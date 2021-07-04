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Зеленський відвідав у Чорному морі есмінець "Росс" ВМС США. ФОТО

Під час робочої поїздки в Одеську область президент України Володимир Зеленський відвідав есмінець "Росс" Військово-морських сил США, який бере участь у міжнародних військово-морських навчаннях "Сі Бриз-2021".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

Главу держави ознайомили з обладнанням та озброєнням судна.

На борту есмінця президент України поспілкувався з командувачем 6-го флоту Військово-морських сил США віцеадміралом Юджином Блеком.

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Володимир Зеленський назвав символічним те, що в один день відзначаються День ВМС України та День незалежності США, і привітав американський народ із цим надзвичайно важливим святом.

"Я вважаю, що ці дві події пов'язані між собою. Адже сьогодні Україна відстоює свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність на сході. І ми віримо, що завдяки підтримці наших партнерів, Сполучених Штатів Америки, і на суші, і на воді, і в повітрі зможемо більш упевнено та успішно захищати нашу незалежність", – зазначив глава держави.

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Президент висловив переконання, що наймасштабніші за всю історію навчання "Сі Бриз" цьогоріч є сигналом того, що Україна не залишається наодинці з російською агресією.

Зі свого боку, віцеадмірал Юджин Блек наголосив, що для американських військових велика честь вітати на борту есмінця президента країни, яка бореться за свою незалежність.

Він зазначив, що під час навчань "Сі Бриз-2021" відпрацьовується багато елементів для досягнення взаємосумісності, що є дуже важливим для взаємодії українських та американських військових на суші, на морі та в повітрі.

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Зеленський відвідав у Чорному морі есмінець Росс ВМС США 01

Зеленський відвідав у Чорному морі есмінець Росс ВМС США 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Сі-Бриз (87) США (23032)


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Топ коментарі
+38
По палубе осла водили...
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04.07.2021 15:30
+28
Вывезите его в атлантику и выкиньте за борт!
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04.07.2021 15:29
+25
ну и с какого беса?
до хрена доверчивые американцы.
тварь уйдет - палубу выдраить с хлоркой...
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04.07.2021 15:30
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Брагар всего лишь хотел быть во всем похожим на его кумира - зеленого клоуна... тот уже второй год обдолбанный в хлам, с безумными глазенками рулит страной... а Брагару что низзя??? наркоманы, ворюги и откровенные проходимцы, возглавляемые шоблой предателей, это и есть нынешние "слуги"...
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04.07.2021 21:37 Відповісти
А чо Оно в пинджаке,а не в латексе? Непривычно смотрится,то ли дело,без штанов и за роялем.
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04.07.2021 16:49 Відповісти
Так это ж у них сегодня праздник 4 июля!
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04.07.2021 16:57 Відповісти
Навіщо цього бідосіка туди пустили. Команді приготуватися.
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04.07.2021 17:15 Відповісти
волнуюсь за эсминец Росс теперь...
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04.07.2021 17:21 Відповісти
не допускайте Монiку на човен! погана прикмета.

Зеленський відвідав у Чорному морі есмінець "Росс" ВМС США - Цензор.НЕТ 7509
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04.07.2021 17:51 Відповісти
Та Да, баба на кораблі до біди.
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04.07.2021 22:02 Відповісти
Зе, де наш український есмінець, і інша зброя?
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04.07.2021 21:32 Відповісти
И накормили украинским борщом, а то уже закормили заМАЦАнной шаурмой...
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04.07.2021 17:38 Відповісти
Зря бедоносца но корабль пустили! Не к добру!
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04.07.2021 17:42 Відповісти
А что там с потолком? Ремонтируют? Уже?
Зеленський відвідав у Чорному морі есмінець "Росс" ВМС США - Цензор.НЕТ 9434
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04.07.2021 17:48 Відповісти
если зеблан залезет на монблан, будет озеро и кратер, вместо горы монблан...
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04.07.2021 17:58 Відповісти
Зе бедоносец....
Теперь эсминец пойдет ко дну....
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04.07.2021 18:05 Відповісти
Тіпун тобі на язик.
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04.07.2021 18:21 Відповісти
Свої кораблі треба мати...
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04.07.2021 19:18 Відповісти
було б правильніше його відправити на сцену 95 кварталу--там смішив би своїх ватників.
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04.07.2021 20:02 Відповісти
А еще лучше в команду "Уральские пельмени"
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04.07.2021 20:39 Відповісти
Зря амеры это чмо на борт пустили, вот канадцы правильно сделали в прошлый раз---не пустили (по приказу Трюдо)!
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05.07.2021 00:12 Відповісти
хана эсминцу... потопнет......
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05.07.2021 10:27 Відповісти
янки - классные парни... но зря пустили на борт зеленского... еще ни один его визит или пожелание никому удачи и счастья не принесли...
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05.07.2021 12:53 Відповісти
Нахрена врага пускать на секретный объект?! Надеюсь дальше туалета оно не ходило
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05.07.2021 16:27 Відповісти
Что пили? Чем закусывали?
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05.07.2021 18:32 Відповісти
і чим занюхували ?
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05.07.2021 20:51 Відповісти
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