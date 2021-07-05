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Через складну геологію під час будівництва обходу Канева створять дорогу товщиною майже метр, - ОДА. ФОТО

Під час капітального ремонту 4 км траси Н-02/М-06/-Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка доводиться використовувати складні технології через складність геології і високі ґрунтові води.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА.

Ремонт обходу Канева почали в минулому році в рамках президентської програми "Велике будівництво".

"Але через складну геологію, вихід ґрунтових вод на поверхню та незадовільний модуль пружності ґрунту, роботи були призупинені. Було проведено коригування проектного рішення, з урахуванням рекомендацій отриманих від ДП "ДерждорНДІ" в частині стабілізації ґрунту", - зазначили в ОДА.

Зараз робітники укладають новий конструктив дорожнього одягу, а для уникнення перезволоження конструкцію додатково обробляють за технологією холодного ресайклінгу.

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На глибину 30 см  вводиться 4% негашеного вапна для осушення ґрунту , а також 8% цементу для стабілізації земляного полотна. Зверху покладуть 2 шари щебенево-піщаної суміші обробленої цементом, та два шари асфальтобетонної суміші. Загальна товщина конструкції дорожнього одягу складатиме майже 1 метр.

Зазначається, що на технічному і лабораторному контролі працюють одночасно спеціалісти обласної Служби автомобільних доріг, спеціалісти Відділу якості, технічного контролю та нових технологій, Лабораторії з контролю якості Служби автодоріг та ДП "Дорожній контроль якості".

Роботи заплановано завершити вже цього року

Нагадаємо, впродовж 2021 року за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відновлять рекордну кількість доріг. За словами координатора програми, заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенко, до кінця року побудують і відремонтують 6 500 км доріг і 245 штучних споруд, включно з мостами.

Через складну геологію під час будівництва обходу Канева створять дорогу товщиною майже метр, - ОДА 01
Через складну геологію під час будівництва обходу Канева створять дорогу товщиною майже метр, - ОДА 02

Автор: 

дороги (3064) Канів (28) Велике будівництво (741) Чернігівська область (910)


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Топ коментарі
+12
Стоимость дороги будет, как у полетов на Марс.

Качество дороги будет, как всегда.
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05.07.2021 16:15
+5
ну, так "ковідний фонд" і широкий, і глибокий...
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05.07.2021 16:18
+4
Модкль упругости хреновый попался. Теперь километр дороги не в 2 а в 4 раза дороже будет.
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05.07.2021 16:12
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Модкль упругости хреновый попался. Теперь километр дороги не в 2 а в 4 раза дороже будет.
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05.07.2021 16:12 Відповісти
Так потрібно всі дороги ремонтувати бо кошторис на капремонт саме такий ремонт і передбачає з заміною дорожного насипу!
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05.07.2021 22:56 Відповісти
Стоимость дороги будет, как у полетов на Марс.

Качество дороги будет, как всегда.
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05.07.2021 16:15 Відповісти
Ну, там будут кочки, с которых и "Таврия" на Марс улетит. И Илон Маск позеленеет от зависти.
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05.07.2021 18:28 Відповісти
И будет стоить этот 4-х километровый участок дороги со всеми "откатами" как мостовой переход.
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05.07.2021 16:15 Відповісти
ну, так "ковідний фонд" і широкий, і глибокий...
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05.07.2021 16:18 Відповісти
Угу, угу, хорошая причина распилить денежки!
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05.07.2021 16:20 Відповісти
На ділянці дорори Н-03 будують переїзд через залізну дорогу довжиною 10 метрів вже другий рік, бабла відмили там що місію на Марс можна було організувати.
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05.07.2021 16:44 Відповісти
Стільки різних мудрих слів напхали - модуль упругості,ресайклінг,конструктів дороги...Значить красти будуть на всю губу...
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05.07.2021 16:51 Відповісти
"конструктів" - "технічний термін", часто-густо, там-сям, використовуваний донбаськими...
мабуть, і тут переселенці писали
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05.07.2021 18:58 Відповісти
"Отмечается, что на техническом и лабораторном контроле работают одновременно специалисты областной Службы автомобильных дорог, специалисты отдела качества, технического контроля и новых технологий, Лаборатории по контролю качества Службы автодорог и ГП "Дорожный контроль качества"".Источник: https://censor.net/ru/p3275189

якщо там не має іноземних контролерів то із запланованого на пері метру мінімум 40 см вкрадуть..або покладуть замість цементу і асфальту старий десь знятий відпрацьований асфальт з купою домішків... це вже так повелось)))
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05.07.2021 17:21 Відповісти
Якщо не зможуть з технічних причин вкрасти грошима..то вкрадуть сам асфальт і цемент...який покладуть на дорогу.. або собі або комусь на дачу. Це і до гадалки не треба ходити)))
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05.07.2021 17:24 Відповісти
бо коли згадується укравтодор...будь то центральне державне агентство чи обласний..то відразу всім ясно що вкрадуть мінімум 50%..а весь асфальт навесні змиє)))
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05.07.2021 17:27 Відповісти
Звичайний автобан))
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05.07.2021 18:47 Відповісти
Главное пустить мульку про сложности стройки а потом пилить пилить и пилить народные средства...
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05.07.2021 19:01 Відповісти
Свого часу проїжджав дорогою Берлін-Мюнхен і спостерігав роботи по розширенню існуючої 4 смугової (по 2 смуги) магістралі удвічі. Так ось, котлован там копали глибиною не менше метра і напаковували там кілька шарів геопідкладок, не кажучи про бетонну основу і асфальт у кілька шарів зверху. Чим нас хочуть здивувати "професори" від укравтодору?
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05.07.2021 21:07 Відповісти
 
 