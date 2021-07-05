Перший повністю безбар'єрний об'єкт з'явиться на Хортиці до Дня Незалежності, - ОДА. ФОТОрепортаж

На острові Хортиця до Дня Незалежності відкриють кілька об'єктів - Козацьке коло, оглядовий майданчик і пагорб з флагштоком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОДА.

Зазначається, що роботи в ході президентської програми "Велике будівництво" стартували на острові три тижні тому і тривають на кількох локаціях.

Так, для поновлення Хортиці виділили близько 100 млн грн: 77,3 млн з держбюджету і майже 20 млн з обласного.

На пагорбі робочі формують стежки та готуються до встановлення армокаркасів та бетонування. . Там планують створити сучасні оглядові майданчики, зручний підйом, відновити флагшток з державним прапором. Пагорб стане першим в Україні повністю безбар'єрним туристичним об'єктом. Доріжка на нього спроєктована під кутом 5%, що дозволяє підніматися на вершину будь-кому. Кожні 800 метрів буде розташовуватися рівне місце, де можна відпочити

На "Козацькому колі" створюють майданчик для сцени, облаштовують тротуарні доріжки, інженерні комунікації і підключають модульний туалет. Там будуть проводитися форуми, концерти та інші громадські заходи з великою кількістю учасників.

Також на острові відновлюють Музей історії козацтва. Зараз там закінчують демонтаж аварійної покрівлі. Буде відремонтовано фасад, розширена виставкова площа, а внутрішній дворик покриють склом.

"Ми отримаємо до Дня Незалежності оновлені, сучасні "Козацьке коло" і пагорб з флагштоком та оглядовим майданчиком. Відповідно до кінця року отримаємо відремонтований зовні музей. А вже далі у нас робота з проєктування внутрішньої реконструкції будівлі", - розповів глава Запорізької ОДА Олександр Старух.

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Він також зазначив, що роботи будуть інспектуватися кожні два тижні.



