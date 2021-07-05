Subaru протаранив три автомобілі, які стояли після ДТП, в Києві: жінку з двома дітьми госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Subaru протаранив Daewoo Matiz і Chery Tiggo, які стояли через ДТП, яка сталася раніше в районі метро "Дружби народів" в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.

"Жінка-водій Daewoo Matiz подряпала Chery Tiggo, стали, приїхав аварійний комісар для оформлення ДТП і тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі три авто. Йшов дощ, мати з дітьми сиділи в авто, всі зазнали серйозних травм і були терміново госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

На місці ДТП працюють правоохоронці.









Також дивіться: 11-річний хлопчик розбився за кермом BMW на Львівщині: П'яний батько сидів поруч. ФОТО









Також читайте: На проспекті Перемоги в Києві перекинулася фура з газоблоками: двоє постраждалих, рух транспорту обмежено. ФОТО



