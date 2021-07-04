Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Приватні домоволодіння і підвали багатоквартирних будинків затоплені в декількох районах окупованого Криму в результаті злив. З села Куйбишеве в Бахчисарайському районі евакуюють місцевих жителів.

Про це повідомляє головне управління МНС Росії в окупованому Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Глава" окупаційної адміністрації Бахчисарайського району Людмила Пучкова заявила журналістам, що є загроза підтоплення двох сільських поселень через вихід з берегів річок.

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Рятувальники 4 липня евакуюють жителів підтоплених будинків села Куйбишеве Бахчисарайського району.

Начальник головного управління МНС Росії в окупованому Криму Аркадій Ожигін повідомив, що в населеному пункті підтоплено понад 50 приватних домоволодінь. Він закликав усіх жителів району, чиї будинки розташовані поруч з руслами річок, в тому числі пересохлих, залишити ділянки.





Тим часом чергові синоптики повідомляють, що до 70 мм опадів випало з ночі в Бахчисарайському районі окупованого Криму, де підтопило кілька сіл.

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Згідно з даними метеостанції району, яка розташована в селищі Поштове, липнева норма опадів для регіону становить 49 мм.