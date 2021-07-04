Зеленський відвідав у Чорному морі есмінець "Росс" ВМС США. ФОТО

Під час робочої поїздки в Одеську область президент України Володимир Зеленський відвідав есмінець "Росс" Військово-морських сил США, який бере участь у міжнародних військово-морських навчаннях "Сі Бриз-2021".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

Главу держави ознайомили з обладнанням та озброєнням судна.

На борту есмінця президент України поспілкувався з командувачем 6-го флоту Військово-морських сил США віцеадміралом Юджином Блеком.

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Володимир Зеленський назвав символічним те, що в один день відзначаються День ВМС України та День незалежності США, і привітав американський народ із цим надзвичайно важливим святом.

"Я вважаю, що ці дві події пов'язані між собою. Адже сьогодні Україна відстоює свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність на сході. І ми віримо, що завдяки підтримці наших партнерів, Сполучених Штатів Америки, і на суші, і на воді, і в повітрі зможемо більш упевнено та успішно захищати нашу незалежність", – зазначив глава держави.

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Президент висловив переконання, що наймасштабніші за всю історію навчання "Сі Бриз" цьогоріч є сигналом того, що Україна не залишається наодинці з російською агресією.

Зі свого боку, віцеадмірал Юджин Блек наголосив, що для американських військових велика честь вітати на борту есмінця президента країни, яка бореться за свою незалежність.

Він зазначив, що під час навчань "Сі Бриз-2021" відпрацьовується багато елементів для досягнення взаємосумісності, що є дуже важливим для взаємодії українських та американських військових на суші, на морі та в повітрі.

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