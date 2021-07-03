Члену екіпажу іноземного судна повідомлено про підозру через скидання у Чорне море 8,5 тонн пальмової олії, - СБУ. ФОТОрепортаж

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру члену екіпажу іноземного судна, через дії якого сталося забруднення внутрішніх морських вод України. Екології держави завдано збитків майже на 65,2 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

"За даними попереднього слідства, забруднення сталося через скидання пальмової олії з іноземного судна. Це сталося наприкінці квітня минулого року в акваторії морського порту "Південний". У зв'язку з порушенням вимог розвантаження судна у воду потрапило майже 8,5 тонни забруднюючих речовин.

Оперативники спецслужби задокументували, що через дії екіпажа судна Україна зазнала збитків майже на 65,2 млн грн. Судово-екологічна експертиза підтвердила мільйонні збитки, завдані державі", - йдеться в повідомленні.

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У межах кримінального провадження ч. 2 ст. 243 (забруднення моря) Кримінального кодексу України старшому помічнику капітана морського судна повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб та відшкодування завданих державі збитків.

Викриття протиправної діяльності проводилося під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури Одеської області.

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