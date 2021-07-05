Subaru протаранив три автомобілі, які стояли після ДТП, в Києві: жінку з двома дітьми госпіталізовано. ФОТОрепортаж
Subaru протаранив Daewoo Matiz і Chery Tiggo, які стояли через ДТП, яка сталася раніше в районі метро "Дружби народів" в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.
"Жінка-водій Daewoo Matiz подряпала Chery Tiggo, стали, приїхав аварійний комісар для оформлення ДТП і тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі три авто. Йшов дощ, мати з дітьми сиділи в авто, всі зазнали серйозних травм і були терміново госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.
На місці ДТП працюють правоохоронці.
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