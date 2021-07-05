У "тінь" вивели понад 200 млн грн: СБУ блокувала конвертцентр на Житомирщині. ФОТОрепортаж
Діяльність конвертаційного центру, через який було виведено в тінь майже 200 млн гривень протягом 2020-2021 років, викрито на Житомирщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що до організації центру причетні киянин і троє мешканців Житомирської області. Вони займалися мінімізацією податків, легалізували доходи і переводили у готівку гроші для декількох десятків комерційних структур Житомирщини, Київщини і Донеччини.
Зокрема, для виконання ланцюгових віртуальних операцій ділки використовували реквізити понад 40 підконтрольних їм комерційних структур із ознаками фіктивності. Деякі з них зареєстровані на жителів Донецької області.
Відтак слідчі СБУ перевіряють інформацію про можливе направлення частини готівки на фінансування терористичної організації "ДНР".
Щоб перевести гроші у готівку, зловмисники залучили до сотні "дропів" (людей, які за винагороду погоджувалися оформити банківські картки для їх використання, як "транзитних").
Формально ділки дотримувалися норм фінансового моніторингу: за одну операцію перераховували не більше 400 тисяч гривень.
Правоохоронці провели 6 одночасних санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження. Під час них вилучено:
- бухгалтерську документацію;
- комп’ютерну техніку;
- печатки фіктивних підприємств;
- декілька десятків заяв від потенційних "дропів" на відкриття рахунків у банках;
- півтори сотні банківських карток підставних осіб.
Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізосіб-підприємців).
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Какого хрена СБУ занимается всяхой хернёй?