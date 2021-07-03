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Таран після зустрічі з курсантками доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для параду. ФОТОрепортаж

Міністр оборони України Андрій Таран за підсумками зустрічі з курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які візьмуть участь у військовому параді в день 30-ї річниці Незалежності України, доручив розглянути можливість закупівлі експериментальних моделей взуття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Вислухавши пропозиції курсанток, що активно брали участь у розмові, міністр оборони України дав доручення профільному заступнику розглянути можливість закупівлі необхідної кількості зразків експериментальних моделей взуття спеціально для ювілейного параду. Нове, вдосконалене взуття має бути кращим, ергономічним та виготовленим у найстисліші терміни, зазначив міністр. У разі позитивного досвіду використання цієї партії буде опрацьовано питання закупівлі такої моделі для всього особового складу військовослужбовців-жінок", - йдеться в повідомленні.

Таран зазначив, що керівництво Міноборони зараз практично з нуля організовує належне речове забезпечення саме військовослужбовців-жінок: насамперед білизною, оскільки подібна практика досі взагалі була відсутньою, а також одностроями та взуттям, що відповідало б ергономічним характеристикам і задовольняло естетичні смаки військовослужбовиць.

Дивіться також: "Парад - не сексистське шоу", - під Міноборони протестували проти використання підборів для жінок-військовослужбовців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, напередодні в Міністерстві оборони України поінформували, що на параді до Дня Незалежності на Хрещатику в Києві курсантки маршируватимуть у взутті на підборах. Це рішення викликало критику з боку користувачів соцмереж та опозиційних політиків.

Пізніше народні депутати закликали міністра оборони Андрія Тарана провести службове розслідування з приводу рішення про необхідність курсанткам марширувати у взутті на підборах під час параду до Дня Незалежності на Хрещатику і попросити за це вибачення у жінок-військовослужбовців.

У Міністерстві оборони України повідомили, що вартість хромових жіночих туфель, закуплених Міністерством оборони України для жінок-військовослужбовців, становить 649,8 грн з урахуванням податку на додану вартість, а загалом відомством було закуплено 5 тисяч пар такого взуття.

Дивіться також: Проєкт "Без цензури": На парад - на каблах. Як Міноборони перетворює військовий парад на "квартальське" дефіле. ВIДЕО

Віцепрем'єрка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністерка соціальної політики України Марина Лазебна та міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна також висловили обурення цим рішенням, зазначивши, що "прусський" крок на параді в такому взутті - це навмисне заподіяння шкоди здоров'ю жінок-солдатів.

Таран на зустрічі з курсантками висунув пропозицію використовувати для параду польову форму, яка включає берці, однак головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що, за підсумками проведеного серед учасниць параду опитування, 99% курсанток підтримують рішення використовувати парадну форму.

Таран після зустрічі з курсантками доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для параду 01
Таран після зустрічі з курсантками доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для параду 02
Таран після зустрічі з курсантками доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для параду 03
Таран після зустрічі з курсантками доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для параду 04
Таран після зустрічі з курсантками доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для параду 05

Читайте також: Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття на підборах для жінок-військовослужбовців на параді до Дня Незалежності

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк із трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу нардепки подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть, мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.

Увечері 2 липня під Міноборони відбулася акція протесту проти того, щоб жінки-військовослужбовці брали участь у параді у взутті на підборах.

Міністри Стефанішина, Лазебная і Лапутіна вимагають замінити взуття.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців  із цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.

Автор: 

жінки (627) парад (377) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+24
Потому, что дебилы у власти. Сначала накосячат, потом исправляют -- получается видимость актиивной работы. В 2018 все уже было продумано до них. Нужно было не изобретать велосипед, а просто тупо повторить.

Таран после встречи с курсантками поручил рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви для парада - Цензор.НЕТ 4725
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03.07.2021 14:33
+19
Баран тупоголовый, ничего не надо покупать, - все уже есть берцы-таланы!
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03.07.2021 14:11
+18
Таран - це звичайний злодій-мародер!
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03.07.2021 14:06
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Да, в армии мой 40,5 всегда неудобства доставлял. Да и выдавали, как говорится, что есть на складе вот и выбрал между 40 и 42 более близкий. Разношу, типа))) В один день "разносил", как говорится, дубовые шо капец. А еще наш одаренный командир штаны навыпуск запрещал носить, заправлять в голенище, а там этот дурацкий пластмассовый фиксатор шнурка нижней части штанин... Демисезонки классная тема, в дождь немного неудобно, вставки дождевую волу пропускали.
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04.07.2021 17:52 Відповісти
Криваві мозолі Таланами? Що ти брешеш? За чотири роки я вбив вже чотири пари (одні зимові, двоє демисизонних і одні літні), зараз у мене ще три пари, ніколи не мав з ними ніяких проблем. По комфорту десь на рівні Лова, тільки не такі елегантні, кращі ніж будь яка з моделей М-Так.
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04.07.2021 17:31 Відповісти
Да я искренне рад за тебя, поверь. Я же не говорю что не надо носить. А вот изящные девичьи ножки лучше не в берцы одевать для сидения в аудиториях, а в форменные туфли от повседневки. А теперь после этого скандала куриц из ВР нафига командирам частей идти на поблажки, если в любой момент фото будет выложено в сети?
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04.07.2021 18:02 Відповісти
"Ізяшниє дєвічьі ножкі", в Таланах Бриз, будуть себе почувати набагато краще, ніж в тих формених хромових туфлях. Перевірено досвідом. Крім того, туфлі - це деталь "парадки", яка влючає в себе ще й вовняну спідницю та жакет. Так що, якщо ти хвилюєшся за дівчат, то х/б футболка, штани ( тут пропонувал 5.11, хоча M-TAC AGGRESSOR GEN II FLEX COYOTE BROWN дешевше і нічим не гірші) та берці - набагато комфортніше, хоч в аудиторії, хоч в полі.
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04.07.2021 18:39 Відповісти
Девчата нашей части сами просили командира разрешить носить туфли вместо берц. Он разрешал, но если ждали вышестоящее начальство, то все одевали берцы, не надо мне рассказывать.
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04.07.2021 18:42 Відповісти
Це якщо "ваша частина" знаходилась десь в великому місті, "дєвчата" були секретарками та телефоністками, а "туфлі" були цивільними, а не форменним лайном. Не розумієш? Це все тому, що ваша так звана "служба" до дійсно військової служби не має ніякого відношення.
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04.07.2021 18:49 Відповісти
Что за привычка лезть в бутылку? Да, так звана служба в 204 бригаде тактической авиации, старший инженер по авиационному вооружению, 31 год календаря, два года уже как в запасе.
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04.07.2021 19:15 Відповісти
А-а-а! Так у нас тут "профєсіональний воєнний"! Ну тоді вибачайте. Був сильно не правий! Вам звісно видніше...
Тільки в мене одне питання, а якого хріна я в 2014-ому, людина абсолютно цивільна (ну майже), поперся на війну, та ще й у власному комкє, берцях, і навіть з власною гвинтівкою? Можливо тому, що ваші дєвочкі на каблучьках, ні в жисть не добіжать до окопчика/бліндажа/погреба під час мінометного чи арт. нальоту? Та навіть до бомбосховища в ППД під час повітряної тривоги? Чи може ти мене спитаєш - який авіа-, арт- наліт, чи ракетний удар на сьомому році війни?!!!
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04.07.2021 19:55 Відповісти
Юноша, я тебе не давал повода хамить. И убирать оппонента в бан привычка нервозных девиц на каблуках. Если ты был в АТО, то расскажи, где ты там видел девчат на каблуках?
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05.07.2021 01:28 Відповісти
Юноша?!!! Ну судячи зі всього, різниця в віці в нас не велика. В бан? Кулю в лоб можу, а от "в бан" то не моє. Підбори в АТО? А крім АТО всюди можна? А нах нам така армія, воюючій країні? Задовбали такі "техніки" з совковим уявленням про армію. Хоча б раз такого виродка під 120-ки, щоб придурь з голови вивітрилась.
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06.07.2021 09:19 Відповісти
Все просто Ватсон! Принимается загон, что без тендеров будут проходить закупки обмундирования для парада. Фирма "рога и копыта" уже спешит на помощь. Цена интереса для зе-уродов - 30%.
"здесь можно хорошо прибарахлится, и внукам хватит".
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03.07.2021 15:18 Відповісти
Да я это так и вижу, только цена интереса не 30, а как минимум 73%.
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03.07.2021 15:21 Відповісти
Лишь бы не было как 2018г. Остальное - мелочи. С ужасом вспоминается фильм "джентельмены удачи", когда его герои переоделись в женскую одежду. Хотя бы мужскую половину участников парада не переодели бы во что нибудь забористое. Все должно быть шоу, даже военный парад воюющей страны.
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03.07.2021 15:34 Відповісти
а ведь действительно!!! у зелебобиков главное чтобы не было похоже на парад 2018 года
(уже пыталась зелешобло погнать отсебятину и выдать вместо парада, спасибо Ветеранам - прошли как надо!!)
Таран після зустрічі з курсантками доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для параду - Цензор.НЕТ 3862

...
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03.07.2021 15:51 Відповісти
Да, эта кроха была что-то. Бубочке точно фору даст.

Таран після зустрічі з курсантками доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для параду - Цензор.НЕТ 8454
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03.07.2021 16:04 Відповісти
Парад військ - Марш Нової Армії з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та 100-річчя відновлення Української Державності. 24 серпня 2018 р.
https://www.youtube.com/watch?v=qIYe1F-ehGw
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03.07.2021 15:49 Відповісти
"Хомчак сообщил, что по итогам проведенного среди участниц парада опроса 99% курсанток поддерживают решение использовать парадную форму " Источник: https://censor.net/ru/p3274919 Ну еще бы .... Курсантки будут противоречить главнокомандующему ВСУ
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03.07.2021 16:22 Відповісти
А своего ума у Тарана не хватило. И это Министр Обороны...
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03.07.2021 16:28 Відповісти
Наверное, деньги совсем уже не на что потратить, кроме как на эксперементы
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03.07.2021 17:22 Відповісти
какой военный институт? какие женщины? 90%этих девушек сразу после замужества или чуть позже после первой беременности бросают службу вообще!!! это безполезный перевод бабок!
да уберите их с парада вообще и на этом срач с каблуками и женщинами будет закончен!!!
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03.07.2021 17:55 Відповісти
рожева мрія старих пердунів-совків Зелі та Тарана
Таран після зустрічі з курсантками доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для параду - Цензор.НЕТ 187
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03.07.2021 19:02 Відповісти
и поющего ректора Поплавского
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03.07.2021 19:34 Відповісти
но онижє на каблах)))
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03.07.2021 21:31 Відповісти
если бы анонимно проголосовала каждая - 99,9 -против маршировать на каблуках..
З.Ы. пусть старый маразматик сам парад на каблуках принимает...
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03.07.2021 21:58 Відповісти
по итогам проведенного среди участниц парада опроса 99% курсанток поддерживают решение использовать парадную форму.

при Порохе оказывается даже курсантки были умнее и красивее
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04.07.2021 00:31 Відповісти
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