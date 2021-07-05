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"Влада системно переслідує бойових генералів": Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку Павловського. ФОТОрепортаж

Під Печерським райсудом ветерани, активісти і волонтери проводять акцію на підтримку генерала-лейтенанта Ігоря Павловського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Сьогодні в нас дійсно знаковий день, коли українська армія разом із добровольцями звільнили Маріуполь, який є зараз нашим форпостом на Азовському морі. І ось зараз судять генерала, намагаються сфабрикувати справу проти генерала, який брав безпосередню участь в цьому. Спочатку розбираються з людьми свідомими, і тими, хто розуміє, що відбувається, а потім черга доходить до кожного. Ця тоталітарна система саме так і працює. Потім черга доходить до кожного", - зазначив колишній в'язень Кремля, кримський активіст Володимир Балух.

Екснардепка Тетяна Чорновол зазначила, що суд над Павловським це "виконання Офісом Зеленського замовлення Москви".

"Хочу нагадати, він був одним з командирів, командував сектором "Д" і від Маріуполя регулярні російські війська вдалося відкинути. Ми їм показали, що таке загарбати нашу землю. Саме тому проти Павловського справи порушені в Росії, і саме тому зараз його судять в Печерському суді, і саме тому різні поплічники Зеленського тут зараз верещать на замовлення Офісу президента. Тому що виконують замовлення Москви", – сказала Чорновол.

Нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв заявив, що це одна з найбільш цинічних історій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4 роки в армію поставили 246 зразків озброєння і техніки. Все відбувалося законно, - генерал Павловський про підозри ДБР

"Тому що генерала Павловського звинувачують в тому, що він завдав збитків державі при виробництві і поставленні на бойове чергування бойових катерів ЗСУ класу "Кентавр". Вчора президент Зеленський і його оточення, які є замовниками цієї справи, в Одесі на цих кораблях просто піарилися, показували потужність ВМС України, фотографувалися", - підкреслив парламентарій.

Ар'єв переконаний, що такі суди підривають обороноздатність України. При цьому депутат наголосив, що сьогодні під судом зібралися люди, які підтримують генерала, а влада пригнала провокаторів- "тітушок". "Сьогодні "тітушок" приганяють під суд кричати на замовлення влади. А реальні військові, люди з орденами, з "Айдару", хто прийшов реальну війну, вони прийшли сьогодні підтримати генерала Павловського. Тому що вони знали, хто тоді воював, а хто тоді ховався у Москві, отримував російські гроші".

Учасник війни проти російської агресії, депутат Київської міської ради Олександр Погребиський також підкреслив, що нинішня влада системно переслідує бойових генералів.

"Генералів, які не боялися брати в небезпечний момент на себе відповідальність, не боялися приймати рішення. Саме ці генерали є основою нашого нового війська", - заявив він.

"Так сталося, що сьогодні ми прийшли в черговий раз захищати чергового українського генерала. Ми тут разом з вами захищаємо генерала Павловського, якого намагалися звинувачувати у нібито закупівлі палива за завищеними цінами. І знову ж таки клепали справу. І як виявилося паливо закупалося за цінами нижчими ніж його закуповує НАБУ. І справа розсипалася. Сьогодні генералу Павловському намагаються "шити" справу у нібито перевищені службових обов’язків або корупційним діям пов’язаним з закупівлею бронекатерів. Бронекатерів, яких у ЗСУ взагалі не було. Ви всі пам’ятаєте, як ВМС України виходили з окупованого Криму і з чим вони звідти виходили. В цьому суді судять завжди тих, хто відстоює інтереси України, хто не боїться приймати рішення і хто вболіває і захищає українську державу", – наголосив депутат.

Також читайте: Справа проти Павловського – чергова атака влади на бойових генералів, - "ЄС" про підозри ДБР

Влада системно переслідує бойових генералів: Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку Павловського 01
Влада системно переслідує бойових генералів: Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку Павловського 02
Влада системно переслідує бойових генералів: Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку Павловського 03

Автор: 

Ар’єв Володимир (320) суд (11691) Чорновол Тетяна (254) Павловський Ігор (109)


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Топ коментарі
+25
Зеля ворог.
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05.07.2021 13:59
+17
в такому випадку бойовим генералам вже начасі використати досвід генерала Аугусто.
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05.07.2021 14:01
+17
КАК ЕЩЁ МОЖЕТ ОТНОСИТЬСЯ к боевым генералам, к добровольцам, к реальным ЗАЩИТНИКАМ Украины зеленое трусливое ссыкло, спрятавшееся за маминой юбкой от 4 (ЧЕТЫРЁХ) повесток из военкомата в военное время??? Естественно, что он ненавидит всех, кто так не делал. Окружил себя толпой квартальных холуёв, ничтожеств-хохотальщиков... ЮЗИКИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ... Элитные отбросы с помоек всей страны... Партия ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОФАНОВ Украины.
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05.07.2021 14:19
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Зеля ворог.
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05.07.2021 13:59 Відповісти
гелюзеть?
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05.07.2021 14:33 Відповісти
влада переслідує бойових корупціонерів!
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05.07.2021 15:14 Відповісти
Твоего зелёного поца, ещё не преследуют.
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05.07.2021 15:36 Відповісти
А він не бойовий, він весільний!
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05.07.2021 22:18 Відповісти
обісранчик, нагадай нам що там трапилось зі всіма попередніми звинуваченнями представників попередньої влади у корупції? багато вироків вже в активі у видатних баригоборців?
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05.07.2021 16:06 Відповісти
Йде досудове слідство, на довічне так швидко не саджають!
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05.07.2021 22:19 Відповісти
Хоч поржьом, да дебіле?
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05.07.2021 18:43 Відповісти
Усе правильно. Они мешают хитрожопым делать гешефты на Украине. Зебил - в атаку!!!
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05.07.2021 14:01 Відповісти
в такому випадку бойовим генералам вже начасі використати досвід генерала Аугусто.
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05.07.2021 14:01 Відповісти
хм.. чему удивляться !? .. так делают только кацапо-диверсанты !!! я удивлен почему многие молчат..
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05.07.2021 14:02 Відповісти
Чекають смєтунів.
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05.07.2021 14:05 Відповісти
Зрадник при владі.
Хіба йому потрібна сильна армія ?
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05.07.2021 14:05 Відповісти
Гринпоц взял розвал ЗСУ під особистий контроль
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05.07.2021 14:13 Відповісти
https://twitter.com/Rinalgana
https://twitter.com/Rinalgana @Rinalgana

Нові владні технології.
На акцію в підтримку генерала приперлися провокатори з гучномовцями та заважають проведенню акції.
Закрикують-глушать виступаючих.
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05.07.2021 14:14 Відповісти
Почему новые? Помню, что точно такое было при Овоще. Реинкарнация рыгов во всей красе.
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05.07.2021 14:16 Відповісти
зебіли клованні - ті же риги. Чи варто нагажувати, ким був Разумков? А Качура? А стефанчуки?
Ото ж бо.
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05.07.2021 14:20 Відповісти
Сметуны,вы где прячетесь......это надо чтобы одна сопливая шмаркля прибила всех сметунов одной хлопушкой.Это точно Украина не Беларусь? Какое ПОЗОРИЩЕ...яр холодней,зольная,lg44.... вы же обиСЦали...фу дрЫщи..
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05.07.2021 14:16 Відповісти
Создается впечатление, что кому то в Киеве (и не просто работяге с завода), очень хочется, что б украинцы прекратили сопротивление и Путин без проблем вошел в Киев. Такие люди были и в 41 - они с цветами и хлебом солью встречали немецких фашистов - мол они помогают изгнать "совитов" - и не важно, что они не помогали - это было не их цель - и не освобождали, а оккупировали Украину.
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05.07.2021 14:16 Відповісти
КАК ЕЩЁ МОЖЕТ ОТНОСИТЬСЯ к боевым генералам, к добровольцам, к реальным ЗАЩИТНИКАМ Украины зеленое трусливое ссыкло, спрятавшееся за маминой юбкой от 4 (ЧЕТЫРЁХ) повесток из военкомата в военное время??? Естественно, что он ненавидит всех, кто так не делал. Окружил себя толпой квартальных холуёв, ничтожеств-хохотальщиков... ЮЗИКИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ... Элитные отбросы с помоек всей страны... Партия ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОФАНОВ Украины.
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05.07.2021 14:19 Відповісти
як зграя "уклонистів" може керувати державою, а тим паче АРМІЄЮ?
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05.07.2021 14:33 Відповісти
А почему никто не знал об "уклонизме" перед голосованием (в 1 туре, ибо 2-ой --это ловушка)? Или все всё знали -- и восхищались "умением жить" хитрожопого? Делайте выводы, ибо читаю здесь прогнозы о возможности второго срока Зе и теряю веру в будущее. Нужно действовать решительнее, никто за украинцев Украину не построит. Та перепрошую за користування мовою сьогодньошнього ворога .
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06.07.2021 00:41 Відповісти
Какое-то выборочное и несистемное негодование у порохоботов! Очень причудливый способ сортировки ветеранов на правильных и не правильных. Семенченко четвёртый месяц в СИЗО. Не интересен? А пАчиму?))) А пАтаму, что святого Петра не почитал и изобилию оборонзаказов на его заводах не способствовал. Чи шо?
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05.07.2021 14:44 Відповісти
Я був на протестах під ОПою по Стерненку.
Разом із прибічниками ПОПа.
А от на протестах по Семенченку прибічників ПОПа я не бачив.
Більш того, разом із тупоголовими прокурворами і фсбушниками на Семенченка виливають бруд автори коментів, які позиціонують себе як прибічники Петра.
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05.07.2021 15:47 Відповісти
Да потому, что у сторонников Петра уже давно просматриваются все признаки авторитарной секты. Незыблемым для них является только один постулат- Петро непогрешим. Вся остальная идеология гибкая, как пластилин. Лоялен человек их вождю, они лепят из него патриота, жертву «зелёного режима». Не лоялен вождю, лепят из того же пластилина, но уже негодяя, агента кремля. Всё у них просто. Секта!))
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05.07.2021 15:57 Відповісти
https://gordonua.com/news/society/gbr-vruchilo-podozrenie-eks-zamestitelju-ministra-oborony-i-byvshemu-glave-pravlenija-kuznitsy-na-rybalskom-1560829.html
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05.07.2021 14:50 Відповісти
Многим лень ходить по ссылкам, я обычно цитирую основное: "
Бывших чиновников Министерства обороны Украины и менеджмент завода "Кузница на Рыбальском" подозревают в поставках военной техники низкого качества Вооруженным силам Украины."
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05.07.2021 15:28 Відповісти
ці катери "низької якості" нині приймають участь в навчаннях SeaBreeze-21. Вчора на одному з них Зе був, хвалив...
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05.07.2021 17:22 Відповісти
Зе спец по катерах
Там претензії по якості були до санітарних автомобілів (якщо я правильно пам'ятаю - з китайських комплектуючих).
По катерах - претензія по нереальних термінах виконання замовлення.
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05.07.2021 19:21 Відповісти
Генерала пришли защищать одни бабы... и Арьев. Где военные? Где его друзья, товарищи, сослуживцы?
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05.07.2021 14:55 Відповісти
Может, на работе? Семью кормить кто-то должен
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06.07.2021 00:47 Відповісти
с каких пор Павловский стал "боевым генералом" ?!
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05.07.2021 15:28 Відповісти
Арьев-шестерка петрухи и его вопли о патриотизме генералов, которые делали гешефт с его боссом, просто жалкое зрелище.
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05.07.2021 15:56 Відповісти
гнусаві мухомори спішать, аж курява йде. півтора року дружбан Богдана Ситник щось кочевряжився і родив мишу. А чого це справа у Печерському суді, що набу там знаходиться ?
А Арьєв вірно підмітив, катери стоять на озброєнні, гнусавий поц на них танцював "яблочко", а катери незаконнозбудовані.
коротенький екскурс. так звана Шахтинська справа. Серед слідчих були видні чекісти Леплевський, Люшков, Горожанін,Дейч, Журід, Курський. По ходу справи арештували 6 німців інженерів, коли передали списки, то виявилось, що їх всього чотири, неправильно записали призвіща в колонку. Навіть Ворошилов гнівався з розумових здібностей чекістів дзержинців. А одному німцю вмінили передачу вказівок на шкідництво помахом шляпи. Міжнародний скандал. Недаром всіх учасників реабілітували лише 1989 році, нікому не показували цю срамоту. Правда, 4 закаперщиків цієї справи прогнали з ОГПУ в 1931 році вже після справи Промпартії. А там взагалі проводили експертизу листів друга професора Рамзіна із Франції, який був агентом ОГПУ.
а початок репресій в НКВД був повязаний з цікавим фактом. Після 3 Московського процесу, в Правді опублікували повідомлення, що якийсь підсудний зустрічався із сином Троцького в готелі в Данії в 1935 році. На другий день мер цього датського міста виступив і сказав, що готель знесений ще у 1932 році. Перевірили, резидент Рейс не поїхав по маршруту, а вирахував його по туристичному довіднику.25 року. Рейс став на лижі, слідом за ним став на лижі його брат Вальтер Кривицький,
ну а нашу "пінкертони" теж достойники слави предків. Саме в Україні горе слідчі устаканили практику проведення експертизи бойових дій штатськими спеціалістами. За дві тисячі років до цього такого чути не було,
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05.07.2021 16:27 Відповісти
Мне вот интересно.
Прочитали название заголовка о боевом генерале и строчат по клавиатуре всякую хрень не думая.
А кто-то знает боевые заслуги Павловского? Отвечу, всю жизнь в штабах просидел!

Кроме того дело тянется с 11.10.2017, когда ещё петрлексеич говнокомандовал!
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05.07.2021 16:52 Відповісти
Павловський - командир сектору "М" влітку 2014-го року. Під його безпосереднім керівництвм звільнявся Марик в червні 2014-го. Він командував обороною Марика в серпні 2014-го.
Зебіл, ти хоч би почитав сусідні гілки...
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05.07.2021 17:17 Відповісти
 
 