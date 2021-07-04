Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги з найкращим результатом сезону в світі. ФОТОрепортаж
Українка Ярослава Магучіх перемогла на п'ятому етапі Діамантової ліги з легкої атлетики в Стокгольмі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У стрибках у висоту Ярослава Магучіх перемогла з результатом 2.03 м. Це кращий результат сезону в світі, попередній належав американці Вашті Каннінгем – 2.02.
Інша українська стрибунка Ірина Геращенко показала 4-й результат – 1.96.
Анна Рижикова виграла "бронзу" в бігу з бар'єрами на 400 метрів. Вона показала результат 52.96 - це новий рекорд України. Для Анни це третя нагорода "Діамантової ліги" в цьому сезоні.
На цій же дистанції Вікторія Ткачук стала 5-й з результатом 54.39.
У стрибках у довжину Марина Бех-Романчук посіла третє місце з результатом 6.79 м.
Топ коментарі
+22 Ig Shu
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков https://soc.obozrevatel.com/ukr/avakov-pro-povin-v-yalti-ta-kerchi-aksonova-ta-inshi-putinoidi-projdut-shkoda-nash-krasen-krim.htm призвал не злорадствовать на фоне потопов в оккупированном Россией Крыму
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у жіночих змаганнях почнуть брати участь чорні трансгендерні чоловіки та й стрибатимуть на 3 метри
Требе на тренінг пійти чи шось
Нє, той що буде штангу піднімати тепер як жінка (здається, з Нової Зеландії) - нічо гарного нема. Окремі навіть роздивилися, що він і не все повидаляв.
по друге - розмовляти українською мовою це гарно,
а бути гарною українкою та розмовляти українською мовою це ще файніше !