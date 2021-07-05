"Влада системно переслідує бойових генералів": Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку Павловського. ФОТОрепортаж

Під Печерським райсудом ветерани, активісти і волонтери проводять акцію на підтримку генерала-лейтенанта Ігоря Павловського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Сьогодні в нас дійсно знаковий день, коли українська армія разом із добровольцями звільнили Маріуполь, який є зараз нашим форпостом на Азовському морі. І ось зараз судять генерала, намагаються сфабрикувати справу проти генерала, який брав безпосередню участь в цьому. Спочатку розбираються з людьми свідомими, і тими, хто розуміє, що відбувається, а потім черга доходить до кожного. Ця тоталітарна система саме так і працює. Потім черга доходить до кожного", - зазначив колишній в'язень Кремля, кримський активіст Володимир Балух.

Екснардепка Тетяна Чорновол зазначила, що суд над Павловським це "виконання Офісом Зеленського замовлення Москви".

"Хочу нагадати, він був одним з командирів, командував сектором "Д" і від Маріуполя регулярні російські війська вдалося відкинути. Ми їм показали, що таке загарбати нашу землю. Саме тому проти Павловського справи порушені в Росії, і саме тому зараз його судять в Печерському суді, і саме тому різні поплічники Зеленського тут зараз верещать на замовлення Офісу президента. Тому що виконують замовлення Москви", – сказала Чорновол.

Нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв заявив, що це одна з найбільш цинічних історій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4 роки в армію поставили 246 зразків озброєння і техніки. Все відбувалося законно, - генерал Павловський про підозри ДБР

"Тому що генерала Павловського звинувачують в тому, що він завдав збитків державі при виробництві і поставленні на бойове чергування бойових катерів ЗСУ класу "Кентавр". Вчора президент Зеленський і його оточення, які є замовниками цієї справи, в Одесі на цих кораблях просто піарилися, показували потужність ВМС України, фотографувалися", - підкреслив парламентарій.

Ар'єв переконаний, що такі суди підривають обороноздатність України. При цьому депутат наголосив, що сьогодні під судом зібралися люди, які підтримують генерала, а влада пригнала провокаторів- "тітушок". "Сьогодні "тітушок" приганяють під суд кричати на замовлення влади. А реальні військові, люди з орденами, з "Айдару", хто прийшов реальну війну, вони прийшли сьогодні підтримати генерала Павловського. Тому що вони знали, хто тоді воював, а хто тоді ховався у Москві, отримував російські гроші".

Учасник війни проти російської агресії, депутат Київської міської ради Олександр Погребиський також підкреслив, що нинішня влада системно переслідує бойових генералів.

"Генералів, які не боялися брати в небезпечний момент на себе відповідальність, не боялися приймати рішення. Саме ці генерали є основою нашого нового війська", - заявив він.

"Так сталося, що сьогодні ми прийшли в черговий раз захищати чергового українського генерала. Ми тут разом з вами захищаємо генерала Павловського, якого намагалися звинувачувати у нібито закупівлі палива за завищеними цінами. І знову ж таки клепали справу. І як виявилося паливо закупалося за цінами нижчими ніж його закуповує НАБУ. І справа розсипалася. Сьогодні генералу Павловському намагаються "шити" справу у нібито перевищені службових обов’язків або корупційним діям пов’язаним з закупівлею бронекатерів. Бронекатерів, яких у ЗСУ взагалі не було. Ви всі пам’ятаєте, як ВМС України виходили з окупованого Криму і з чим вони звідти виходили. В цьому суді судять завжди тих, хто відстоює інтереси України, хто не боїться приймати рішення і хто вболіває і захищає українську державу", – наголосив депутат.

Також читайте: Справа проти Павловського – чергова атака влади на бойових генералів, - "ЄС" про підозри ДБР





