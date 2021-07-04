Кіпр потерпає від найсильнішої за десятиліття лісової пожежі, вже є загиблі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Кіпр переживає найпотужнішу за понад 40 років лісову пожежу, країні завдано серйозної шкоди, заявив у неділю кіпрський президент Нікос Анастасіадіс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це трагедія. Це найбільша з 1974 року пожежа", - наводять його слова західні ЗМІ.
Він зазначив, що унаслідок пожежі загинули люди, вигоріли ділянки лісу і землі. Також президент пообіцяв, що уряд негайно надасть допомогу постраждалим і родичам жертв.
Тим часом у МВС Кіпру повідомили, що пожежа призвела до загибелі в районі Ларнаки чотирьох осіб, імовірно, громадян Єгипту.
Пожежа почалася минулої суботи і на тлі посушливої погоди поширилася біля підніжжя гір Троодос. За даними місцевих ЗМІ, за підозрою в причетності до виникнення пожежі заарештовано 67-річного чоловіка.
Італія та Греція направили на Кіпр літаки для допомоги в гасінні пожежі. Також раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет пообіцяв надіслати на острів два пожежні літаки. На їхнє прибуття очікують у неділю.
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як це жахливо!