Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих захисників України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прибув в Україну з робочим візитом.

Глави української та грецької дипломатії Дмитро Кулеба і Нікос Дендіас поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих захисників України біля Михайлівського Золотоверхого монастиря, передає кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.