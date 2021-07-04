СБУ провела антитерористичні навчання у хоральній синагозі Києва. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з посольством Ізраїлю в Україні провела тактико-спеціальні навчання у Києві, відпрацювавши механізм звільнення заручників, яких умовні терористи захопили в Хоральній синагозі Бродського в центрі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Головного управлінні СБУ в Києві та Київській області у фейсбуці.

За легендою навчань, умовні терористи захопили в заручники посла Ізраїлю в Україні та вірян, які перебували в приміщенні синагоги.

"Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах. У межах антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО "А" СБУ звільнили "заручників" і затримали умовних терористів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється у фейсбуці столичного метрополітену, у зв'язку з антитерористичними навчаннями розташована поруч із синагогою станція метро "Палац спорту" не працювала на вхід і вихід з 8:30 до 13:30 у неділю. Водночас пересадка з цієї станції на станцію "Площа Льва Толстого" іншої лінії працювала у звичайному режимі.









