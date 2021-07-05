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Група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 га лісу біля Київського моря, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Державного бюро розслідувань виявили і заблокували протиправну схему виведення з державної власності земель лісового фонду на території Вишгородського району Київської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Встановлено, що група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 гектарів лісу та продати третім особам. Орієнтована вартість вказаних земель становила понад 100 млн гривень.

До оборудки за хабарі вони залучили службових осіб Держгеокадастру у Київській області, Вишгородської РДА та Вищедубечанського лісгоспу.

Також дивіться: Чиновники Держгеокадастру намагалися незаконно приватизувати земельні ділянки на 4,5 млн грн на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Під час санкціонованих обшуків слідчі ДБР вилучили документи, які підтверджують протиправний характер діяльності фігурантів.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру з подальшим обранням запобіжних заходів.

Група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 га лісу біля Київського моря, - ДБР 01
Група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 га лісу біля Київського моря, - ДБР 02
Група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 га лісу біля Київського моря, - ДБР 03
Група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 га лісу біля Київського моря, - ДБР 04
Група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 га лісу біля Київського моря, - ДБР 05
Група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 га лісу біля Київського моря, - ДБР 06
Група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 га лісу біля Київського моря, - ДБР 07
Група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 га лісу біля Київського моря, - ДБР 08
Група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 га лісу біля Київського моря, - ДБР 09

Кваліфікація:

  • шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України);
    • зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора, оперативний супровід — СБУ.

Автор: 

земля (1679) Київська область (4044) корупція (4689) ДБР (3509)


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Топ коментарі
+7
Прямо таки "вкрасти"? Це ж не портмоне з грошима! Планували "порешать", так от і шукайте саме тих з КИМ вони планували це "порешать"!
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05.07.2021 11:12
+5
А чуваки молодые !!! Дома дети , тачки , большие телевизоры!!!! И не стыдно и не страшно!!! Да пусти таких в НАТО- просто изнутри эта мразь сожрет все!!!! И если ты при власти в Украине - ты такой!!! Надо это менять!!!! И жестко!!!
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05.07.2021 11:22
+4
Не зрозуміло де саме вони планували незаконне привласення ділянками..бо понад Київським морем вже все давно вкрадено до них! З лівого берегу де охоронна зона і нічого начебто не можна будувати, все давно огроджено величезним трьох- п*ятиметровим парканом і все забудовано і продовжує забудовуватися всюди КПП з охороною та поліцією...Такаж ситуація і з правого берегу, де, взагалі вже не можна під*їхати до берегу Київського моря, все огорожено. Проте прямо в лісі котеджи та палаци із окремими дорогами
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05.07.2021 11:24
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Прямо таки "вкрасти"? Це ж не портмоне з грошима! Планували "порешать", так от і шукайте саме тих з КИМ вони планували це "порешать"!
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05.07.2021 11:12 Відповісти
"с последующим избранием меры предосторожности".Источник: https://censor.net/ru/p3275083 Найміть вже собі перекладача чи самі вчить мову. Запобіжний захід мовою окупанта буде "мера пресечения"
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05.07.2021 11:17 Відповісти
я б написав, що їм треба робити, але мене за це банять, критики не сприймають.
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05.07.2021 12:43 Відповісти
Що означає : вкрасти 50 гектарів лісу?
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05.07.2021 11:22 Відповісти
было ваше - типа народное ...- стало приват ...., що уже майже всюди і зроблено ...
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05.07.2021 12:59 Відповісти
Так у нас же был все это время МОРАТОРИЙ , который очень упорно отстаивали некоторые. Неужто для того, чтобы воровать гектарами???
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05.07.2021 13:03 Відповісти
место сидения определяет мировозрение ...- у нас 95 % поступило б так , как те что крали и крадут ....будь и имей такую возможность ...- потому есть что есть ...
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05.07.2021 19:51 Відповісти
А чуваки молодые !!! Дома дети , тачки , большие телевизоры!!!! И не стыдно и не страшно!!! Да пусти таких в НАТО- просто изнутри эта мразь сожрет все!!!! И если ты при власти в Украине - ты такой!!! Надо это менять!!!! И жестко!!!
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05.07.2021 11:22 Відповісти
Не зрозуміло де саме вони планували незаконне привласення ділянками..бо понад Київським морем вже все давно вкрадено до них! З лівого берегу де охоронна зона і нічого начебто не можна будувати, все давно огроджено величезним трьох- п*ятиметровим парканом і все забудовано і продовжує забудовуватися всюди КПП з охороною та поліцією...Такаж ситуація і з правого берегу, де, взагалі вже не можна під*їхати до берегу Київського моря, все огорожено. Проте прямо в лісі котеджи та палаци із окремими дорогами
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05.07.2021 11:24 Відповісти
Не украсть,а красиво переоформить.
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05.07.2021 11:58 Відповісти
ни одна zh@pa из геокадастра не пострадала , готовы к следующим ПОБОРАМ и СЕРЫМ СХЕМАМ , да здравствует такая лафа !!!!
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05.07.2021 12:25 Відповісти
Хотели украсть украденное.
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05.07.2021 12:51 Відповісти
на то и держава зроблена, щоб красти
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05.07.2021 15:21 Відповісти
расстрел
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05.07.2021 16:01 Відповісти
а когда уже разоблачат банбу которая украла в Харькове 1500 гектар леса в Лесопарке ..?
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05.07.2021 20:36 Відповісти
 
 