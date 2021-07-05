Громадянин Латвії намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до бойової зброї, військову екіпіровку й амуніцію, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Комплектуючі до бойової зброї, військову екіпіровку й амуніцію намагався вивезти з України громадянин Латвії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Оглядова група провела поглиблену перевірку автомобіля "Фольксваген", яким виїжджав з України до Польщі громадянин Латвії. У багажному відділенні транспортного засобу і серед речей водія прикордонно-митна оглядова група виявила майже шість з половиною сотень предметів військового призначення. Серед знайденого: ударно-спускові механізми до самозарядного карабіну Симонова, рукоятки до багнет-ножів, підсумки для гранат, шоломи та ін. Власник специфічного товару повідомив, що придбав його в Україні, тому що захоплюється історичною реконструкцією.

У Нацполіцію прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами". Латвієць вибув із пункту пропуску в супроводі поліцейських.

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