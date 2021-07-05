Заблоковано активи всіх 174 "контрабандних компаній", проти яких РНБО ввела санкції, - СБУ. ІНФОГРАФІКА
У першому півріччі за матеріалами Служби безпеки України накладено 18,7 млн грн штрафів за контрабанду, а 1,08 млрд грн - сума додаткового мита, яку порушники повинні сплатити до Держбюджету.
Більше того, за ініціативи СБУ всім 174 юридичним особам - фігурантам санкційних списків РНБО заблоковано активи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Служби.
20 підприємствам, до яких застосовано санкції, зупинено дію дозволів на брокерську діяльність, п’яти - на експлуатацію митних складів, а три підприємства виключено з переліку місць доставки.
Також у першому півріччі 2021 року СБУ вилучила предметів контрабанди і виявила порушень митних правил на 207,6 млн грн. Зокрема: зброя, заборонені речовини, деревина, культурні цінності тощо.
У межах протидії корупції на митному кордоні СБУ розпочала 33 досудові розслідування. Наразі 40 особам повідомлено про підозру.
З початку 2021 року судові вироки отримали 10 посадовців Держприкордонслужби, митних і контролюючих органів.
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А тепер, в руках турбомонобільшості - всі важелі! Чому досі не змінили?
Приказ Минюста вступил в силу 6 апреля, но в нем содержалась норма об отсрочке на три месяца для того, чтобы госорганы успели подготовиться к введению новой системы. Три месяца истекли как раз 6 июля.
АСИП - автоматическое списание исполнительных производств
По состоянию на апрель 2021 года к АСИП подключились семь банков:
- ТАСкомбанк
- ПриватБанк
- Универсал Банк (в частности, monobank)
- Окси Банк
- Банк Восток
- Индустриалбанк
- ПроКредит Банк
Еще 44 банка тестировали систему, 11 настраивали ее работу.
То есть 62 из 72 банков готовы или готовились к использованию АСИП - и это только по состоянию на апрель.
Иначе придётся переплачивать из под полы в три раза.)
И это тоже шоу продолжают крутить.