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Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей "Територія терору". ФОТОрепортаж

Демонтований у Львові радянський Монумент слави перемістили в музей "Територія терору".

Про це повідомляється на сторінці музею в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Переміщення горельєфів Монументу слави до музею "Територія Терору" наразі завершено. З квітня цього року тривав демонтаж радянського Монументу слави. Частини Монументу перевозили до нашого Музею - 12 червня завершилось переміщення 4, 5 і 6 горельєфів. Наразі, довгий процес "переїзду" закінчений. Нагадуємо, що відвідувач(к)и Музею можуть побачити Монумент на території комплексу - наша команда досі працює над облаштуванням частин горельєфу", - сказано в повідомленні.

Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей Територія терору 01
Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей Територія терору 02
Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей Територія терору 03
Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей Територія терору 04

Також дивіться: Пам'ятник медикам, які померли від COVID-19, відкрили в Києві. ФОТОрепортаж

Автор: 

Львів (3079) пам’ятник (930) декомунізація (558)


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Топ коментарі
+17
Очікуємо чергового припадку зі Сходу.
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05.07.2021 10:35
+16
Советский Монумент славы во Львове переместили в музей "Территория террора" - Цензор.НЕТ 2458
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05.07.2021 11:02
+15
пнах, кацап, пнах
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05.07.2021 11:05
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Очікуємо чергового припадку зі Сходу.
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05.07.2021 10:35 Відповісти
Не будет. Они сами власовцы которые прислуживали Гитлеру и лепят памятные доски Маннергейму...
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05.07.2021 10:39 Відповісти
Мы тут все Власовцы в твоем понимании!!!! У тебя Кадыров Герой россии и его головорезы!!!! Совести у вас нет - братья херовы!!!
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05.07.2021 11:29 Відповісти
Не нужно передергивать мои слова. Власовцы это в рашке, у нас- бандеровцы, СС "Галычина".
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05.07.2021 12:11 Відповісти
Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей "Територія терору" - Цензор.НЕТ 9497 https://censor.net/ua/user/489676 из Словакии (флаг похож на москальский триколор))
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05.07.2021 12:50 Відповісти
Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей "Територія терору" - Цензор.НЕТ 6962
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05.07.2021 12:51 Відповісти
Ну нарешті .йшов 7 рік війни з росією...І це Львів...
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05.07.2021 10:36 Відповісти
тоже самое надо сделать по всей территории Украины
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05.07.2021 12:52 Відповісти
Идиотское замечание.на россии мордва ,буряты, чухонцы и прочие нацменшинства опозиционируют себя русскими,а по сути "русских " то в россии нет, за исключением дружини Долгорукова,пришедшего на земли мокшинские.Львов это -Украина,причем одна из самых патриотичная часть Украины,вот это тебе стоит запомнить.
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05.07.2021 14:49 Відповісти
Ви так кажете ніби Львів єдине місто яке це не зробило. В реальності це єдине місто яке позбавилось усіх радянських постаментів. Хоча на 100 % не знаю, може ще шось є спірне не демонтоване. А в Києві Родіна мать, пам'ятник Щорсу, веселка дружби народів - усе на місцях
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05.07.2021 23:42 Відповісти
наразі ж термінової десовкізації потребує публічна риторика

...І ось (це вже друга річ, прямий сигнал тривоги) з'являється президентський законопроект "про олігархів", здіймаючи хвилю галасу, сарказму, дотепів і підрахунків, скільки в кого активів і чи кожен з нас олігарх, - і при тому вже не помічається, проскакує повз нашу затоптану "новим ньюспіком" увагу жахлива, як пожежний ґонґ, фраза:
Стаття 2, частина 1, п. 1, перша ознака олігарха - "бере участь у політичному житті" (sic!).
Там справді це написано, приїхали. І нижче, в Статті 3, роз'яснено, що́ це означає: перераховано всі посади, аж до Голови Нацбанку й "керівних органів політичних партій", які, в уявленні авторів, усі в сумі, разом із "пов'язаними особами" (?), й описують українське "політичне життя". Тому що "политикой должны заниматься политики", і в Росії це тільки так. Здрастуй, страна Гулагія! Чи то пак - "вєчєр в хату, арєстанти!"
…Я спробувала поґуґлити, але не знайшла жодного голосу протесту проти цього формулювання. Не те що "віртуального Майдану", чи хору здивування, як мало б бути в країні, котра впевнена в своїй мові й несених нею значеннях, - а жодного, бодай студентського-аспірантського, мишачого писку: мовляв, та скажіть же їм хто-небудь, цим законодавцям "с района", що не можна таке писати в тексті закону, бо "участь у політичному житті", це, в усякій культурі, чий категоріальний апарат бере початки від Аристотеля, є ознака не "олігарха", а громадянина, варвари, що ви робите з мовою?!
Тож хай цей мій текст буде таким голосом. Час починати слухати себе й розуміти, чиїми словами ми говоримо, - поки ще не пізно. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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05.07.2021 10:39 Відповісти
ПТН ПНХ.
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05.07.2021 10:45 Відповісти
у Кивы и Рабиновича от такой новости гарантирован запор
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05.07.2021 10:42 Відповісти
Советский Монумент славы во Львове переместили в музей "Территория террора" - Цензор.НЕТ 2458
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05.07.2021 11:02 Відповісти
++++++++++++++!!!!
Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей "Територія терору" - Цензор.НЕТ 178
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05.07.2021 11:33 Відповісти
Перемога,от тепер єкономіка запряцює,комуналка знизиться до розумних мір,а скільки робочих місць появиться....
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05.07.2021 10:54 Відповісти
пнах, кацап, пнах
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05.07.2021 11:05 Відповісти
машуля, ты где украинский учила? в яндексе?
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05.07.2021 11:28 Відповісти
номерне лайно, тобі з дирляндії, звичайно видніше Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей "Територія терору" - Цензор.НЕТ 1035
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05.07.2021 11:37 Відповісти
Уничтожение памятников совкового тоталитаризма направлено на уничтожение идеологии кацапстана про один нарот, братья и другую чушь. Это перевоспитания поколения не по заветам сралина, ленина и иной дичи для пресечения появления в будущем подобных тебе ватников, которые в этом не видят смысла. Их место в небольших количествах в подобных музеях.
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05.07.2021 12:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/488557.кацапсина, сиди на бутылке ровно и не гавкай!
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05.07.2021 12:54 Відповісти
это "изскуство" не перемещать с одного места в другое надо... его надо выбрасывать...
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05.07.2021 12:54 Відповісти
 
 