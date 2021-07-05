УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8904 відвідувача онлайн
Новини Фото
5 492 52

Суд відпустив ексголову УМВС Запорізької області Сербу, якого підозрюють у розгоні місцевого Майдану. ФОТОрепортаж

Суддя Запорізького райсуду зачитала повний текст ухвали, якою відпускає під особисте зобов’язання обвинуваченого за розгін Майдану у місті 26 січня 2014 року колишнього очільника управління МВС у Запорізькій області, генерала міліції Володимира Сербу, До суду він з’явився через 7 років перебування у розшуку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Колишній очільник обласного управління МВС в Запорізькій області Серба обвинувачується за ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб), ч.1 ст.294 (масові заворушення) та ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. З липня 2014 року перебував у розшуку, але минулого тижня добровільно з’явився на судове засідання у Жовтневий районний суд Запоріжжя, де йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на два місяці. Сьогодні, 5 липня, у суді відбулось оголошення повного тексту ухвали щодо зміни запобіжного заходу обвинуваченому.

Суд відпустив ексголову УМВС Запорізької області Сербу, якого підозрюють у розгоні місцевого Майдану 01Суд відпустив ексголову УМВС Запорізької області Сербу, якого підозрюють у розгоні місцевого Майдану 02

На початку судового засідання біля будівлі суду зібрались представники кількох громадських організацій, які обурені рішенням судді.

"Для нас дивно, чому він повернувся. Єдиний висновок, який ми робимо, що є домовленості, певні гарантії безпеки Сербі, що ця судова справа буде закрита на його користь. Він причетний до побиття проукраїнських патріотів і має понести покарання", - наголосив ветеран полку "Азов", голова обласного осередку "Національний корпус" Максим Зайченко.

Активісти вивісили на вході до суду плакати: "Генерал-втікач", "Без двох місяців не винуватий?" та вигукували "Сербу - на вербу". Після чого запалили димові шашки.

Читайте також: Обвинувачений у розгоні запорізького Майдану ексглава УМВС області Серба повернувся в Україну і знятий з розшуку

Суд відпустив ексголову УМВС Запорізької області Сербу, якого підозрюють у розгоні місцевого Майдану 03Суд відпустив ексголову УМВС Запорізької області Сербу, якого підозрюють у розгоні місцевого Майдану 04Суд відпустив ексголову УМВС Запорізької області Сербу, якого підозрюють у розгоні місцевого Майдану 05Суд відпустив ексголову УМВС Запорізької області Сербу, якого підозрюють у розгоні місцевого Майдану 06

Суддя Жовтневого районного суду Запоріжжя Юлія Пивоварова зазначила, що Сербу було оголошено в розшук 7 липня 2014 року, але 30 червня він перетнув кордон України, пройшов митний контроль, затриманий не був і добровільно прибув до суду.

"Враховуючи обставини його добровільного з’явлення до суду, суд приходить до висновку, що ризики його ймовірного ухилення від суду є наявним. Однак, за спливом часу з моменту вчинення кримінального правопорушення та з урахуванням активної позиції обвинуваченого про намір брати участь у судовому засіданні, вказаний ризик значно зменшений, але продовжує існувати… Враховуючи той факт, що Серба обвинувачується у вчиненні одного епізоду не тяжкого та тяжкого злочину, за вчинення яких передбачено максимальне покарання на строк до 8 років позбавлення волі, суд приходить до висновку про те, що лише тяжкість не може бути єдиною підставою для застосування найсуворішого запобіжного заходу, пов'язаного з позбавленням волі", - сказано в повному тексті ухвали.

Також суддя зазначила, що обвинувачений не працює в правоохоронних органах та не може впливати на розгляд справи, свій паспорт для виїзду за кордон він здав.

"Суд ухвалив змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо Серби, обраний 19.02.2015 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду, на більш м’який - застосувати щодо обвинуваченого Серби запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та покласти на нього обов’язки, передбачені ч. 5 ст 194 КПК строком на 2 місяці, а саме: не відлучатись з міста Дружківка Донецької області без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця проживання, утримуватись від спілкування з потерпілими та здати паспорт для виїзду за кордон", - додала Пивоварова.

Суд відпустив ексголову УМВС Запорізької області Сербу, якого підозрюють у розгоні місцевого Майдану 07

Рішення суду оскарженню не підлягає.

На проголошення повного тексту ухвали Серба не з’явився.

Наступне засідання по справі має відбутись 8 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім'ї Героїв Небесної Сотні просять прийняти закони, що дозволяють покарати винних у вбивствах на Майдані, - Закревська

Адвокат потерпілих під час розгону запорізького Майдану Олена Яркина додала, що у разі порушення умов особистого зобов’язання суд може оштрафувати Сербу на суму від 438 грн до 3708 грн.

Щодо перебування Серби у розшуку зазначається, що згідно з офіційними даними сайту МВС, він досі є в переліку тих, хто переховується від органів прокуратури.

Минулого разу Серба пояснив, що не приходив до суду раніше, бо не знав, що відносно нього відкрито кримінальне провадження, а потім боявся заразитися коронавірусом.

Автор: 

суд (11691) Запорізька область (3620) злочини проти Майдану (309) Серба (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
Суд отпустил экс-главу УМВД Запорожской области Сербу, которого подозревают в разгоне местного Майдана - Цензор.НЕТ 8078
показати весь коментар
05.07.2021 20:00
+19
Провести сравнения:- против Чорновол, Звиробий, Пояркова, за СЛОВА, уголовные преследования от Зеленского. Генерал-разгонявший майдан у Зеленского в цене. Очень ценный кадр для нынешней власти.
показати весь коментар
05.07.2021 20:08
+15
потом ещё восстановят на должности и выплатят компенсацию...
показати весь коментар
05.07.2021 20:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Суд отпустил экс-главу УМВД Запорожской области Сербу, которого подозревают в разгоне местного Майдана - Цензор.НЕТ 8078
показати весь коментар
05.07.2021 20:00 Відповісти
Как-то уже не знаешь, как комментировать постоянные отпуска сепарни. Дайте ему ещё 100 дней? 🙄🙄🙄
показати весь коментар
05.07.2021 20:01 Відповісти
зевиродки своїх не здають.
показати весь коментар
05.07.2021 20:01 Відповісти
Это так Аваков очищается от старых кадров и привлекает их же к ответственности?.. По судьям и прокурорам вопросов нет, там классика жанра, только верба подлечит. Не удивлюсь если этому мусору ещё зарплату начислят за нахождение или ненахождение в розыске и пенсию получит за свою "доблестную" деятельность
показати весь коментар
05.07.2021 20:02 Відповісти
потом ещё восстановят на должности и выплатят компенсацию...
показати весь коментар
05.07.2021 20:02 Відповісти
А Аваковские мальчики слабовато выступили. Без мишек и свинок -- не зачет.
показати весь коментар
05.07.2021 20:02 Відповісти
Так же как и эта "дебилистична сокира".
показати весь коментар
05.07.2021 20:09 Відповісти
в Запоріжжі, слава Богу, що хоч один такий знайшовся
показати весь коментар
05.07.2021 21:21 Відповісти
На більше грошей не було.
показати весь коментар
05.07.2021 22:21 Відповісти
А де в той час були ви, порохосвинки? Взяли б та показали "класс", як треба чмирити прокацапську нечисть. Хоча про що я? Порохосвині тільки попкорн спроможні жерти, сидячі на дивані та спостерігаючи по "дебілізору" як хтось там захищає честь України. Їм головне - похрюкати в затишній кімнаті.
показати весь коментар
05.07.2021 21:37 Відповісти
Чмырить его должны соответствующие органы государства. Которые вы избрали. А они его до осени в розовую попку поцелуют и отпустят восвояси чистеньким.
показати весь коментар
05.07.2021 22:33 Відповісти
Суд відпустив ексголову УМВС Запорізької області Сербу, якого підозрюють у розгоні місцевого Майдану - Цензор.НЕТ 9180"Соотвєтствующіє органи государства" при сивочолій "надьожє нациі" вміли чмирить Добровольців.
показати весь коментар
06.07.2021 05:56 Відповісти
https://te.20minut.ua/Podii/nas-bili-stavili-na-kolina-i-nikomu-za-tse-nichogo-ne-bude-poterpili-z-10677152.html
Майдан. Чотирі роки після "Революції Гідності"...
показати весь коментар
06.07.2021 06:01 Відповісти
Саме через такі дії "цинічного хряка" НАЗАВЖДИ викреслили з політичного життя України. Ця ГНИДА злила в унітаз всі здобутки і надії Майдану. А блазень що? Він тільки продовжує розпочате кучерявою свинею - нищення України. (І я за блазня не голосував, викреслив обох: і блазня і баригу. бо вони варті один одного.)
показати весь коментар
06.07.2021 06:11 Відповісти
100 % ЗЕ и компания к Независимости Украины дадут ему героя Украины , как дали Юрию Бойко в 2004 году .
показати весь коментар
05.07.2021 20:03 Відповісти
милиции генерал, я хиею
показати весь коментар
05.07.2021 20:06 Відповісти
Идет подготовка к Майдану
показати весь коментар
05.07.2021 20:08 Відповісти
Провести сравнения:- против Чорновол, Звиробий, Пояркова, за СЛОВА, уголовные преследования от Зеленского. Генерал-разгонявший майдан у Зеленского в цене. Очень ценный кадр для нынешней власти.
показати весь коментар
05.07.2021 20:08 Відповісти
Це тобі твій дрюг Іллюша Ківа сказав, чи Жека Брагар ?
показати весь коментар
05.07.2021 20:21 Відповісти
Не тобі, опущений, там щось з під нар вякати, сидиш в лайні - не цвірінчи.
показати весь коментар
05.07.2021 20:40 Відповісти
так этож свой, друг, соратник. а Вы никто.
помните ответ зе, леросу?
показати весь коментар
05.07.2021 20:09 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСАДИЛ ГЕНЕРАЛА ВСУ ЗА ОБОРОНУ ДОНБАССА!
https://www.youtube.com/watch?v=AeqSCXRBsRo
Нарід, ще є сумніви з приводу того, куди Бубачка тягне країну?
показати весь коментар
05.07.2021 20:10 Відповісти
Все правильно, так и было задумано-рассорить нас с союзниками и ослабить любыми доступными способами. На, а "умный народ", в лице 73процентных дебилоидов, насмотревших расеянского ТВ и 95 квартальных помоев, избрала исполнителя этой затеи.
показати весь коментар
06.07.2021 09:47 Відповісти
Запорожский суд судит бывшего запорожского главмента. Решение будет достаточно предсказуемым.
показати весь коментар
05.07.2021 20:10 Відповісти
а що хто чекав - система вміе себе захищати ....насРАТЬ - кажуть вони ....
показати весь коментар
05.07.2021 20:10 Відповісти
Сметуны-дрыстуны,где вы.....почему вы молчите....Яр Голодный,вылазь с кустов...ЗЕлю в ростов пора..... или ещё рано?((
показати весь коментар
05.07.2021 20:12 Відповісти
Людей гнали по проспекту мов скот.
І ніхто не винуватий ?
Самі Зелючину обрали...
показати весь коментар
05.07.2021 20:17 Відповісти
Чому цього упиря не посадили при твоєму улюблнеому баризі? Кого взагалі посадили при пороху? Навіть штепу випустили і красномордого лук'янова...
показати весь коментар
05.07.2021 20:34 Відповісти
При Порохе этот упырь скрывался на сресее, при зеледенте вернулся.
показати весь коментар
05.07.2021 21:05 Відповісти
Так кого посадили при порохе???
показати весь коментар
05.07.2021 21:13 Відповісти
Погугли, и не забывай, что отпустил зеля из под следствия. Крайний обмен помнишь? Кого Зеля обменял?
показати весь коментар
05.07.2021 21:26 Відповісти
беркута, наприклад, сиділи, вирок от-от мав бути. Рле ж твій клоун відпустив їх без вироку, і тепер навіть по-заочці не хоче засудити.
Тільки не кажи, що слідство, суд і вирок мають тривати три дні. Не 37-мий рік нині.
показати весь коментар
05.07.2021 21:26 Відповісти
Ключове - от, от мав бути...))) І мертвеччук мав сидіти, і його помийки от, от мали закрити... Які ж ви ущєрбні боти! Та і зеля не мій кумир, заспокойся...
показати весь коментар
05.07.2021 21:43 Відповісти
дебіл ти з насіння, тобі місце з ним в сусідній камері, щоб кодекси вивчив
показати весь коментар
05.07.2021 22:02 Відповісти
Я мав би за честь бути поряд з ним, а ти холуй соєвий, не дочекаєшся!
показати весь коментар
05.07.2021 22:51 Відповісти
Багатьох антимайданівських мусорів-злочинців загратували при порошенко? Скільки їх повернули на посади при ньому?
показати весь коментар
05.07.2021 21:02 Відповісти
Тех, что не успели слинять на срассею зеля на обмен выставил.
показати весь коментар
05.07.2021 21:06 Відповісти
Суд відпустив ексголову УМВС Запорізької області Сербу, якого підозрюють у розгоні місцевого Майдану - Цензор.НЕТ 7331Сивочолий криголам, прямо з Майдану вивозить "беркутів". Мабуть в тюрьму...
показати весь коментар
05.07.2021 21:51 Відповісти
А Ярош?
показати весь коментар
06.07.2021 23:20 Відповісти
Ярош на подтанцовке.
показати весь коментар
07.07.2021 06:34 Відповісти
Тоді страшний гололід був - дуже не побігаєшь. Втекти неможливо. Біля 5-ої лікарні (лікарня швидкої допомоги в Запоріжжі) потерпілих замість лікарів зустрічав беркут, з машин швидкої допомоги висмикували та лупцювали. По дворам вздовж проспекту бігала тітушня, та била усіх без обмежень - щеб пак, адже менти навіть платили за це.
показати весь коментар
05.07.2021 22:32 Відповісти
Я уже не удивляюсь выпусками сепарни... Порох это породил, зеля продолжил...
показати весь коментар
05.07.2021 20:30 Відповісти
Блазні передбачають новий Майдан?
показати весь коментар
05.07.2021 20:35 Відповісти
скоро Татаров даст этому сепару место в Центральном аппарате МВС..
показати весь коментар
05.07.2021 21:02 Відповісти
Юный путенец идёт от авторитаризма который он уже построил к тоталитаризму о котором мечтает А дальше обнуление и навечно! Поздравляю не только 73 но и все100!
показати весь коментар
05.07.2021 21:05 Відповісти
Квартал-95 рулить...
показати весь коментар
05.07.2021 21:13 Відповісти
народ, як втриматися, щоб не послати ***** брехливих зебілів, як то https://censor.net/ru/user/420169? Я тільки що з бані...
показати весь коментар
05.07.2021 21:28 Відповісти
Бедненькая тварь судья ...Бедняжка Украина ....
показати весь коментар
05.07.2021 22:06 Відповісти
Запорожцы, земляки, зачем устраивать подобные акции и мероприятия? При существующей судебной системе это напрасный труд. Но.....ведь несчастные случии с различными людьми, а так же их родственниками-детьми, супругами,родителями, внуками и тд, случаются очень часто. И никто от этого не застрахован, ни ссученые мусора, ни ссученые судейские. думайТЕ....
показати весь коментар
06.07.2021 09:38 Відповісти
((((((
показати весь коментар
07.07.2021 11:59 Відповісти
 
 