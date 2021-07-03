УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12259 відвідувачів онлайн
Новини Фото
13 975 138

Зеленський поспілкувався з українською збірною із футболу перед матчем зі збірною Англії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із футболістами української збірної напередодні матчу з Англією і висловив їм свою підтримку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Поговорили, посміялися, налаштувалися! Знаєте, про що думаю? Англійців часто називають "батьками футболу", у нас - один із наймолодших складів на цьому Євро. Тож сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є чому повчитися у дітей. Хлопці, ловіть свою гру, думайте тільки про перемогу, а ми зробимо все, щоб ви ні на хвилину не забували: з вами на полі - 40 мільйонів українців!" - написав президент.

Дивіться також: Зеленський закликає українців записувати відео на підтримку футбольної збірної. ВIДЕО

Зеленський поспілкувався з українською збірною із футболу перед матчем зі збірною Англії 01
Зеленський поспілкувався з українською збірною із футболу перед матчем зі збірною Англії 02
Зеленський поспілкувався з українською збірною із футболу перед матчем зі збірною Англії 03
Зеленський поспілкувався з українською збірною із футболу перед матчем зі збірною Англії 04

Про те, як збірна України готується до історичного чвертьфіналу з Англією на Євро-2020, розповідається в сюжеті на каналі vZbirna.

Головний тренер команди Андрій Шевченко, віцекапітан Олександр Зінченко і захисник Сергій Кривцов дали оцінку суперникові перед матчем у Римі.

Дивіться також: "Bravissimo! Слава Україні! - футболісти збірної України прогулялися по Риму перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії. ВІДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) збірна з футболу (224) Євро-2020 (99)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+59
А оце фігово...
показати весь коментар
03.07.2021 11:23
+34
Чооорный гундосый ,приносящий толк несчастье ...
показати весь коментар
03.07.2021 11:23
+31
Нада пірістать стрілять забівать.
показати весь коментар
03.07.2021 11:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
если б только нам сегодня повезло!!!
показати весь коментар
03.07.2021 15:58 Відповісти
Можете смело ставить на Англию, хоть денег выиграете)
показати весь коментар
03.07.2021 16:27 Відповісти
Краще б він шаурми поїв.
показати весь коментар
03.07.2021 18:00 Відповісти
говнокомандувач-уклоніст, тут, на Сході України "Від початку доби 3 липня ворог 8 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 120 мм, - штаб ООС", а ти, блд, витрачаєшь дорогоцінний для нормАльного президента (та не для тебе) час, годинами організовуючі різні шоу для тупого лохтората для підтримки чи то штанів чи то обвислого рейтингу..
показати весь коментар
03.07.2021 18:46 Відповісти
Хотел на халяву примазаться к победам сборной для поднятия СВОЕГО рейтинга, но не тут-то было. Получилось наоборот.
показати весь коментар
03.07.2021 23:45 Відповісти
Бедоносец
показати весь коментар
03.07.2021 18:55 Відповісти
І це люта правда! Тільки прочитав це повідомлення(дивитися гнусяве чмо не можу), відразу зрозумів, що збірна України програє.....
показати весь коментар
04.07.2021 01:08 Відповісти
Зеленський поспілкувався з українською збірною із футболу перед матчем зі збірною Англії - Цензор.НЕТ 4439
У роздягальні збірної України перед грою з Англією.
показати весь коментар
03.07.2021 20:14 Відповісти
Нужно было перед пацанами Херли на рояли сыграть, может хоть поржали как с дурака. А вообще это плохой знак. Везде где "это" суёт свой нос там и проблемы. Как дурной талисман.
показати весь коментар
03.07.2021 21:08 Відповісти
Зелёная мразь по контроль свой взяла?Проигрыш обеспечен....
показати весь коментар
03.07.2021 21:27 Відповісти
Гандосик накаркал ...
показати весь коментар
03.07.2021 21:30 Відповісти
пропала игра......
показати весь коментар
03.07.2021 23:02 Відповісти
просрали. зеля недоразумение....
показати весь коментар
03.07.2021 23:24 Відповісти
Зеленський поспілкувався з українською збірною із футболу перед матчем зі збірною Англії - Цензор.НЕТ 1001
показати весь коментар
03.07.2021 22:57 Відповісти
2:0........ ****** бедоносец
показати весь коментар
03.07.2021 23:09 Відповісти
уже 3:0 поздравитель ****
показати весь коментар
03.07.2021 23:14 Відповісти
Да!! Если бы эта Зелёная падаль не лезла со своим хрипатым хрюканьем и не общалась с командой...такого позора не было бы. БЕДОНОСЕЦ своё дело сделал!! Даже нет сомнения!!
показати весь коментар
03.07.2021 23:15 Відповісти
Полный разгром, шансов уже нет, но надо хоть 1 гол забить чтоб не всухую продуть.
показати весь коментар
03.07.2021 23:23 Відповісти
Позорная игра. Защиты нет от слова совсем, играть не хотят даже не бегают. Только стоят или ходят. Как будто каждому дали по 1 миллиону долларов за проигрыш. А вообще было понятно, что они обречены на провал по их надменной реакции на наших болельщиков. Даже не помахали, а полный игнор, звездная болезнь. Англичане успешно опустили их на землю.
показати весь коментар
03.07.2021 23:42 Відповісти
***** гнусавый
показати весь коментар
03.07.2021 23:42 Відповісти
Уже 4:0 проигрывают Англии. Спасибо, Зеля
показати весь коментар
03.07.2021 23:44 Відповісти
Зелена хрипуча потвора, Володя-бідоносець, свого домоглася. Тьху, мерзота... Настрій гидотний, як і герой цієї статті.
показати весь коментар
03.07.2021 23:49 Відповісти
****, лучше бы не говорил!
показати весь коментар
04.07.2021 00:44 Відповісти
какая пидстунейшая зрадулька.
показати весь коментар
04.07.2021 02:16 Відповісти
ватники от радости уже в блевотине валяются - инфа 100)) портки хоть постирай
показати весь коментар
04.07.2021 07:25 Відповісти
молодец, хорошо ты само себе лишь о себе "ватники от радости уже в блевотине валяются - инфа 100)) портки хоть постирай"
показати весь коментар
04.07.2021 07:43 Відповісти
КУРВА.
показати весь коментар
04.07.2021 04:22 Відповісти
краще б він своїм гнусавим голосом зі збірною України не балакав... поки не балакав - все було більш-менш... тільки побалакав - гаплик...
показати весь коментар
04.07.2021 06:11 Відповісти
Гундосик напутствовал сборную .Пока не вмешался этот недопреЗЕдент фортило!
показати весь коментар
04.07.2021 08:22 Відповісти
Краще, якщо би мовчав, а то наговорив на 0:4. Чи тепер санкції введе проти футболістів?
показати весь коментар
04.07.2021 09:07 Відповісти
Гнусно-гнусявый гнусный гнус. ГГГГ с Г+Г...
показати весь коментар
04.07.2021 09:50 Відповісти
Теперь это чмо пишет, что ему "НЕ СТЫДНО". А ему, вообще, хоть когда-нибудь за что-нибудь БЫЛО СТЫДНО??? Ни стыда, ни совести, ни морали, ни чести, ни знаний... ПУСТЫШКА... В Америке у спортсменов были липовые дипломы, т.к., вместо учёбы они играли за свой ВУЗ. Наши "типа шутники" точно также вместо учёбы изображали ржание за свои ВУЗы... Но там этих пустоголовых спортсменов не выбирают рулить страной, а этот урод с липовым дипломом забрался на трон и, что САМОЕ СТРАШНОЕ, притащил с собой толпу точно таких же ржащих тупых уродов... Партия ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОФАНОВ... Бедная Украина!!!
показати весь коментар
04.07.2021 09:57 Відповісти
"Зеленский поговорил с украинской сборной по футболу перед матчем со сборной Англии." и она тут же просрала 0 : 4.
показати весь коментар
04.07.2021 10:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 