Зеленський поспілкувався з українською збірною із футболу перед матчем зі збірною Англії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із футболістами української збірної напередодні матчу з Англією і висловив їм свою підтримку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Поговорили, посміялися, налаштувалися! Знаєте, про що думаю? Англійців часто називають "батьками футболу", у нас - один із наймолодших складів на цьому Євро. Тож сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є чому повчитися у дітей. Хлопці, ловіть свою гру, думайте тільки про перемогу, а ми зробимо все, щоб ви ні на хвилину не забували: з вами на полі - 40 мільйонів українців!" - написав президент.

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Про те, як збірна України готується до історичного чвертьфіналу з Англією на Євро-2020, розповідається в сюжеті на каналі vZbirna.

Головний тренер команди Андрій Шевченко, віцекапітан Олександр Зінченко і захисник Сергій Кривцов дали оцінку суперникові перед матчем у Римі.

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