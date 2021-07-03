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Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. ФОТОрепортаж

Наступний комплект для оптичної розвідки, який буде придбаний і доставлений на фронт за кошти Фонду Порошенка та волонтерів, призначений для 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців.

Про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко повідомив під час благодійної акції "Музично-кулішева субота", організованої Святославом Бойком – відомим музикантом, волонтером, лідером гурту "Широкий Лан". Порошенко також повідомив, що у понеділок знову разом з однодумцями їде на Схід", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців 01
Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців 02
Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців 03

"Я в понеділок поїду в Нью-Йорк. Бо смуга оборони 10-ої бригади – це Зайцево, Шуми, Нью-Йорк. У 10-ту бригаду, куди ми передаємо бригадний комплект спостереження, закриваючи нашу роботу, яка коштує 765 тисяч гривень. А ще сітку купуємо, генератори, всього буде майже мільйон. Половину як завжди дає наш з Мариною фонд, а половину – ви. 3 тисячі українців, які взяли участь зі "Справою Громад" для того, щоб це стало можливим – це круто. Разом ми робимо дуже корисну справу", – наголосив Петро Порошенко.

"А ще фантастичні музиканти – і Святослав Бойко, і Христина Панасюк поїдуть для того, щоб тримати дуже високо бойовий дух наших воїнів", – зазначив Петро Порошенко.

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Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців 04
Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців 05
Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців 06

Він також подякував за підтримку благодійного проєкту компанії "Розетка".

"Хочу подякувати "Розетці" з Чечоткіним, бо він нам дає фантастичні знижки для того, щоб ми генератори, які називаються "Розетка", теж привезли на фронт нашим воїнам. І цим ми будемо займатися постійно", – говорить Петро Порошенко.

Як відомо, Порошенко разом з волонтерами для 10 ОГШБр, яка контролює 10% лінії фронту, купили повний комплект оснащення для відеоспостереження.

27 травня Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді один з комплектів відеоспостереження.

Також читайте: Порошенко про ініціативу "слуг" заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО: "Авторитарна Україна несумісна з цінностями НАТО і ЄС"

Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців 07
Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців 08
Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців 09
Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців 10

Наступні комплекти оптичної розвідки для батальйону 10 ОГШБр були придбані протягом червня. Як розповів п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, активісти ГО "Справа Громад" спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали кошти й купили вкрай важливе обладнання для українських військових.

Порошенко Петро (15180) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) 72 окрема механізована бригада (242) Європейська Солідарність (1084)


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Топ коментарі
+78
Порошенко: Следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев - Цензор.НЕТ 5065
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03.07.2021 21:11
+69
Порошенко - это Президент
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03.07.2021 21:07
+66
пока нечто записывает видосики с футболистами, Порох продолжает укреплять и развивать нашу Армию.. ибо Армия Украины это приоритет номер один!
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03.07.2021 21:08
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Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 3440
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03.07.2021 22:36 Відповісти


а це більше чи менше чим коштує житло в криму родини зєлєнських? Ще одне питання є, а на День Незалежності , зєлєнський буде в косоворотці?
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03.07.2021 22:48 Відповісти
"зєлєнський буде в косоворотці?"

До повної гармонії йому ще треба ось це:

Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 772
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03.07.2021 23:24 Відповісти
Ще в кокошнику та буде грати куєм на баляйці.
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04.07.2021 00:33 Відповісти
Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 9221
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03.07.2021 22:51 Відповісти
і ти знаєш, вони користувались повагою! на відміну від зєлєпупської уйні.
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03.07.2021 23:14 Відповісти
https://twitter.com/ivanchenko27457

https://twitter.com/ivanchenko27457 Поганка https://twitter.com/ivanchenko27457 @ivanchenko27457 https://twitter.com/ivanchenko27457/status/1411202256721043462 14 ч

Валерій Шандра: Сім катерів &#8220;Кузні на Рибальському&#8221; вже в строю, ми розробили їх без жодної копійки з бюджету
Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 1800
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03.07.2021 23:21 Відповісти
Коли цей барига вгамується? Вже давно не президент, але продовжує обкрадати армію та нажіваться на вайнє.
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04.07.2021 00:30 Відповісти
Настоящий Гетьман занимается своим прямым делом: вооружает армию.
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04.07.2021 01:47 Відповісти
Краще б він для початку збавився залежності від банкірів.
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04.07.2021 09:55 Відповісти
Всё в этом мире взаимозависимо. Банкиры у себя хранят его деньги. Из которых он снабжает армию.
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04.07.2021 12:01 Відповісти
Все то так, але для нашої країни в такий час не підходить.
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05.07.2021 06:11 Відповісти
"Политика - искусство возможного" (С)
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05.07.2021 06:45 Відповісти
Маємо можливості не кидатись від одних комуняк до інших.
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05.07.2021 07:36 Відповісти
Вы уверены что зависимость Пороха от Ротшильдов настолько велика ?
Кроме того, я не вижу разницы у нынешнего режима: Ляшко холуйничает перед ними, отплясывая гопак вокруг "ковид-сертификатов".
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05.07.2021 11:32 Відповісти
Таке враження, шо всім погрожують фізичною розправою.
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05.07.2021 11:41 Відповісти
Ага. Как мэра Гданьска ножичком прилюдно зарезали. Видимо, ослушался какого-то приказа Хозяев.
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05.07.2021 12:05 Відповісти
Стосовно України: вірус, продаж землі, знищення ФОПів і решта...
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05.07.2021 11:45 Відповісти
Исходя из того что при Порохе Михо по крышам бегал, а потом в мокрых портках был погружен в литак и отправлен в Варшаву, а при нынешнем режиме он - рехворматор с кабинетом в АП, мне представляется что Порох куда менее зависим от банкиров чем нынешние клоуны.
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05.07.2021 12:08 Відповісти
Ступінь залежності визначити важко, на мою думку, бо всі вони в різних гілках влади. Хто зна, шо було б за Пороха в президентах.
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05.07.2021 12:46 Відповісти
Насколько я понимаю этого человека, он чрезвычайно рационально мыслит. И адаптирует свои действия согласно ситуации моментально. Всё чего ему за пять лет недоставало - понимания что далеко не со всеми можно договориться. С большинством "правящего класса" договориться невозможно в принципе; они из родной матери шашлыков нажарят.
Порох по натуре - либерал и демократ. Что его и подвело. Он играл по правилам, а против него играли несколько бригад опытнейших шулеров.
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05.07.2021 13:34 Відповісти
Можливо, та насправді достатньо незрозумілих речей коїлося і коїться і чути про них не в неті, а від реальниї людей з різних сфер. Хто винен покаже час. Зарано судити. Одне можу сказати: щоденні прокльони в бік зебілів на третьому році зовсім не мають сенсу, в житті ми давно вже перемирились і з рідними, і з друзями. Нема свар скрізь, як до і після виборів. Може, тіки через вірус, та й то потроху згасає ця тема.
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05.07.2021 15:32 Відповісти
Власть в стране узурпировала шайка мошенников и проходимцев, не имеющая никакого народного мандата.
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05.07.2021 17:40 Відповісти
Це само собой.
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05.07.2021 18:59 Відповісти
Сейчас "инакомыслящие" из СБУ и ГПУ стряпают " роман" о незаконности принятия на вооружение этих комплексов. Когда они молчат,жди какой то напасти.
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04.07.2021 02:09 Відповісти
потужненько.
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04.07.2021 02:23 Відповісти
риали?
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04.07.2021 04:35 Відповісти
индиид.
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04.07.2021 04:53 Відповісти
І єщьо хуже, зеЛєнка поруч з пані Мариною виглядає жуткой калхозніцей з кацапєтавкі, про порошенківських дівчат не говоримо, інша тема і категорія - нєсчем сравнивать.
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04.07.2021 07:41 Відповісти
Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 7298
Про це UAportal розповів астролог Влад Росс.
Я вважаю, що слово "президент" треба замінити на "гетьман", і тоді у нас все буде добре. Я не вірю в парламентську республіку, ми до цього ще не доросли. Поки що парламент - це мафія. А нам потрібен гетьман. Гетьман, який буде питати "поради" у нашої Ради.
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04.07.2021 07:47 Відповісти
Не сьомий пре№издент, а вчорашній.
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04.07.2021 08:22 Відповісти
Це справжній президент ,який допомогає як армії так і країні ,не словом ,а дідом . Дякуємо пане президент.
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04.07.2021 09:58 Відповісти
https://censor.net/ru/user/445094 - "ты не строил дороги,мосты...... ты создал гнида партию регионов"
Свино-собака https://censor.net/ru/user/445094, тобі скільки рочків, що таке верзеш?
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04.07.2021 10:22 Відповісти
"Рочки" значення не мають : у нього посада відповідна - "провокатор лахтинський"!
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04.07.2021 14:57 Відповісти
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