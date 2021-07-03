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Члену екіпажу іноземного судна повідомлено про підозру через скидання у Чорне море 8,5 тонн пальмової олії, - СБУ. ФОТОрепортаж

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру члену екіпажу іноземного судна, через дії якого сталося забруднення внутрішніх морських вод України. Екології держави завдано збитків майже на 65,2 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

"За даними попереднього слідства, забруднення сталося через скидання пальмової олії з іноземного судна. Це сталося наприкінці квітня минулого року в акваторії морського порту "Південний". У зв'язку з порушенням вимог розвантаження судна у воду потрапило майже 8,5 тонни забруднюючих речовин.

Оперативники спецслужби задокументували, що через дії екіпажа судна Україна зазнала збитків майже на 65,2 млн грн. Судово-екологічна експертиза підтвердила мільйонні збитки, завдані державі", - йдеться в повідомленні.

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У межах кримінального провадження ч. 2 ст. 243 (забруднення моря) Кримінального кодексу України старшому помічнику капітана морського судна повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб та відшкодування завданих державі збитків.

Викриття протиправної діяльності проводилося під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури Одеської області.

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Члену екіпажу іноземного судна повідомлено про підозру через скидання у Чорне море 8,5 тонн пальмової олії, - СБУ 01

Члену екіпажу іноземного судна повідомлено про підозру через скидання у Чорне море 8,5 тонн пальмової олії, - СБУ 02
Члену екіпажу іноземного судна повідомлено про підозру через скидання у Чорне море 8,5 тонн пальмової олії, - СБУ 03
Члену екіпажу іноземного судна повідомлено про підозру через скидання у Чорне море 8,5 тонн пальмової олії, - СБУ 04

Автор: 

СБУ (12842) екологія (1354) Южний (176) Чорне море (1669)


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Топ коментарі
+6
Иностранного, понятно? А то вдруг они обидятся? Толерастия накрывает.
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03.07.2021 12:21
+6
Классные тортики! Ням-ням!!!

Члену экипажа иностранного судна сообщено о подозрении из-за сброса в Черное море 8,5 тонн пальмового масла, - СБУ - Цензор.НЕТ 9552
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03.07.2021 12:28
+5
КОНТИ и "бисквитная фабрика" первіе в очереди на масло.
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03.07.2021 12:23
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К победе? К ПОБЕДЕ???!!!
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03.07.2021 12:27 Відповісти
Пальмова олія не є забруднювачем екології тому СБУ просто тупо витрачає державні кошти на фейкові кримінальні провадження. За це потрібно зняти керівника УСБУ в Одеській області! Це тупий развод комерсантів на бабло!
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03.07.2021 12:58 Відповісти
Классные тортики! Ням-ням!!!

Члену экипажа иностранного судна сообщено о подозрении из-за сброса в Черное море 8,5 тонн пальмового масла, - СБУ - Цензор.НЕТ 9552
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03.07.2021 12:28 Відповісти
Занадто жирний.
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03.07.2021 12:57 Відповісти
Это кому как. Но шикарный!
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03.07.2021 13:18 Відповісти
Оформлення гарне, але багато не з"їси.
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03.07.2021 13:22 Відповісти
А никто и не заставляет - другим больше достанется
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03.07.2021 13:26 Відповісти
Тому, хто любить пальмову олію, класні, звичайно.
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03.07.2021 13:23 Відповісти
И снова ты попал пальцем в просак
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03.07.2021 13:26 Відповісти
Почему снова? Его ЗЕленый язык и палец всегда рядом, в анале бубочки.
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03.07.2021 15:32 Відповісти
І не лише в тортиках, у всій кондитерській продукції усі виробники використовують цю отруту замість молочного жиру
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03.07.2021 14:49 Відповісти
лучший торт - хочу!!
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04.07.2021 21:33 Відповісти
Иностранного, понятно? А то вдруг они обидятся? Толерастия накрывает.
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03.07.2021 12:21 Відповісти
КОНТИ и "бисквитная фабрика" первіе в очереди на масло.
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03.07.2021 12:23 Відповісти
Ага. Если АВК не перехватит.
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03.07.2021 12:24 Відповісти
какое загрязнение человеки пальмовым маслом питаются.
а рыбкам заподло ?
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03.07.2021 12:25 Відповісти
Рыбки погибнут, они еще не вакцинированы
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03.07.2021 12:26 Відповісти
опять "Ашот" ???
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03.07.2021 12:30 Відповісти
Пальмовое масло едят рыбы и не загрязняет окружающую среду. Непроницаемой плёнки на воде не образует оно плавится при 54 градусах.
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03.07.2021 13:00 Відповісти
А как они убытки подсчитали,просто интересно.
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03.07.2021 13:00 Відповісти
От балды. Я с Инспекцией охраны Чёрного Моря последние 30 лет боролся , пока не ушёл на пенсию. Всё от балды. До 90-х годов у них были серьёзные дела по разливом нефтепродуктов, а потом они занимались только вымогательством взяток, надеясь, что люди не знают свойств веществ. Пальмовое масло и пальмовый стеорин абсолютно безопасны для окружающей среды и съедаются частично рыбками, а в основном чайками. Сопутствующий часто груз-кокосовое масло жидкое и образует плёнку на моской поверхности потому наносит ущерб окружающей среде.
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03.07.2021 15:16 Відповісти
А рік розслідувати - це український стандарт? Мабуть обвинувачені не хочуть компенсувати представникам держави готівкою?
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03.07.2021 13:26 Відповісти
наші менти ні на що не здатні, лише пиляти бюджетне бабло
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03.07.2021 14:51 Відповісти
Их макнут рожей в их собственное гαβно специалисты из независимой лаборатории Запада. Самое большее на что они могут расчитывать на возмещение работ по отлавливанию масла в море если суммы от утилизации масла не покроют их.
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03.07.2021 15:20 Відповісти
А, что, ПАЛЬМУХУ даже рыбки не едят???
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04.07.2021 12:47 Відповісти
 
 