Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей "Територія терору". ФОТОрепортаж
Демонтований у Львові радянський Монумент слави перемістили в музей "Територія терору".
Про це повідомляється на сторінці музею в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Переміщення горельєфів Монументу слави до музею "Територія Терору" наразі завершено. З квітня цього року тривав демонтаж радянського Монументу слави. Частини Монументу перевозили до нашого Музею - 12 червня завершилось переміщення 4, 5 і 6 горельєфів. Наразі, довгий процес "переїзду" закінчений. Нагадуємо, що відвідувач(к)и Музею можуть побачити Монумент на території комплексу - наша команда досі працює над облаштуванням частин горельєфу", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Maks Kikol
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+16 Маркиз
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+15 Gal
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...І ось (це вже друга річ, прямий сигнал тривоги) з'являється президентський законопроект "про олігархів", здіймаючи хвилю галасу, сарказму, дотепів і підрахунків, скільки в кого активів і чи кожен з нас олігарх, - і при тому вже не помічається, проскакує повз нашу затоптану "новим ньюспіком" увагу жахлива, як пожежний ґонґ, фраза:
Стаття 2, частина 1, п. 1, перша ознака олігарха - "бере участь у політичному житті" (sic!).
Там справді це написано, приїхали. І нижче, в Статті 3, роз'яснено, що́ це означає: перераховано всі посади, аж до Голови Нацбанку й "керівних органів політичних партій", які, в уявленні авторів, усі в сумі, разом із "пов'язаними особами" (?), й описують українське "політичне життя". Тому що "политикой должны заниматься политики", і в Росії це тільки так. Здрастуй, страна Гулагія! Чи то пак - "вєчєр в хату, арєстанти!"
…Я спробувала поґуґлити, але не знайшла жодного голосу протесту проти цього формулювання. Не те що "віртуального Майдану", чи хору здивування, як мало б бути в країні, котра впевнена в своїй мові й несених нею значеннях, - а жодного, бодай студентського-аспірантського, мишачого писку: мовляв, та скажіть же їм хто-небудь, цим законодавцям "с района", що не можна таке писати в тексті закону, бо "участь у політичному житті", це, в усякій культурі, чий категоріальний апарат бере початки від Аристотеля, є ознака не "олігарха", а громадянина, варвари, що ви робите з мовою?!
Тож хай цей мій текст буде таким голосом. Час починати слухати себе й розуміти, чиїми словами ми говоримо, - поки ще не пізно. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864