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Новини Фото ДТП
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Subaru протаранив три автомобілі, які стояли після ДТП, в Києві: жінку з двома дітьми госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Subaru протаранив Daewoo Matiz і Chery Tiggo, які стояли через ДТП, яка сталася раніше в районі метро "Дружби народів" в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.

"Жінка-водій Daewoo Matiz подряпала Chery Tiggo, стали, приїхав аварійний комісар для оформлення ДТП і тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі три авто. Йшов дощ, мати з дітьми сиділи в авто, всі зазнали серйозних травм і були терміново госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

На місці ДТП працюють правоохоронці.

Subaru протаранив три автомобілі, які стояли після ДТП, в Києві: жінку з двома дітьми госпіталізовано 01
Subaru протаранив три автомобілі, які стояли після ДТП, в Києві: жінку з двома дітьми госпіталізовано 02
Subaru протаранив три автомобілі, які стояли після ДТП, в Києві: жінку з двома дітьми госпіталізовано 03
Subaru протаранив три автомобілі, які стояли після ДТП, в Києві: жінку з двома дітьми госпіталізовано 04

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Subaru протаранив три автомобілі, які стояли після ДТП, в Києві: жінку з двома дітьми госпіталізовано 05
Subaru протаранив три автомобілі, які стояли після ДТП, в Києві: жінку з двома дітьми госпіталізовано 06
Subaru протаранив три автомобілі, які стояли після ДТП, в Києві: жінку з двома дітьми госпіталізовано 07
Subaru протаранив три автомобілі, які стояли після ДТП, в Києві: жінку з двома дітьми госпіталізовано 08

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Subaru протаранив три автомобілі, які стояли після ДТП, в Києві: жінку з двома дітьми госпіталізовано 09
Subaru протаранив три автомобілі, які стояли після ДТП, в Києві: жінку з двома дітьми госпіталізовано 10

Автор: 

ДТП (4472) Київ (19530)


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Топ коментарі
+6
Тем более в Дэу Матиз и Чери Тиго во время дождя, не говоря уже о том, чтобы в них ездить. А если без шуток - здоровья пострадавшим.
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05.07.2021 00:56
+5
Матиз почти никогда не оставляют шансов выжить.Коробка с под обуви на колёсах
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05.07.2021 01:02
+5
Если за рулем нормальный водитель, а не конченный неадекват с субару.
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05.07.2021 07:34
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а нехер сидеть в машине после аварии
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05.07.2021 00:41 Відповісти
Тем более в Дэу Матиз и Чери Тиго во время дождя, не говоря уже о том, чтобы в них ездить. А если без шуток - здоровья пострадавшим.
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05.07.2021 00:56 Відповісти
та хоть румнями стегнитеся же...
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05.07.2021 01:42 Відповісти
опять слуга народа ехал на субару
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05.07.2021 09:54 Відповісти
Матиз почти никогда не оставляют шансов выжить.Коробка с под обуви на колёсах
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05.07.2021 01:02 Відповісти
Темнеменш по ncap обошёл всякий китаезкий хлам
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05.07.2021 01:34 Відповісти
это вы еще Смарты не видели.
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05.07.2021 09:53 Відповісти
Субару Форестерр рулить - надійне кремезне авто
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05.07.2021 01:43 Відповісти
Если за рулем нормальный водитель, а не конченный неадекват с субару.
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05.07.2021 07:34 Відповісти
Вот вам и "дружба народов". Советский миф.
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05.07.2021 04:11 Відповісти
"Три в одном" - райское наслаждение"
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05.07.2021 05:17 Відповісти
слабак! хтож так бьёт?! бить надо так шоб мотор вылетел как пробка! Эх народ...учить вас и учить
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05.07.2021 06:49 Відповісти
Вот и стой теперь на мокрой дороге из-за царапины.
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05.07.2021 08:05 Відповісти
Швидкість явно перебільшувала 50км/год
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05.07.2021 08:22 Відповісти
 
 