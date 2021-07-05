Заблоковано активи всіх 174 "контрабандних компаній", проти яких РНБО ввела санкції, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

У першому півріччі за матеріалами Служби безпеки України накладено 18,7 млн грн штрафів за контрабанду, а 1,08 млрд грн - сума додаткового мита, яку порушники повинні сплатити до Держбюджету.

Більше того, за ініціативи СБУ всім 174 юридичним особам - фігурантам санкційних списків РНБО заблоковано активи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Служби.

20 підприємствам, до яких застосовано санкції, зупинено дію дозволів на брокерську діяльність, п’яти - на експлуатацію митних складів, а три підприємства виключено з переліку місць доставки.

Також у першому півріччі 2021 року СБУ вилучила предметів контрабанди і виявила порушень митних правил на 207,6 млн грн. Зокрема: зброя, заборонені речовини, деревина, культурні цінності тощо.

У межах протидії корупції на митному кордоні СБУ розпочала 33 досудові розслідування. Наразі 40 особам повідомлено про підозру.

З початку 2021 року судові вироки отримали 10 посадовців Держприкордонслужби, митних і контролюючих органів.







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