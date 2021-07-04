Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги з найкращим результатом сезону в світі. ФОТОрепортаж

Українка Ярослава Магучіх перемогла на п'ятому етапі Діамантової ліги з легкої атлетики в Стокгольмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У стрибках у висоту Ярослава Магучіх перемогла з результатом 2.03 м. Це кращий результат сезону в світі, попередній належав американці Вашті Каннінгем – 2.02.

Інша українська стрибунка Ірина Геращенко показала 4-й результат – 1.96.

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Анна Рижикова виграла "бронзу" в бігу з бар'єрами на 400 метрів. Вона показала результат 52.96 - це новий рекорд України. Для Анни це третя нагорода "Діамантової ліги" в цьому сезоні.

На цій же дистанції Вікторія Ткачук стала 5-й з результатом 54.39.

У стрибках у довжину Марина Бех-Романчук посіла третє місце з результатом 6.79 м.

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