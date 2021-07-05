Через складну геологію під час будівництва обходу Канева створять дорогу товщиною майже метр, - ОДА. ФОТО

Під час капітального ремонту 4 км траси Н-02/М-06/-Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка доводиться використовувати складні технології через складність геології і високі ґрунтові води.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА.

Ремонт обходу Канева почали в минулому році в рамках президентської програми "Велике будівництво".

"Але через складну геологію, вихід ґрунтових вод на поверхню та незадовільний модуль пружності ґрунту, роботи були призупинені. Було проведено коригування проектного рішення, з урахуванням рекомендацій отриманих від ДП "ДерждорНДІ" в частині стабілізації ґрунту", - зазначили в ОДА.

Зараз робітники укладають новий конструктив дорожнього одягу, а для уникнення перезволоження конструкцію додатково обробляють за технологією холодного ресайклінгу.

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На глибину 30 см вводиться 4% негашеного вапна для осушення ґрунту , а також 8% цементу для стабілізації земляного полотна. Зверху покладуть 2 шари щебенево-піщаної суміші обробленої цементом, та два шари асфальтобетонної суміші. Загальна товщина конструкції дорожнього одягу складатиме майже 1 метр.

Зазначається, що на технічному і лабораторному контролі працюють одночасно спеціалісти обласної Служби автомобільних доріг, спеціалісти Відділу якості, технічного контролю та нових технологій, Лабораторії з контролю якості Служби автодоріг та ДП "Дорожній контроль якості".

Роботи заплановано завершити вже цього року

Нагадаємо, впродовж 2021 року за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відновлять рекордну кількість доріг. За словами координатора програми, заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенко, до кінця року побудують і відремонтують 6 500 км доріг і 245 штучних споруд, включно з мостами.



