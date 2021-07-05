Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих захисників України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прибув в Україну з робочим візитом.
Глави української та грецької дипломатії Дмитро Кулеба і Нікос Дендіас поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих захисників України біля Михайлівського Золотоверхого монастиря, передає кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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