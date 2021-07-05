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Хлопчик під Львовом виліз на восьмиметрове дерево, рятуючись від цькування з боку однолітків, - ДСНС. ФОТО

У селі Солова на Львівщині 8-річний хлопчик заліз на високе дерево, рятуючись від цькування з боку інших дітей. Рятувальники зняли його з дерева за допомогою пожежної драбини.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, інформація про інцидент надійшла на лінію 101 увечері 4 липня. Дитина 2013 року народження видерлася на дерево біля дитячого майданчика і не міг самостійно злізти, передає Цензор.НЕТ.

Рятувальники прибули на місце, зняли хлопчика з дерева і передали матері. Медичної допомоги він не потребував.

У ДСНС Львівщини розповіли ZAXID.NET, що інцидент стався в неділю ввечері в селі Солова Львівського району. Діти гралися на дитячому майданчику. Восьмирічний хлопчик, якого кривдили інші діти, виліз на березу поруч із майданчиком на висоту понад 8 метрів і не хотів спускатися вниз. Близько 22:20 мама дитини викликала на допомогу рятувальників.

Хлопчик під Львовом виліз на восьмиметрове дерево, рятуючись від цькування з боку однолітків, - ДСНС 01

Автор: 

діти (5076) ДСНС (5116) булінг (64) Львівська область (2432)


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Топ коментарі
+20
19 ЯНВАРЯ 2019
Вступил в силу закон о противодействии буллингу
Законом предусмотрен штраф за буллинг - 850-1700 грн или общественные работы на 20-40 часов. Если нарушала группа лиц или же это случилось повторно в течение года, то штраф составит 1700-3400 грн или общественные работы на срок 40-60 часовhttps://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/vstupil-v-silu-zakon-o-protivodejstvii-bullingu-349437/ ссыль
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05.07.2021 17:11
+15
Пора закон против буллинга принимать.
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05.07.2021 17:06
+6
В данной ситуации - да.
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05.07.2021 17:19
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Пора закон против буллинга принимать.
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05.07.2021 17:06 Відповісти
И как ты его себе представляешь? Штраф родителям?
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05.07.2021 17:10 Відповісти
В данной ситуации - да.
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05.07.2021 17:19 Відповісти
В большинстве случаев, родители подобных шалопаев, то что называется "неблагополучная семья". Денег там не было, нет и не будет. Т.е. "штрафы" не работают. Еще какие предложения?
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06.07.2021 10:13 Відповісти
19 ЯНВАРЯ 2019
Вступил в силу закон о противодействии буллингу
Законом предусмотрен штраф за буллинг - 850-1700 грн или общественные работы на 20-40 часов. Если нарушала группа лиц или же это случилось повторно в течение года, то штраф составит 1700-3400 грн или общественные работы на срок 40-60 часовhttps://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/vstupil-v-silu-zakon-o-protivodejstvii-bullingu-349437/ ссыль
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05.07.2021 17:11 Відповісти
Штраф то само собою, а ось "громадські" роботи то повинно бути завжди - це правильно, обов`язково і бажано із розряду найкорисніших та дуже потрібних для добропорядних українців, як то "чистка" каналізацій, підмітання вулиць, прибирання смітників і т.п.!
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05.07.2021 21:16 Відповісти
Ты как докажеш факт булинга? Реалии такие что если ты не сын или дочь какой либо шишки то ничо и не сделаешь.
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05.07.2021 17:20 Відповісти
Закон работает, преценденты уже есть.
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05.07.2021 17:34 Відповісти
если ничего не делать - то ТОЧНО ничего не будет.
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05.07.2021 19:31 Відповісти
Трохи ти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text припіздав, чи запіздав.
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05.07.2021 17:30 Відповісти
Уже работает.
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05.07.2021 17:34 Відповісти
Нахера?
Виросте покоління нікчемних дегенератів. Хлопець має вміти постояти за себе.
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05.07.2021 17:50 Відповісти
Він навчиться в спортсекції, коли буди битися віч на віч під наглядом професійного тренера. А проти зграї не втриматися - ані в фізичному, ані в психологичному сенсі.
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05.07.2021 17:56 Відповісти
Не треба цих казок. Я виріс на вулицях Києва у 70-80 роки, коли билися майже щодня. Вулиця виховує чоловіків краще за будь-яку секцію боксу. Втім, мова, звичайно, за старий Київ. У ********* Києві вулиця виховує нікчемних задротів . І мені цих задротів геть не шкода.
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05.07.2021 18:48 Відповісти
До речі, мені доводилося битися підлітком проти 3 та 4 однолітків. Так, вигребав, але мене це робило ще сильнішим. З огидою дивлюся на ******* молодь .
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05.07.2021 18:52 Відповісти
Почитайте мемуари Володимира Кличка. Він пише, що жодного разу поза рингом не бився. Виходить, можна стати гідною, сильною та мужньою людиною навіть без бійок на вулицях.
Дуже багато людей мають подібні вашій думки щодо дідовщині в армії, мов, не чипайте дідовшину, вона виховує чоловіків. Це хибна думка, як і про бійки на вулицях.
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05.07.2021 21:12 Відповісти
Народжуйте дітей, їм нічого не загрожує в нашому толерантному суспільстві.
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05.07.2021 17:14 Відповісти
детишечки
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05.07.2021 17:14 Відповісти
Качество народа катострофически падает. Причем во всех сословиях. Ныешние депутаты -имбецилы,без оглядки голосующие за откровенную туфту из ОПы. Состоящие из недавно вылупившихся быкующих подростков.. Телевизор, покажывающи гыдоту в виде примитивых сериалов и шоу,с игорой пятым элементом на пианине...
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05.07.2021 17:17 Відповісти
Та тож Мауглі був
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05.07.2021 17:19 Відповісти
Черговий доказ що люди родичі мавпам.
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05.07.2021 17:27 Відповісти
Человек, это то же дикое, агрессивное животное, только облачившееся в шкуру "цивилизованности", которая его еле, и далеко не всегда, сдерживает
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05.07.2021 17:30 Відповісти
дітей-дебільчиків давно пора ізолювати від нормальних
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05.07.2021 17:32 Відповісти
Хлопчик під Львовом виліз на восьмиметрове дерево, рятуючись від цькування з боку однолітків, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4872
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05.07.2021 17:34 Відповісти
садисти батьки садисти діти а кожноі неділі ходять в церкву
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05.07.2021 19:03 Відповісти
По крайней мере, высоты не боится. Справится.
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05.07.2021 19:04 Відповісти
березки они до добра не доводят
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05.07.2021 22:31 Відповісти
 
 