквально на следующий день "точка" возобновила торговлю. Говорят, по городу таких "точек" несколько. Не требуется иметь "семь пядей во лбу"©, чтобы догадаться - "точка" работает "под крышей" - кроме вышеописанного случая "запаковки" бабули, правоохранители (во всяком случае, в форменном обмундировании ) в зоне прямой видимости "точки" не появляются.
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05.07.2021 05:24 Відповісти
Ещё одно дополнение. Как-то мне было необходимо срочно разменять крупную купюру и "чёрт меня дёрнул"© обратиться к бабуле на "точке". Бабуля отказала, при чём - неожиданно дерзко. Судя по дерзости отказа, я понял - бабуля абсолютно уверена в том, что её физическая безопасность обеспечена.
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05.07.2021 05:45 Відповісти
 
 