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СБУ провела антитерористичні навчання у хоральній синагозі Києва. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з посольством Ізраїлю в Україні провела тактико-спеціальні навчання у Києві, відпрацювавши механізм звільнення заручників, яких умовні терористи захопили в Хоральній синагозі Бродського в центрі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Головного управлінні СБУ в Києві та Київській області у фейсбуці.

За легендою навчань, умовні терористи захопили в заручники посла Ізраїлю в Україні та вірян, які перебували в приміщенні синагоги.

"Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах. У межах антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО "А" СБУ звільнили "заручників" і затримали умовних терористів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється у фейсбуці столичного метрополітену, у зв'язку з антитерористичними навчаннями розташована поруч із синагогою станція метро "Палац спорту" не працювала на вхід і вихід з 8:30 до 13:30 у неділю. Водночас пересадка з цієї станції на станцію "Площа Льва Толстого" іншої лінії працювала у звичайному режимі.

СБУ провела антитерористичні навчання у хоральній синагозі Києва 01
СБУ провела антитерористичні навчання у хоральній синагозі Києва 02
СБУ провела антитерористичні навчання у хоральній синагозі Києва 03
СБУ провела антитерористичні навчання у хоральній синагозі Києва 04
СБУ провела антитерористичні навчання у хоральній синагозі Києва 05

Автор: 

СБУ (12847) синагога (36) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+14
Более важного объекта в Киеве, конечно, не нашлось. Главное - обеспечить безопасность пейсато-носатым. СБУ просто жалкие паяцы...
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04.07.2021 15:02
+14
ой вей...та шо у вас там опять...за кипиш ?
.СБУ провела антитеррористические учения в хоральной синагоге Киева - Цензор.НЕТ 8112

...
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04.07.2021 15:17
+8
Против кукольного театра? Ничего.
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04.07.2021 15:06
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а был хороший кукольный театр.
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04.07.2021 19:44 Відповісти
Театр отримав інше приміщення.
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04.07.2021 21:24 Відповісти
а был хороший кукольный театр.
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05.07.2021 04:08 Відповісти
В Києві 2 (два) театра ляльок - академічний (в центрі) та муніципальний (на лівому березі).
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05.07.2021 14:20 Відповісти
а был хороший кукольный театр.
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05.07.2021 18:08 Відповісти
так он и сейчас театр марионеток Бени Карабаса
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04.07.2021 23:50 Відповісти
нет.
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05.07.2021 04:08 Відповісти
Предлагаю следующие маневры провести в Святогорских местах---там было кстати ещё зимой и весной 14 г---чуть не божески кое что, монахи понаехали молодые и много очень, как гребцы выглядели, как штангисты ходили, щурились как при прицеле---и как то быстро грехи отмолив, другим кельи таким же освобождали. Лучше позже чем никогда в гости нагрянуть! То сильно уверовали в свои успехи.
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04.07.2021 20:52 Відповісти
Это уже вторые учения или вторая новость Цензора на одну тему за двое суток?
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04.07.2021 21:53 Відповісти
На синагозі напис -хабат любавічь! Так єта бєні кодла.
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04.07.2021 22:42 Відповісти
особенно хорошо смотрится на фоне синагоги немецкая овчарка....
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04.07.2021 23:28 Відповісти
СБУ щось знає ?
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04.07.2021 23:58 Відповісти
СБУ в 2014 году просрало даунбас и лугандонию... но учения продолжает проводить... сколько же на них списывается пархатому хенералитету...
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05.07.2021 04:37 Відповісти
А это таки не та синагога, на входе в которую ранее более глубокоуважаемый Вованчик Гройсман сообразил гешефт - организовал лоток для продажи колец вяленых, как бы, кальмаров (только то не кальмары)?
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05.07.2021 05:57 Відповісти
а что, у нас еще сбу есть?
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05.07.2021 10:27 Відповісти
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