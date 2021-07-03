Таран після зустрічі з курсантками доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для параду. ФОТОрепортаж

Міністр оборони України Андрій Таран за підсумками зустрічі з курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які візьмуть участь у військовому параді в день 30-ї річниці Незалежності України, доручив розглянути можливість закупівлі експериментальних моделей взуття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Вислухавши пропозиції курсанток, що активно брали участь у розмові, міністр оборони України дав доручення профільному заступнику розглянути можливість закупівлі необхідної кількості зразків експериментальних моделей взуття спеціально для ювілейного параду. Нове, вдосконалене взуття має бути кращим, ергономічним та виготовленим у найстисліші терміни, зазначив міністр. У разі позитивного досвіду використання цієї партії буде опрацьовано питання закупівлі такої моделі для всього особового складу військовослужбовців-жінок", - йдеться в повідомленні.

Таран зазначив, що керівництво Міноборони зараз практично з нуля організовує належне речове забезпечення саме військовослужбовців-жінок: насамперед білизною, оскільки подібна практика досі взагалі була відсутньою, а також одностроями та взуттям, що відповідало б ергономічним характеристикам і задовольняло естетичні смаки військовослужбовиць.

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Як повідомлялося, напередодні в Міністерстві оборони України поінформували, що на параді до Дня Незалежності на Хрещатику в Києві курсантки маршируватимуть у взутті на підборах. Це рішення викликало критику з боку користувачів соцмереж та опозиційних політиків.

Пізніше народні депутати закликали міністра оборони Андрія Тарана провести службове розслідування з приводу рішення про необхідність курсанткам марширувати у взутті на підборах під час параду до Дня Незалежності на Хрещатику і попросити за це вибачення у жінок-військовослужбовців.

У Міністерстві оборони України повідомили, що вартість хромових жіночих туфель, закуплених Міністерством оборони України для жінок-військовослужбовців, становить 649,8 грн з урахуванням податку на додану вартість, а загалом відомством було закуплено 5 тисяч пар такого взуття.

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Віцепрем'єрка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністерка соціальної політики України Марина Лазебна та міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна також висловили обурення цим рішенням, зазначивши, що "прусський" крок на параді в такому взутті - це навмисне заподіяння шкоди здоров'ю жінок-солдатів.

Таран на зустрічі з курсантками висунув пропозицію використовувати для параду польову форму, яка включає берці, однак головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що, за підсумками проведеного серед учасниць параду опитування, 99% курсанток підтримують рішення використовувати парадну форму.











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Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк із трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу нардепки подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть, мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.

Увечері 2 липня під Міноборони відбулася акція протесту проти того, щоб жінки-військовослужбовці брали участь у параді у взутті на підборах.

Міністри Стефанішина, Лазебная і Лапутіна вимагають замінити взуття.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців із цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.