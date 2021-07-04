Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Приватні домоволодіння і підвали багатоквартирних будинків затоплені в декількох районах окупованого Криму в результаті злив. З села Куйбишеве в Бахчисарайському районі евакуюють місцевих жителів.
Про це повідомляє головне управління МНС Росії в окупованому Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Глава" окупаційної адміністрації Бахчисарайського району Людмила Пучкова заявила журналістам, що є загроза підтоплення двох сільських поселень через вихід з берегів річок.
Рятувальники 4 липня евакуюють жителів підтоплених будинків села Куйбишеве Бахчисарайського району.
Начальник головного управління МНС Росії в окупованому Криму Аркадій Ожигін повідомив, що в населеному пункті підтоплено понад 50 приватних домоволодінь. Він закликав усіх жителів району, чиї будинки розташовані поруч з руслами річок, в тому числі пересохлих, залишити ділянки.
Тим часом чергові синоптики повідомляють, що до 70 мм опадів випало з ночі в Бахчисарайському районі окупованого Криму, де підтопило кілька сіл.
Згідно з даними метеостанції району, яка розташована в селищі Поштове, липнева норма опадів для регіону становить 49 мм.
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большинство в Бахчисарайском р-не "русские"
просто большее кырымлы живут в Бахчисарайском р-не, по сравнению с другими
а то, я вижу, вы совсем газет не читаете и слов из них не учите
бойся желаний в злобе говоримых (с)
Ялту пусть топит, а в остальном крысму повыпадало и это плохо...я молился о пустыне...чтобы там поздыхали как пруссаки после приманки с борной кислотой
Наказание кровью.
Нашествие жаб.
Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы).
Наказание пёсьими мухами.
Мор скота.
Язвы и нарывы.
Гром, молнии и огненный град.
Нашествие саранчи.
Необычная темнота (тьма египетская).
Смерть первенцев.
Мені ось як українцю ці коментарі не подобаються. Жив би я зараз в Криму мені було б образливо.
І скільки би там русня не виживала звідти людей та не завозила на їх місце свій скот їй це ніяк не поможе.
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