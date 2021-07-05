Перший повністю безбар'єрний об'єкт з'явиться на Хортиці до Дня Незалежності, - ОДА. ФОТОрепортаж
На острові Хортиця до Дня Незалежності відкриють кілька об'єктів - Козацьке коло, оглядовий майданчик і пагорб з флагштоком.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОДА.
Зазначається, що роботи в ході президентської програми "Велике будівництво" стартували на острові три тижні тому і тривають на кількох локаціях.
Так, для поновлення Хортиці виділили близько 100 млн грн: 77,3 млн з держбюджету і майже 20 млн з обласного.
На пагорбі робочі формують стежки та готуються до встановлення армокаркасів та бетонування. . Там планують створити сучасні оглядові майданчики, зручний підйом, відновити флагшток з державним прапором. Пагорб стане першим в Україні повністю безбар'єрним туристичним об'єктом. Доріжка на нього спроєктована під кутом 5%, що дозволяє підніматися на вершину будь-кому. Кожні 800 метрів буде розташовуватися рівне місце, де можна відпочити
На "Козацькому колі" створюють майданчик для сцени, облаштовують тротуарні доріжки, інженерні комунікації і підключають модульний туалет. Там будуть проводитися форуми, концерти та інші громадські заходи з великою кількістю учасників.
Також на острові відновлюють Музей історії козацтва. Зараз там закінчують демонтаж аварійної покрівлі. Буде відремонтовано фасад, розширена виставкова площа, а внутрішній дворик покриють склом.
"Ми отримаємо до Дня Незалежності оновлені, сучасні "Козацьке коло" і пагорб з флагштоком та оглядовим майданчиком. Відповідно до кінця року отримаємо відремонтований зовні музей. А вже далі у нас робота з проєктування внутрішньої реконструкції будівлі", - розповів глава Запорізької ОДА Олександр Старух.
Він також зазначив, що роботи будуть інспектуватися кожні два тижні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зелена гидота знищує Українську державність, і ніякі кургани з червоними лєнтами і шароварами не допоможуть цю державність зміцнити!
По козацьким пам'яткам в нас є хіба що кладовище 18-го століття де поховані Запорожці- каменярі і будівничі Коцубіїва (Одеса).
Більшість Січей совок знищив. От що залишилось: https://youtu.be/6zbw196ZHOU
за 30 лет никто исторические символы не трогал, пока к власти не пришёл балаган 95.
Досить уже хапатись за кожну соломинку історичних фактів. Думайте мізками. Навіщо магнату Речі Посполитої, нехай навіть і православному, допомогати козакам-втікачам? Про набіги від татар шляхта не думала- їм ітак було де сховатись у себе в замках.