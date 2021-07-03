Зеленський поспілкувався з українською збірною із футболу перед матчем зі збірною Англії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із футболістами української збірної напередодні матчу з Англією і висловив їм свою підтримку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Поговорили, посміялися, налаштувалися! Знаєте, про що думаю? Англійців часто називають "батьками футболу", у нас - один із наймолодших складів на цьому Євро. Тож сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є чому повчитися у дітей. Хлопці, ловіть свою гру, думайте тільки про перемогу, а ми зробимо все, щоб ви ні на хвилину не забували: з вами на полі - 40 мільйонів українців!" - написав президент.
Про те, як збірна України готується до історичного чвертьфіналу з Англією на Євро-2020, розповідається в сюжеті на каналі vZbirna.
Головний тренер команди Андрій Шевченко, віцекапітан Олександр Зінченко і захисник Сергій Кривцов дали оцінку суперникові перед матчем у Римі.
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У роздягальні збірної України перед грою з Англією.