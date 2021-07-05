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Громадянин Латвії намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до бойової зброї, військову екіпіровку й амуніцію, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Комплектуючі до бойової зброї, військову екіпіровку й амуніцію намагався вивезти з України громадянин Латвії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Оглядова група провела поглиблену перевірку автомобіля "Фольксваген", яким виїжджав з України до Польщі громадянин Латвії. У багажному відділенні транспортного засобу і серед речей водія прикордонно-митна оглядова група виявила майже шість з половиною сотень предметів військового призначення. Серед знайденого: ударно-спускові механізми до самозарядного карабіну Симонова, рукоятки до багнет-ножів, підсумки для гранат, шоломи та ін. Власник специфічного товару повідомив, що придбав його в Україні, тому що захоплюється історичною реконструкцією.

У Нацполіцію прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами". Латвієць вибув із пункту пропуску в супроводі поліцейських.

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Громадянин Латвії намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до бойової зброї, військову екіпіровку й амуніцію, - Держприкордонслужба 01
Громадянин Латвії намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до бойової зброї, військову екіпіровку й амуніцію, - Держприкордонслужба 02
Громадянин Латвії намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до бойової зброї, військову екіпіровку й амуніцію, - Держприкордонслужба 03
Громадянин Латвії намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до бойової зброї, військову екіпіровку й амуніцію, - Держприкордонслужба 04
Громадянин Латвії намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до бойової зброї, військову екіпіровку й амуніцію, - Держприкордонслужба 05
Громадянин Латвії намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до бойової зброї, військову екіпіровку й амуніцію, - Держприкордонслужба 06
Громадянин Латвії намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до бойової зброї, військову екіпіровку й амуніцію, - Держприкордонслужба 07
Громадянин Латвії намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до бойової зброї, військову екіпіровку й амуніцію, - Держприкордонслужба 08
Громадянин Латвії намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до бойової зброї, військову екіпіровку й амуніцію, - Держприкордонслужба 09

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6009) іноземець (390) зброя (7468)


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Топ коментарі
+14
хлам
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05.07.2021 17:09
+7
Это разобранные макеты-законные вещи, это выхолощеное пакетное оружие, ножи распилены. Интересно, его поймали за деревянные приклады и рукоятки ножей? За что его задержали, за ножны? Это идиотизм наших пограничников или таможенников, просто дебилизм максимальный
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05.07.2021 17:36
+6
Комплектующие к оружию - это ствол, патронник (казенная часть) и усм, да.
Остальное - какие-то деревяшки.
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05.07.2021 17:12
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хлам
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05.07.2021 17:09 Відповісти
Дебилы-следаки еще назначат экспертизу на пригодность к стрельбе.
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05.07.2021 17:44 Відповісти
Це латвійські волонтери тягають для армії країн НАТО
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05.07.2021 18:03 Відповісти
Комплектующие к оружию - это ствол, патронник (казенная часть) и усм, да.
Остальное - какие-то деревяшки.
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05.07.2021 17:12 Відповісти
Это именно комплектующие. То, о чем пишете Вы - основные части, которые не определены никаким Законом. Даже шурупы тыльника - комплектующие.
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06.07.2021 08:07 Відповісти
Реквізит для зйомок кіно про корейську війну?
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05.07.2021 17:12 Відповісти
Нормально накопали
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05.07.2021 17:14 Відповісти
нифига себе - целые ножны от штык-ножа
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05.07.2021 17:16 Відповісти
Чехлы!!! Он пытался вывезти чехлы для мпл!!! Обороноспособность страны подорвана!
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05.07.2021 17:16 Відповісти
это самое мерзкое что он сделал! Накупил на ОЛХ усілякого непотребу..15 років з конфіскацією усього майна в Латвії в користь Міноборони.
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05.07.2021 18:07 Відповісти
О да...это партия военной омуниции..Реконструкторский хлам..А таможенники дешовые понтовики..другое дело пропускать через границу планеры для мигов и движки первой сборки как металолом
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05.07.2021 17:30 Відповісти
Это разобранные макеты-законные вещи, это выхолощеное пакетное оружие, ножи распилены. Интересно, его поймали за деревянные приклады и рукоятки ножей? За что его задержали, за ножны? Это идиотизм наших пограничников или таможенников, просто дебилизм максимальный
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05.07.2021 17:36 Відповісти
https://likumi.lv/ta/id/307488-noteikumi-par-ierocu-un-municijas-apriti

там есть и возможность читать на эсперанто для людей или так называемый единственный который понимает руцкорабы , так что он по законам Латвии минимум семёрочку себе накрутил.
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05.07.2021 19:07 Відповісти
смешно. человека задержали ни за что.
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05.07.2021 17:40 Відповісти
от куда знаешь что человека, возможно рускоязыка.
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05.07.2021 18:47 Відповісти
идиотизм крепчает......
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05.07.2021 18:06 Відповісти
Чувак через суд розкатає таких "таможеніків", як китайці тісто на макарони! Ударно-спусковий механізм до СКС - запчастина до мисливської зброї і ремонтужться із заміною в будь-якому мисливському магазині, все інше - продається спокійно і без дозволів на мисливсько-збройових форумах. От тільки про цей пшик з програшем в суді супермитники навряд чи напишуть.
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05.07.2021 18:26 Відповісти
ты хоть знаешь что пологаеться за контробанду оружия или их частей - вот 7 отмотает в Латвие за решёткой, так что ....
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05.07.2021 18:50 Відповісти
Тобто за Вашою версією мені світить 7 років за брезентовий підсумок чи за накладки на рукоятки до пістолета,які можна вільно і БЕЗ дозволу купити в будь-якому мисливському магазині і на антикварному форумі? Єдине до чого можна з ДУЖЕ великим натягом причепитися це УСМ до СКС. Але я сумніваюся, що він входить до переліку заборонених комплектуючих. Будь-який адвокат доведе, що то складові МИСЛИВСЬКОЇ нарізної зброї.
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05.07.2021 19:29 Відповісти
спусковый механизм гарантирует тебе хорошое времяпроведение за решёткой - - можешь сам почитать выше есть сылочка и кстати, дискутировать об этом в суде никто не будет.
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05.07.2021 19:37 Відповісти
Ты не поверишь, но ты можешь даже танк себе купить и ездить на нем, при условии, конечно, что он будет без боевого оружия. А вот вывезти этот танк за границу без специального разрешения уже нельзя. А при условии сокрытия от таможенного контроля - это уже статья незаконны вывоз оружия и военной техники
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06.07.2021 08:14 Відповісти
ти спочатку доведи що то комплектуючі до зброї. З того хламу, що на фото - зброї не зліпиш
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06.07.2021 03:21 Відповісти
Его словили наши погранцы на польской границе, а отмотает он шо-то в Латвии?
Оригинально.
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06.07.2021 08:41 Відповісти
первый вопрос - как называеться изделие из зерново-мукинадо, если отвечает хлеб, то растреляйте его нахрен и всё, это был и последнии вопрос к руцкоязыку.
если скажет maize -узнать, для чего собрал всё это, иногда можно использовать ток, для быстрых откровении.
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05.07.2021 18:43 Відповісти
это другое...
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05.07.2021 19:17 Відповісти
вы не понимаете)
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05.07.2021 19:19 Відповісти
На фото реальный хлам
Даже УСМ в Украине продается без разрешений.
Только на стволы, ствольные коробки и затворы, требуется разрешение.
Как всегда, наши ущербные таможенники имитируют бурную деятельность.
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05.07.2021 20:09 Відповісти
Пам'ятаю з дитинства, мужику привезли повну вантажну машину таких прикладів з гвинтівок, висипали біля будинку - піч топити.
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06.07.2021 09:22 Відповісти
 
 