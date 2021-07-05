Група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 га лісу біля Київського моря, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Державного бюро розслідувань виявили і заблокували протиправну схему виведення з державної власності земель лісового фонду на території Вишгородського району Київської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Встановлено, що група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 гектарів лісу та продати третім особам. Орієнтована вартість вказаних земель становила понад 100 млн гривень.

До оборудки за хабарі вони залучили службових осіб Держгеокадастру у Київській області, Вишгородської РДА та Вищедубечанського лісгоспу.

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Під час санкціонованих обшуків слідчі ДБР вилучили документи, які підтверджують протиправний характер діяльності фігурантів.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру з подальшим обранням запобіжних заходів.























Кваліфікація:

шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України);

• зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора, оперативний супровід — СБУ.