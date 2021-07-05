Хлопчик під Львовом виліз на восьмиметрове дерево, рятуючись від цькування з боку однолітків, - ДСНС. ФОТО
У селі Солова на Львівщині 8-річний хлопчик заліз на високе дерево, рятуючись від цькування з боку інших дітей. Рятувальники зняли його з дерева за допомогою пожежної драбини.
Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, інформація про інцидент надійшла на лінію 101 увечері 4 липня. Дитина 2013 року народження видерлася на дерево біля дитячого майданчика і не міг самостійно злізти, передає Цензор.НЕТ.
Рятувальники прибули на місце, зняли хлопчика з дерева і передали матері. Медичної допомоги він не потребував.
У ДСНС Львівщини розповіли ZAXID.NET, що інцидент стався в неділю ввечері в селі Солова Львівського району. Діти гралися на дитячому майданчику. Восьмирічний хлопчик, якого кривдили інші діти, виліз на березу поруч із майданчиком на висоту понад 8 метрів і не хотів спускатися вниз. Близько 22:20 мама дитини викликала на допомогу рятувальників.
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Виросте покоління нікчемних дегенератів. Хлопець має вміти постояти за себе.
Дуже багато людей мають подібні вашій думки щодо дідовщині в армії, мов, не чипайте дідовшину, вона виховує чоловіків. Це хибна думка, як і про бійки на вулицях.