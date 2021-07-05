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Перший повністю безбар'єрний об'єкт з'явиться на Хортиці до Дня Незалежності, - ОДА. ФОТОрепортаж

На острові Хортиця до Дня Незалежності відкриють кілька об'єктів - Козацьке коло, оглядовий майданчик і пагорб з флагштоком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОДА.

Зазначається, що роботи в ході президентської програми "Велике будівництво" стартували на острові три тижні тому і тривають на кількох локаціях.

Так, для поновлення Хортиці виділили близько 100 млн грн: 77,3 млн з держбюджету і майже 20 млн з обласного.

На пагорбі робочі формують стежки та готуються до встановлення армокаркасів та бетонування. . Там планують створити сучасні оглядові майданчики, зручний підйом, відновити флагшток з державним прапором. Пагорб стане першим в Україні повністю безбар'єрним туристичним об'єктом. Доріжка на нього спроєктована під кутом 5%, що дозволяє підніматися на вершину будь-кому. Кожні 800 метрів буде розташовуватися рівне місце, де можна відпочити

На "Козацькому колі" створюють майданчик для сцени, облаштовують тротуарні доріжки, інженерні комунікації і підключають модульний туалет. Там будуть проводитися форуми, концерти та інші громадські заходи з великою кількістю учасників.

Також на острові відновлюють Музей історії козацтва. Зараз там закінчують демонтаж аварійної покрівлі. Буде відремонтовано фасад, розширена виставкова площа, а внутрішній дворик покриють склом.

"Ми отримаємо до Дня Незалежності оновлені, сучасні "Козацьке коло" і пагорб з флагштоком та оглядовим майданчиком. Відповідно до кінця року отримаємо відремонтований зовні музей. А вже далі у нас робота з проєктування внутрішньої реконструкції будівлі", - розповів глава Запорізької ОДА Олександр Старух.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 53 км траси "Перечин-Свалява" на Закарпатті відновлять до кінця року, - ОДА. ФОТОрепортаж

Він також зазначив, що роботи будуть інспектуватися кожні два тижні.Перший повністю безбарєрний обєкт зявиться на Хортиці до Дня Незалежності, - ОДА 01
Перший повністю безбарєрний обєкт зявиться на Хортиці до Дня Незалежності, - ОДА 02
Перший повністю безбарєрний обєкт зявиться на Хортиці до Дня Незалежності, - ОДА 03

Автор: 

ОСУВ Хортиця (395) Запорізька область (3645) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+5
как по мне, так это вандализм - превратить https://ua.igotoworld.com/ru/poi_object/75004_kazachiy-kurgan-na-hortice.htm Казачий курган на Хортице в смотровую площадку.
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05.07.2021 10:20
+4
Головне мені подобаєтся як Цензор пише російською "казачий". В україні "козаки"!!! Навіть росіьскою це козаки.
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05.07.2021 10:12
+3
Всі Запорозькі Січі затоплені водосховищами Дніпра. Кілька з них також розкопані під гранітні кар'єри. А ну ка розумнику що ти пропонуєш зробити?

Зелена гидота знищує Українську державність, і ніякі кургани з червоними лєнтами і шароварами не допоможуть цю державність зміцнити!

По козацьким пам'яткам в нас є хіба що кладовище 18-го століття де поховані Запорожці- каменярі і будівничі Коцубіїва (Одеса).

Більшість Січей совок знищив. От що залишилось: https://youtu.be/6zbw196ZHOU
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05.07.2021 10:50
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Хто в курсі...що таке -обїект?
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05.07.2021 09:52 Відповісти
Накінець-то знайшлась людина, яка звернула увагу на історично визначне місце України. У нас за 30 років було стільки "гетьманів", які тільки піарилися і словоблудили на козацькій історії і ні один нічого не зробив для збереження памятки.
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05.07.2021 10:08 Відповісти
как по мне, так это вандализм - превратить https://ua.igotoworld.com/ru/poi_object/75004_kazachiy-kurgan-na-hortice.htm Казачий курган на Хортице в смотровую площадку.
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05.07.2021 10:20 Відповісти
было:
Первый полностью безбарьерный объект появится на Хортице до Дня независимости, - ОГА - Цензор.НЕТ 9142
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05.07.2021 10:20 Відповісти
Это да. Но не переживайте. Хортица имеет мало общего с историческими козацкими Запорожскими Сечами (почти все их затопили при совке водохранилищами, или вырыли гранитные карьеры на их месте). Смотрите ютуб канал "Шукач"- он не особо популярен но там автор делает облеты на местах которые на древних картах значились как поселения запорожцев
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05.07.2021 10:30 Відповісти
Всі Запорозькі Січі затоплені водосховищами Дніпра. Кілька з них також розкопані під гранітні кар'єри. А ну ка розумнику що ти пропонуєш зробити?

Зелена гидота знищує Українську державність, і ніякі кургани з червоними лєнтами і шароварами не допоможуть цю державність зміцнити!

По козацьким пам'яткам в нас є хіба що кладовище 18-го століття де поховані Запорожці- каменярі і будівничі Коцубіїва (Одеса).

Більшість Січей совок знищив. От що залишилось: https://youtu.be/6zbw196ZHOU
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05.07.2021 10:50 Відповісти
А ти розумнику про що? Ти констатуєш факти про те що Січі затоплені, карьери побудовані... Хто це робив? і коли? Ти з дуба не падав перед тим, як набирав текст? До чого тут "зелена гидота"? "Зелена гидота" взялася зробити з Хортиці центр паломництва для небайдужих до нашої історії; залишити нащадкам історичне місце окультуреним і привабливим... А що ти пропонуєш?
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05.07.2021 10:59 Відповісти
Головне мені подобаєтся як Цензор пише російською "казачий". В україні "козаки"!!! Навіть росіьскою це козаки.
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05.07.2021 10:12 Відповісти
В Україні!!!
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05.07.2021 10:12 Відповісти
Змінити мову, на якій подаються новини, можна в налаштуваннях, не дякуй.🙂
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05.07.2021 12:18 Відповісти
Так це по тобі! Якщо по тобі орієнтуватися, то і дороги не потрібно робити- нехай залишаються "напрямками", як память про визначну діяльність наших керманичів за 30 років.
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05.07.2021 10:24 Відповісти
да-да... помню как лично Горбачёв тот курган насыпал.
за 30 лет никто исторические символы не трогал, пока к власти не пришёл балаган 95.
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05.07.2021 10:27 Відповісти
Знать, Горбачов насипав історичний курган. Особисто. Може і ти там шапкою землю носив?
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05.07.2021 10:42 Відповісти
На Хортиці взагалі-то стояв замок магната Байди Вишневецького, котрий там тримав залогу щоб не пропускати втікачів за Дніпровські пороги.
Досить уже хапатись за кожну соломинку історичних фактів. Думайте мізками. Навіщо магнату Речі Посполитої, нехай навіть і православному, допомогати козакам-втікачам? Про набіги від татар шляхта не думала- їм ітак було де сховатись у себе в замках.
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05.07.2021 10:54 Відповісти
 
 