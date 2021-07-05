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Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих захисників України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прибув в Україну з робочим візитом.

Глави української та грецької дипломатії Дмитро Кулеба і Нікос Дендіас поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих захисників України біля Михайлівського Золотоверхого монастиря, передає кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 01
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 02
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 03
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 04
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 05
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 06
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 07
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 08
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 09
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 10
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 11
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 12
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 13
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 14
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 15
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 16
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 17
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 18
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 19
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 20
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 21
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 22
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 23
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 24
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 25
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 26
Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни памяті полеглих захисників України 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

візит (1591) Греція (602) дипломатія (711) Кулеба Дмитро (3604) Дендіас Нікос (7)


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05.07.2021 13:40 Відповісти
Ну, хочаб грек згадав. А буба ще в нірвані?
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05.07.2021 13:44 Відповісти
Судя по тому как его накрывало с утра на форуме, его сейчас прокапывают....
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05.07.2021 13:46 Відповісти
 
 