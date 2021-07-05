Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей "Територія терору". ФОТОрепортаж

Демонтований у Львові радянський Монумент слави перемістили в музей "Територія терору".

Про це повідомляється на сторінці музею в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Переміщення горельєфів Монументу слави до музею "Територія Терору" наразі завершено. З квітня цього року тривав демонтаж радянського Монументу слави. Частини Монументу перевозили до нашого Музею - 12 червня завершилось переміщення 4, 5 і 6 горельєфів. Наразі, довгий процес "переїзду" закінчений. Нагадуємо, що відвідувач(к)и Музею можуть побачити Монумент на території комплексу - наша команда досі працює над облаштуванням частин горельєфу", - сказано в повідомленні.









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