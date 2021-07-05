Двоє іноземців посварилися і влаштували перестрілку в Черкасах, - поліція. ФОТОрепортаж

У Черкасах увечері в неділю, 4 липня, стався конфлікт між двома іноземцями, який переріс у стрілянину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області

Так, повідомлення про стрілянину на вулиці Самійла Кішки правоохоронці отримали близько 21:10. На місце події виїхали патрулі поліції, слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції і представники інших служб.

Оперативно прибулі на місце події поліцейські затримали чоловіка зі зброєю. Попередньо відомо, що між двома іноземцями стався конфлікт. Постраждалих в результаті стрілянини немає.

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Зараз правоохоронці з'ясовують усі деталі. Зібрані відомості з цього факту будуть зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде дана правова кваліфікація.

Поліцейські дозвільної системи проводять перевірку щодо законності отримання дозволу, придбання, зберігання і носіння зброї. Крім того, міграційна служба перевіряє законність перебування осіб в Україні.







Фото: сайт поліції