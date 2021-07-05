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У "тінь" вивели понад 200 млн грн: СБУ блокувала конвертцентр на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Діяльність конвертаційного центру, через який було виведено в тінь майже 200 млн гривень протягом 2020-2021 років, викрито на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що до організації центру причетні киянин і троє мешканців Житомирської області. Вони займалися мінімізацією податків, легалізували доходи і переводили у готівку гроші для декількох десятків комерційних структур Житомирщини, Київщини і Донеччини.

Зокрема, для виконання ланцюгових віртуальних операцій ділки використовували реквізити понад 40 підконтрольних їм комерційних структур із ознаками фіктивності. Деякі з них зареєстровані на жителів Донецької області.

Відтак слідчі СБУ перевіряють інформацію про можливе направлення частини готівки на фінансування терористичної організації "ДНР".

Щоб перевести гроші у готівку, зловмисники залучили до сотні "дропів" (людей, які за винагороду погоджувалися оформити банківські картки для їх використання, як "транзитних").

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Формально ділки дотримувалися норм фінансового моніторингу: за одну операцію перераховували не більше 400 тисяч гривень.

Правоохоронці провели 6 одночасних санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження. Під час них вилучено:

  • бухгалтерську документацію;
  • комп’ютерну техніку;
  • печатки фіктивних підприємств;
  • декілька десятків заяв від потенційних "дропів" на відкриття рахунків у банках;
  • півтори сотні банківських карток підставних осіб.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізосіб-підприємців).

У тінь вивели понад 200 млн грн: СБУ блокувала конвертцентр на Житомирщині 01
У тінь вивели понад 200 млн грн: СБУ блокувала конвертцентр на Житомирщині 02
У тінь вивели понад 200 млн грн: СБУ блокувала конвертцентр на Житомирщині 03
У тінь вивели понад 200 млн грн: СБУ блокувала конвертцентр на Житомирщині 04
У тінь вивели понад 200 млн грн: СБУ блокувала конвертцентр на Житомирщині 05

Автор: 

конвертцентр (256) СБУ (12857) Житомирська область (1270)


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Беня из страны "в тень" вывел более 200 млрд.грн. "Папой" своим займитесь и не нужны будут кредиты.
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05.07.2021 13:14 Відповісти
А есть в стране спецслужбы с признаками фиктивности?
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05.07.2021 13:57 Відповісти
Киевлянин и трое жителей Житомирской области ето кацапские шпионы?
Какого хрена СБУ занимается всяхой хернёй?
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05.07.2021 14:18 Відповісти
 
 