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Двоє іноземців посварилися і влаштували перестрілку в Черкасах, - поліція. ФОТОрепортаж

У Черкасах увечері в неділю, 4 липня, стався конфлікт між двома іноземцями, який переріс у стрілянину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області

Так, повідомлення про стрілянину на вулиці Самійла Кішки правоохоронці отримали близько 21:10. На місце події виїхали патрулі поліції, слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції і представники інших служб.

Оперативно прибулі на місце події поліцейські затримали чоловіка зі зброєю. Попередньо відомо, що між двома іноземцями стався конфлікт. Постраждалих в результаті стрілянини немає.

Також читайте: Чоловік загинув унаслідок перестрілки в ресторані Запоріжжя, - Нацполіція

Двоє іноземців посварилися і влаштували перестрілку в Черкасах, - поліція 01

Зараз правоохоронці з'ясовують усі деталі. Зібрані відомості з цього факту будуть зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде дана правова кваліфікація.

Поліцейські дозвільної системи проводять перевірку щодо законності отримання дозволу, придбання, зберігання і носіння зброї. Крім того, міграційна служба перевіряє законність перебування осіб в Україні.

Двоє іноземців посварилися і влаштували перестрілку в Черкасах, - поліція 02
Двоє іноземців посварилися і влаштували перестрілку в Черкасах, - поліція 03
Двоє іноземців посварилися і влаштували перестрілку в Черкасах, - поліція 04
Фото: сайт поліції

Автор: 

Нацполіція (15202) стрілянина (1784) Черкаси (557)


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Топ коментарі
+17
Когда в Украине введут визовый режим со странами бывшего совка ???

Весь криминал переехал жить в Украину поближе к Европе и безвизу , покупают себе гражданства Украины ведут себя как у себя на родине , а украинцы опять все молча терпят
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05.07.2021 07:50
+14
Ойц... І звідкіля ж ці іноземці?
Мабуть, якісь дубайські принци не поділили нафтову свердловину.
Або ісландці влаштували вогнепальний хольмґанґ, замість на мечах або сокирах, як прапрадіди?..
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05.07.2021 07:43
+7
Стесняются писать 😀
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05.07.2021 07:48
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Ойц... І звідкіля ж ці іноземці?
Мабуть, якісь дубайські принци не поділили нафтову свердловину.
Або ісландці влаштували вогнепальний хольмґанґ, замість на мечах або сокирах, як прапрадіди?..
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05.07.2021 07:43 Відповісти
Американцы явно 😀😀😀
С кацапскими паспортами
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05.07.2021 07:47 Відповісти
Чи стрільці з "рассєйскім" паспортом ще питання, а от редактор в ЦН, мабуть.

" ... на улице Самойла Кошки "

Імена, прізвища, прізвиська повинні звучати в оригіналі. Тому славний кошовий отаман, навіть російською повинен звучати як "Самийло Кишка"
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05.07.2021 10:06 Відповісти
Це лінгвістичні борошна гугл транслейта. Підлога Цензора вже давно про це знає. Нема сечі таке читати.
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05.07.2021 14:05 Відповісти
Кучность стрельбы слабенькая (
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05.07.2021 07:45 Відповісти
А иностранцы это кто?
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05.07.2021 07:46 Відповісти
Стесняются писать 😀
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05.07.2021 07:48 Відповісти
Справжнісінькі лондонські денді, мабуть. Перепили шотландського віскаря з нагоди футбольної перемоги... )))0))0)))
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05.07.2021 07:53 Відповісти
Бывшиен КВНщики.
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05.07.2021 10:33 Відповісти
Когда в Украине введут визовый режим со странами бывшего совка ???

Весь криминал переехал жить в Украину поближе к Европе и безвизу , покупают себе гражданства Украины ведут себя как у себя на родине , а украинцы опять все молча терпят
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05.07.2021 07:50 Відповісти
Армянин с айзебаржанцем
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05.07.2021 07:53 Відповісти
Ага. Посперечалися щодо тактики ******** війни і що крутіше - класична машинерія чи дрони...😁😁😁
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05.07.2021 07:55 Відповісти
зачем их сюда пускают ? пусть у себя в масковабе сидят
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05.07.2021 10:48 Відповісти
Хто? Азери?
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06.07.2021 00:54 Відповісти
..горячие финские парни ? ...или немецкие заробитчане .?..
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05.07.2021 08:29 Відповісти
Иноземці зброю мають українці ні.
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05.07.2021 08:33 Відповісти
Зі своїм приїхали😁😁😁
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05.07.2021 08:35 Відповісти
прикордонники подарували.
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05.07.2021 08:36 Відповісти
У нам сам министр,который должен следить за этими драными иностранцами есть иностранец,его самого нужно проверить на законность получения паспорта,оружия и право на жительство в Украине.
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05.07.2021 08:56 Відповісти
Гастролер аваковЧорт.
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05.07.2021 10:51 Відповісти
Редактор на Цензорі продовжує видавати перли: Хто такий «Самойла Кошка»!?!?
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05.07.2021 13:15 Відповісти
шановний, спробуйте читати українську версію, бо там помилки не має (вулиці Самійла Кішки)...
Хоча, даний сайт і нав'язується при оновленні сторінок, постійно, саме кацапською...
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05.07.2021 14:27 Відповісти
 
 