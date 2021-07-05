"Влада системно переслідує бойових генералів": Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку Павловського. ФОТОрепортаж
Під Печерським райсудом ветерани, активісти і волонтери проводять акцію на підтримку генерала-лейтенанта Ігоря Павловського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Сьогодні в нас дійсно знаковий день, коли українська армія разом із добровольцями звільнили Маріуполь, який є зараз нашим форпостом на Азовському морі. І ось зараз судять генерала, намагаються сфабрикувати справу проти генерала, який брав безпосередню участь в цьому. Спочатку розбираються з людьми свідомими, і тими, хто розуміє, що відбувається, а потім черга доходить до кожного. Ця тоталітарна система саме так і працює. Потім черга доходить до кожного", - зазначив колишній в'язень Кремля, кримський активіст Володимир Балух.
Екснардепка Тетяна Чорновол зазначила, що суд над Павловським це "виконання Офісом Зеленського замовлення Москви".
"Хочу нагадати, він був одним з командирів, командував сектором "Д" і від Маріуполя регулярні російські війська вдалося відкинути. Ми їм показали, що таке загарбати нашу землю. Саме тому проти Павловського справи порушені в Росії, і саме тому зараз його судять в Печерському суді, і саме тому різні поплічники Зеленського тут зараз верещать на замовлення Офісу президента. Тому що виконують замовлення Москви", – сказала Чорновол.
Нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв заявив, що це одна з найбільш цинічних історій.
"Тому що генерала Павловського звинувачують в тому, що він завдав збитків державі при виробництві і поставленні на бойове чергування бойових катерів ЗСУ класу "Кентавр". Вчора президент Зеленський і його оточення, які є замовниками цієї справи, в Одесі на цих кораблях просто піарилися, показували потужність ВМС України, фотографувалися", - підкреслив парламентарій.
Ар'єв переконаний, що такі суди підривають обороноздатність України. При цьому депутат наголосив, що сьогодні під судом зібралися люди, які підтримують генерала, а влада пригнала провокаторів- "тітушок". "Сьогодні "тітушок" приганяють під суд кричати на замовлення влади. А реальні військові, люди з орденами, з "Айдару", хто прийшов реальну війну, вони прийшли сьогодні підтримати генерала Павловського. Тому що вони знали, хто тоді воював, а хто тоді ховався у Москві, отримував російські гроші".
Учасник війни проти російської агресії, депутат Київської міської ради Олександр Погребиський також підкреслив, що нинішня влада системно переслідує бойових генералів.
"Генералів, які не боялися брати в небезпечний момент на себе відповідальність, не боялися приймати рішення. Саме ці генерали є основою нашого нового війська", - заявив він.
"Так сталося, що сьогодні ми прийшли в черговий раз захищати чергового українського генерала. Ми тут разом з вами захищаємо генерала Павловського, якого намагалися звинувачувати у нібито закупівлі палива за завищеними цінами. І знову ж таки клепали справу. І як виявилося паливо закупалося за цінами нижчими ніж його закуповує НАБУ. І справа розсипалася. Сьогодні генералу Павловському намагаються "шити" справу у нібито перевищені службових обов’язків або корупційним діям пов’язаним з закупівлею бронекатерів. Бронекатерів, яких у ЗСУ взагалі не було. Ви всі пам’ятаєте, як ВМС України виходили з окупованого Криму і з чим вони звідти виходили. В цьому суді судять завжди тих, хто відстоює інтереси України, хто не боїться приймати рішення і хто вболіває і захищає українську державу", – наголосив депутат.
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Хіба йому потрібна сильна армія ?
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Нові владні технології.
На акцію в підтримку генерала приперлися провокатори з гучномовцями та заважають проведенню акції.
Закрикують-глушать виступаючих.
Ото ж бо.
Разом із прибічниками ПОПа.
А от на протестах по Семенченку прибічників ПОПа я не бачив.
Більш того, разом із тупоголовими прокурворами і фсбушниками на Семенченка виливають бруд автори коментів, які позиціонують себе як прибічники Петра.
Бывших чиновников Министерства обороны Украины и менеджмент завода "Кузница на Рыбальском" подозревают в поставках военной техники низкого качества Вооруженным силам Украины."
Там претензії по якості були до санітарних автомобілів (якщо я правильно пам'ятаю - з китайських комплектуючих).
По катерах - претензія по нереальних термінах виконання замовлення.
А Арьєв вірно підмітив, катери стоять на озброєнні, гнусавий поц на них танцював "яблочко", а катери незаконнозбудовані.
коротенький екскурс. так звана Шахтинська справа. Серед слідчих були видні чекісти Леплевський, Люшков, Горожанін,Дейч, Журід, Курський. По ходу справи арештували 6 німців інженерів, коли передали списки, то виявилось, що їх всього чотири, неправильно записали призвіща в колонку. Навіть Ворошилов гнівався з розумових здібностей чекістів дзержинців. А одному німцю вмінили передачу вказівок на шкідництво помахом шляпи. Міжнародний скандал. Недаром всіх учасників реабілітували лише 1989 році, нікому не показували цю срамоту. Правда, 4 закаперщиків цієї справи прогнали з ОГПУ в 1931 році вже після справи Промпартії. А там взагалі проводили експертизу листів друга професора Рамзіна із Франції, який був агентом ОГПУ.
а початок репресій в НКВД був повязаний з цікавим фактом. Після 3 Московського процесу, в Правді опублікували повідомлення, що якийсь підсудний зустрічався із сином Троцького в готелі в Данії в 1935 році. На другий день мер цього датського міста виступив і сказав, що готель знесений ще у 1932 році. Перевірили, резидент Рейс не поїхав по маршруту, а вирахував його по туристичному довіднику.25 року. Рейс став на лижі, слідом за ним став на лижі його брат Вальтер Кривицький,
ну а нашу "пінкертони" теж достойники слави предків. Саме в Україні горе слідчі устаканили практику проведення експертизи бойових дій штатськими спеціалістами. За дві тисячі років до цього такого чути не було,
Прочитали название заголовка о боевом генерале и строчат по клавиатуре всякую хрень не думая.
А кто-то знает боевые заслуги Павловского? Отвечу, всю жизнь в штабах просидел!
Кроме того дело тянется с 11.10.2017, когда ещё петрлексеич говнокомандовал!
Зебіл, ти хоч би почитав сусідні гілки...