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Кіпр потерпає від найсильнішої за десятиліття лісової пожежі, вже є загиблі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кіпр переживає найпотужнішу за понад 40 років лісову пожежу, країні завдано серйозної шкоди, заявив у неділю кіпрський президент Нікос Анастасіадіс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це трагедія. Це найбільша з 1974 року пожежа", - наводять його слова західні ЗМІ.

Він зазначив, що унаслідок пожежі загинули люди, вигоріли ділянки лісу і землі. Також президент пообіцяв, що уряд негайно надасть допомогу постраждалим і родичам жертв.

Тим часом у МВС Кіпру повідомили, що пожежа призвела до загибелі в районі Ларнаки чотирьох осіб, імовірно, громадян Єгипту.

Пожежа почалася минулої суботи і на тлі посушливої ​​погоди поширилася біля підніжжя гір Троодос. За даними місцевих ЗМІ, за підозрою в причетності до виникнення пожежі заарештовано 67-річного чоловіка.

Італія та Греція направили на Кіпр літаки для допомоги в гасінні пожежі. Також раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет пообіцяв надіслати на острів два пожежні літаки. На їхнє прибуття очікують у неділю.

Кіпр потерпає від найсильнішої за десятиліття лісової пожежі, вже є загиблі 01
Кіпр потерпає від найсильнішої за десятиліття лісової пожежі, вже є загиблі 02
Кіпр потерпає від найсильнішої за десятиліття лісової пожежі, вже є загиблі 03
Кіпр потерпає від найсильнішої за десятиліття лісової пожежі, вже є загиблі 04
Кіпр потерпає від найсильнішої за десятиліття лісової пожежі, вже є загиблі 05
Кіпр потерпає від найсильнішої за десятиліття лісової пожежі, вже є загиблі 06

Читайте також: У Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій та Луганській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - ДСНС

Автор: 

Кіпр (246) пожежа (4340)


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Мля, там итак-то с деревьями не очень- ещё и последние сгорело. Одно можно сказать точно, это не сокрытие нелегальной вырубки, а реальное природное бедствие.
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04.07.2021 14:06 Відповісти
21.06.2021 між Україною та Великою Британією на території останньої (на борту есмінця Королівського ВМФ) укладено договір про військове співробітництво.

23.06.2021 у територіальних водах України стався інцидент за участю есмінця Королівського ВМФ.

24.06.2021 Кіпр (юрисдикція Британських судів) на підтримку Великої Британії закрив перед крейсером ВМФ Російської Федерації свої порти.

03.07.2021 - найнебезпечніша пожежа на Кіпрі з людськими жертвами.

Звичайний збіг обставин.

Час все бачить.
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04.07.2021 15:49 Відповісти
десь занадто заливає... а десь палає, бо нема вологи...
як це жахливо!
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04.07.2021 14:22 Відповісти
кацапы на шашлыки выехали...
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04.07.2021 14:34 Відповісти
с языка сорвал..
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04.07.2021 15:22 Відповісти
Пусть турки помогут.
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04.07.2021 15:34 Відповісти
Жах і сум.
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04.07.2021 16:23 Відповісти
дякую тоби боже шо я не кипромоскаль
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04.07.2021 16:37 Відповісти
 
 