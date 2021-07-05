Суд відпустив ексголову УМВС Запорізької області Сербу, якого підозрюють у розгоні місцевого Майдану. ФОТОрепортаж

Суддя Запорізького райсуду зачитала повний текст ухвали, якою відпускає під особисте зобов’язання обвинуваченого за розгін Майдану у місті 26 січня 2014 року колишнього очільника управління МВС у Запорізькій області, генерала міліції Володимира Сербу, До суду він з’явився через 7 років перебування у розшуку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Колишній очільник обласного управління МВС в Запорізькій області Серба обвинувачується за ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб), ч.1 ст.294 (масові заворушення) та ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. З липня 2014 року перебував у розшуку, але минулого тижня добровільно з’явився на судове засідання у Жовтневий районний суд Запоріжжя, де йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на два місяці. Сьогодні, 5 липня, у суді відбулось оголошення повного тексту ухвали щодо зміни запобіжного заходу обвинуваченому.

На початку судового засідання біля будівлі суду зібрались представники кількох громадських організацій, які обурені рішенням судді.

"Для нас дивно, чому він повернувся. Єдиний висновок, який ми робимо, що є домовленості, певні гарантії безпеки Сербі, що ця судова справа буде закрита на його користь. Він причетний до побиття проукраїнських патріотів і має понести покарання", - наголосив ветеран полку "Азов", голова обласного осередку "Національний корпус" Максим Зайченко.

Активісти вивісили на вході до суду плакати: "Генерал-втікач", "Без двох місяців не винуватий?" та вигукували "Сербу - на вербу". Після чого запалили димові шашки.

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Суддя Жовтневого районного суду Запоріжжя Юлія Пивоварова зазначила, що Сербу було оголошено в розшук 7 липня 2014 року, але 30 червня він перетнув кордон України, пройшов митний контроль, затриманий не був і добровільно прибув до суду.

"Враховуючи обставини його добровільного з’явлення до суду, суд приходить до висновку, що ризики його ймовірного ухилення від суду є наявним. Однак, за спливом часу з моменту вчинення кримінального правопорушення та з урахуванням активної позиції обвинуваченого про намір брати участь у судовому засіданні, вказаний ризик значно зменшений, але продовжує існувати… Враховуючи той факт, що Серба обвинувачується у вчиненні одного епізоду не тяжкого та тяжкого злочину, за вчинення яких передбачено максимальне покарання на строк до 8 років позбавлення волі, суд приходить до висновку про те, що лише тяжкість не може бути єдиною підставою для застосування найсуворішого запобіжного заходу, пов'язаного з позбавленням волі", - сказано в повному тексті ухвали.

Також суддя зазначила, що обвинувачений не працює в правоохоронних органах та не може впливати на розгляд справи, свій паспорт для виїзду за кордон він здав.

"Суд ухвалив змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо Серби, обраний 19.02.2015 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду, на більш м’який - застосувати щодо обвинуваченого Серби запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та покласти на нього обов’язки, передбачені ч. 5 ст 194 КПК строком на 2 місяці, а саме: не відлучатись з міста Дружківка Донецької області без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця проживання, утримуватись від спілкування з потерпілими та здати паспорт для виїзду за кордон", - додала Пивоварова.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

На проголошення повного тексту ухвали Серба не з’явився.

Наступне засідання по справі має відбутись 8 липня.

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Адвокат потерпілих під час розгону запорізького Майдану Олена Яркина додала, що у разі порушення умов особистого зобов’язання суд може оштрафувати Сербу на суму від 438 грн до 3708 грн.

Щодо перебування Серби у розшуку зазначається, що згідно з офіційними даними сайту МВС, він досі є в переліку тих, хто переховується від органів прокуратури.

Минулого разу Серба пояснив, що не приходив до суду раніше, бо не знав, що відносно нього відкрито кримінальне провадження, а потім боявся заразитися коронавірусом.