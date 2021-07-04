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Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Приватні домоволодіння і підвали багатоквартирних будинків затоплені в декількох районах окупованого Криму в результаті злив. З села Куйбишеве в Бахчисарайському районі евакуюють місцевих жителів.

Про це повідомляє головне управління МНС Росії в окупованому Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Глава" окупаційної адміністрації Бахчисарайського району Людмила Пучкова заявила журналістам, що є загроза підтоплення двох сільських поселень через вихід з берегів річок.

Також читайте: Курортний сезон в окупованому Криму: після повені закрили 83 пляжі

Рятувальники 4 липня евакуюють жителів підтоплених будинків села Куйбишеве Бахчисарайського району.

Начальник головного управління МНС Росії в окупованому Криму Аркадій Ожигін повідомив, що в населеному пункті підтоплено понад 50 приватних домоволодінь. Він закликав усіх жителів району, чиї будинки розташовані поруч з руслами річок, в тому числі пересохлих, залишити ділянки.

Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей 01
Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей 02

Тим часом чергові синоптики повідомляють, що до 70 мм опадів випало з ночі в Бахчисарайському районі окупованого Криму, де підтопило кілька сіл.

Також читайте: Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов. ФОТО

Згідно з даними метеостанції району, яка розташована в селищі Поштове, липнева норма опадів для регіону становить 49 мм.

дощі (108) Крим (14175) повінь (172) потоп (85) Бахчисарай (52)


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Топ коментарі
+47
самоочищение территории природой
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04.07.2021 16:38
+20
Так это шо - и камней не дождутся? Рано ехать!
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04.07.2021 16:37
+16
Очередное наводнение в оккупированном Крыму: в Бахчисарайском районе эвакуируют людей - Цензор.НЕТ 1303
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04.07.2021 16:49
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Так это шо - и камней не дождутся? Рано ехать!
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04.07.2021 16:37 Відповісти
там мало камней там известковые горы.
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04.07.2021 17:00 Відповісти
А никто не обещал, что будет легко.
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04.07.2021 17:01 Відповісти
известняк горы для камней якши !
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04.07.2021 17:38 Відповісти
Ближайшие сутки полны новостей. Там опять пару месячных норм ожидается.
Очень за вас переживаем!

Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей - Цензор.НЕТ 6590
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04.07.2021 17:44 Відповісти
самоочищение территории природой
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04.07.2021 16:38 Відповісти
Бахчисарайский район населяют в основном татары, которые всегда поддерживали Украину, так что не спешите ликовать!
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04.07.2021 16:45 Відповісти
а никто и не ликует, природа не спрашивает кто там живет
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04.07.2021 16:47 Відповісти
Ну,що там такого? Кацапстанська вата ще на парочку лярдів біднішою стане! Допоможе Криму "родная гавань",чи ні, але баранів козломордих на парочку лярдів зелені таки обдеруть під виглядом "допомоги " Криму
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04.07.2021 17:34 Відповісти
Ваша справка-інформація не для дебілів. Їм все одно.
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04.07.2021 16:54 Відповісти
Как ни прискорбно но это факт.... читая комментарии под статьёй про потом в Ялте становилось очень грустно.... Т.к. никто из ликовавших не понимал что в Крыму осталось очень много татар, которые всегда были и будут с Украиной. Надеюсь этот мудрый народ поймёт что в семье не без урода...
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04.07.2021 17:00 Відповісти
Да и тут уже начался шабаш идиотов!
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04.07.2021 17:12 Відповісти
Дід Панас насправді шпигун *****.
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04.07.2021 17:25 Відповісти
Очень надеюсь что ты сейчас пьяный. Потому что становиться опасно жить среди дегенератов!
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04.07.2021 17:28 Відповісти
Ты деструктивной бот *****.
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04.07.2021 17:32 Відповісти
Завтра Ялту знов буде топити, запасайсь , хто може.
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04.07.2021 17:45 Відповісти
ответ неправильный !

большинство в Бахчисарайском р-не "русские"
просто большее кырымлы живут в Бахчисарайском р-не, по сравнению с другими
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04.07.2021 17:46 Відповісти
Дегенерат!
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04.07.2021 20:00 Відповісти
я Вам сообщу, что в мире кроме дегенератов есть еще и генераторы.
а то, я вижу, вы совсем газет не читаете и слов из них не учите
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04.07.2021 23:16 Відповісти
Причём клинический дегенерат...
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05.07.2021 06:21 Відповісти
Визитку Яроша уже выловили в потоках?
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04.07.2021 16:40 Відповісти
Очередное наводнение в оккупированном Крыму: в Бахчисарайском районе эвакуируют людей - Цензор.НЕТ 5198
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04.07.2021 16:45 Відповісти
не нужно было все время жаловаться на нехватку воды
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04.07.2021 16:46 Відповісти
Очередное наводнение в оккупированном Крыму: в Бахчисарайском районе эвакуируют людей - Цензор.НЕТ 1303
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04.07.2021 16:49 Відповісти
Собачку лише шкода
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04.07.2021 16:47 Відповісти
ойц!..а в Писании всем, и андрофвков нвщадкам, нынешним руцке, было Создателем писано... Не убий!, Не укради!...но разгневали Создателя вурдалаки болотные, с кистенем и мешком по соседям по сей день мышкующие, отгребайте теперь!..пока воду для купели, а там и камни прилетят, как просили..
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04.07.2021 16:48 Відповісти
Be careful what you wish for, it might come true.
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04.07.2021 16:52 Відповісти
это не мои желания, это константация лишь фактов...ничего не появляется и не исчезает в никуда просто так...вор должен быть наказан и сидеть в зиндане..это констанстанта!..и пусть т будет так всегда!..а меру наказания, тому кто воровал и кто мешок держал, Создатель в данном случае, сам определит!
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04.07.2021 17:02 Відповісти
Это их желания и они исполнились. Они хотели воды, и получили воды. Они заявляли "хоть камни с неба", и получили:

Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей - Цензор.НЕТ 1459 Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей - Цензор.НЕТ 9204
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04.07.2021 17:04 Відповісти
***
бойся желаний в злобе говоримых (с)
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04.07.2021 17:07 Відповісти
и это лишь начало, Создатель, вора или убийцу наказывая, палкой не бьет..!
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04.07.2021 17:10 Відповісти
А ще вони хотіли " умєрєть в рассии " . Попкорн купили . Чекаємо .
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04.07.2021 17:23 Відповісти
вы не знаете как будет правильно пИхуй или *****??? да хотя какая в принципе разница
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04.07.2021 16:49 Відповісти
Пишите ***** да не забанены будете, а там каждый прочитает в меру своей фантазии.
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04.07.2021 16:52 Відповісти
Этот вопрос Киле Азирову, он в этом "эксперд".
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04.07.2021 17:13 Відповісти
Божья кара,просили воды получайте,ворованое счастье не принесёт,и при Украине такой стихии не было
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04.07.2021 16:49 Відповісти
Пусть запасаются, это им на год.
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04.07.2021 16:50 Відповісти
муахахахахаха)
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04.07.2021 16:53 Відповісти
В Крыму уцелеет всякой твари по паре...
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04.07.2021 16:51 Відповісти
Да что там какая-то вода, детскиие забавы, вот уже уже камни с неба на подлете, как и просили крысчане.
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04.07.2021 16:56 Відповісти
Гуся жалко.
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04.07.2021 16:57 Відповісти
https://earth.nullschool.net/ru/#current/wind/isobaric/1000hPa/overlay=precip_3hr/orthographic=30.90,46.51,7264/loc=30.789,46.587 Марику, Николаеву, Херсону. Запорожью, Мелитополю приготовится...готовьте водные лыжи
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04.07.2021 16:58 Відповісти
тихо лапоть , немцы в Подмосковье
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04.07.2021 17:01 Відповісти
у нас только в понедельник , а в Ялте три дня подряд
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04.07.2021 17:08 Відповісти
У нас просто рядом проходит...А Доброслав по идее должно топить...край тучи виден с балкона на Поскоте...
Ялту пусть топит, а в остальном крысму повыпадало и это плохо...я молился о пустыне...чтобы там поздыхали как пруссаки после приманки с борной кислотой
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04.07.2021 17:13 Відповісти
никогда такого не было и вот опять
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04.07.2021 17:02 Відповісти
А где же Гоблин на весельном фрегате с отрядом непринужденно плавающих вокруг него телохранителей?
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04.07.2021 17:02 Відповісти
Это были крокодилы в масках, Гоблин от них "когти рвал".
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04.07.2021 17:14 Відповісти
думаю это им на пользу
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04.07.2021 17:04 Відповісти
Коли мільйони русскіх завезли в Україну, то перше, що вони зробили - убили тисячі українських священників і з церков поробили конюшні. Патамуша, бога нєт-бль !!!

Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей - Цензор.НЕТ 546
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04.07.2021 17:10 Відповісти
В українській мові нема слова"русскіх", ще за радянськіх часів було слово "росіяни", та "російська мова".
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04.07.2021 17:33 Відповісти
Все правильно. Їх цей термін дратує більше.
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04.07.2021 19:11 Відповісти
Просили воды...бойся своих желаний)
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04.07.2021 17:12 Відповісти
ну на счет речек то Бельбек при осадках не так полноводен а Кокозка довольно опасная, особенно ниже в сторону Соколиного , она разливается до уровня большой реки и смывает все нахер.
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04.07.2021 17:15 Відповісти
я думаю проблема с водой закрыта, не услышим больше от куйла...
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04.07.2021 17:15 Відповісти
следующее я так понял вулкан
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04.07.2021 17:16 Відповісти
После землетрясения.
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04.07.2021 17:19 Відповісти
нет. землятресение(Большое Ялтинское) как в начале прошлого века. Последовательность была такой же.
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04.07.2021 17:19 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 12 сентября 1927 года
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04.07.2021 17:26 Відповісти
Ладно уж Украина им была в тягость. Но зачем боженьку гневить? То засуха, то потоп. А дальше что, землетрясение?
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04.07.2021 17:18 Відповісти
По классике вот список и последовательность:

Наказание кровью.
Нашествие жаб.
Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы).
Наказание пёсьими мухами.
Мор скота.
Язвы и нарывы.
Гром, молнии и огненный град.
Нашествие саранчи.
Необычная темнота (тьма египетская).
Смерть первенцев.
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04.07.2021 17:22 Відповісти
Завшивевшие хоть отмоются...
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04.07.2021 17:22 Відповісти
лапти на колокольню залезут ,а мыться ни за что не будут
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04.07.2021 17:28 Відповісти
Это вам навстречу помощь такая водой, как ***** гумконвоями.
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04.07.2021 17:27 Відповісти
І знов відра та корита не підготували, а потім скиглити почнуть, що води нема...
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04.07.2021 17:29 Відповісти
Водичка густа, навариста, і каменюки теж пре, бери поки Господь дає.
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04.07.2021 17:43 Відповісти
кацапня всегда жадной была, все им мало, вот и выклянчили воды и камней... да побольше, побольше!
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04.07.2021 17:34 Відповісти
Зима уже блиско...
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04.07.2021 17:59 Відповісти
Шото вы злые тут все... А ничего ято в бахчисарайском районе очень много союзников крымских татар живет?
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04.07.2021 18:02 Відповісти
Ботів багато тому так.
Мені ось як українцю ці коментарі не подобаються. Жив би я зараз в Криму мені було б образливо.
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04.07.2021 19:01 Відповісти
А зачем украинцу сейчас жить в Крыму?
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04.07.2021 21:59 Відповісти
Бо Крим це Україна.
І скільки би там русня не виживала звідти людей та не завозила на їх місце свій скот їй це ніяк не поможе.
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05.07.2021 20:05 Відповісти
Животных жалко, кошек, собак, они тут не причем...
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04.07.2021 18:37 Відповісти
можно понять кацапов, которые будут радоваться выдавая себя за украинца, с ними все понятно, но подумайте, какой смысл украинцу радоваться тому, что Крым разрушается из-за действий оккупантов..
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04.07.2021 18:47 Відповісти
Смысл в том что оккупантам придется тратить деньги на восстановление.Чем меньше у них бабла тем лучше.
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04.07.2021 19:01 Відповісти
Щось Жирік не кричить про велич расєянської кліматичної зброї
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04.07.2021 19:16 Відповісти
Ну не знаю, как по мне так воды в крыму завались.
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04.07.2021 19:20 Відповісти
река Бельбек, уровень вырос на 2,4 - 2,6 м (последнее такое повышение было в 1981г)
Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей - Цензор.НЕТ 5353

..
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04.07.2021 19:24 Відповісти
собаку жалко
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04.07.2021 19:40 Відповісти
РОССИЯНЕ ПРОКЛЯТЫ !!!
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04.07.2021 22:02 Відповісти
тока животных жалко а ватных зверей нет))
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05.07.2021 00:56 Відповісти
Запасёмся ва-ДОЙ

Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей - Цензор.НЕТ 1188

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05.07.2021 01:10 Відповісти
 
 