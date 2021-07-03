Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. ФОТОрепортаж

Наступний комплект для оптичної розвідки, який буде придбаний і доставлений на фронт за кошти Фонду Порошенка та волонтерів, призначений для 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців.

Про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко повідомив під час благодійної акції "Музично-кулішева субота", організованої Святославом Бойком – відомим музикантом, волонтером, лідером гурту "Широкий Лан". Порошенко також повідомив, що у понеділок знову разом з однодумцями їде на Схід", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.







"Я в понеділок поїду в Нью-Йорк. Бо смуга оборони 10-ої бригади – це Зайцево, Шуми, Нью-Йорк. У 10-ту бригаду, куди ми передаємо бригадний комплект спостереження, закриваючи нашу роботу, яка коштує 765 тисяч гривень. А ще сітку купуємо, генератори, всього буде майже мільйон. Половину як завжди дає наш з Мариною фонд, а половину – ви. 3 тисячі українців, які взяли участь зі "Справою Громад" для того, щоб це стало можливим – це круто. Разом ми робимо дуже корисну справу", – наголосив Петро Порошенко.

"А ще фантастичні музиканти – і Святослав Бойко, і Христина Панасюк поїдуть для того, щоб тримати дуже високо бойовий дух наших воїнів", – зазначив Петро Порошенко.

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Він також подякував за підтримку благодійного проєкту компанії "Розетка".

"Хочу подякувати "Розетці" з Чечоткіним, бо він нам дає фантастичні знижки для того, щоб ми генератори, які називаються "Розетка", теж привезли на фронт нашим воїнам. І цим ми будемо займатися постійно", – говорить Петро Порошенко.

Як відомо, Порошенко разом з волонтерами для 10 ОГШБр, яка контролює 10% лінії фронту, купили повний комплект оснащення для відеоспостереження.

27 травня Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді один з комплектів відеоспостереження.

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Наступні комплекти оптичної розвідки для батальйону 10 ОГШБр були придбані протягом червня. Як розповів п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, активісти ГО "Справа Громад" спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали кошти й купили вкрай важливе обладнання для українських військових.