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Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як "звільняли із заручників" посла Ізраїлю та вірян. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з посольством Держави Ізраїль провели тактико спеціальні навчання в Києві. Було відпрацьовано механізм звільнення заручників, яких умовні терористи "захопили" в синагозі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За легендою навчань, умовні "терористи" захопили у заручники Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль та вірян, що знаходились у приміщенні синагоги. Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах.

У межах антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО "А" СБУ звільнили всіх "заручників" та затримали умовних "терористів".

Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як звільняли із заручників посла Ізраїлю та вірян 01
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як звільняли із заручників посла Ізраїлю та вірян 02
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як звільняли із заручників посла Ізраїлю та вірян 03
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як звільняли із заручників посла Ізраїлю та вірян 04
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як звільняли із заручників посла Ізраїлю та вірян 05
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як звільняли із заручників посла Ізраїлю та вірян 06
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як звільняли із заручників посла Ізраїлю та вірян 07
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як звільняли із заручників посла Ізраїлю та вірян 08
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як звільняли із заручників посла Ізраїлю та вірян 09
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як звільняли із заручників посла Ізраїлю та вірян 10
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як звільняли із заручників посла Ізраїлю та вірян 11
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як звільняли із заручників посла Ізраїлю та вірян 12
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як звільняли із заручників посла Ізраїлю та вірян 13
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як звільняли із заручників посла Ізраїлю та вірян 14
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як звільняли із заручників посла Ізраїлю та вірян 15

Навчання відбулися у Печерському районі столиці на базі Хоральної синагоги Бродського. Участь у них взяли підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та представників органів державної виконавчої влади.

Також дивіться: СБУ провела антитерористичні навчання у хоральній синагозі Києва. ФОТОрепортаж

Представники Штабу Антитерористичного центру СБУ відзначили високий рівень злагодженості та ефективності дій всіх суб’єктів боротьби з тероризмом міста Києва. Іноземні партнери з Держави Ізраїль подякували всім учасникам антитерористичних навчань за співпрацю у безпекових питаннях.

Автор: 

Київ (19520) СБУ (12842) синагога (36) тероризм (2867) військові навчання (2776)


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Топ коментарі
+7
Репетируют план эвакуации бубачки на историческую родину
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06.07.2021 10:35
+6
За своїх Гідрант переживає)
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06.07.2021 10:52
+3
Израиля? Совпадение? Или готовятся к погромам?
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06.07.2021 10:30
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Сча набегут кацапонацики брызгать д@рьм@цом
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06.07.2021 10:29 Відповісти
Израиля? Совпадение? Или готовятся к погромам?
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06.07.2021 10:30 Відповісти
Та - кацапы не попали в категорию "коренных народов".
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06.07.2021 10:35 Відповісти
ахаха, ну да, каким?(боком) к(каким?) погромам?
если даже тупо "святое" - кусок хлеба кобыла Нетаньяшки тупо бросила под ноги себе, и это сглотнули?
крепче только наложить на стол - и она бы так сделала походу. гои и так потерпят то
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06.07.2021 10:47 Відповісти
СУРКА (ЕВРЕЙСКАЯ МУРКА)

Раз пошли на дело я и Рабинович,
Рабинович выпить захотел;
Отчего ж не выпить бедному еврею,
Если у него нет срочных дел?

Для того, чтоб выпить и покушать цимус,
Мы зашли в задрипанный буфет;
Там сидела Сурка, у неё под юбкам
Дробом был заряжен пистолет.

Чтоб не завалиться, мы решили смыться,
Но за это Сурке отомстить:
В тёмном переулке возле синагоги
Мы решили Сурку застрелить.

Мы позвали Мойшу (Мойша - уголовник),
Мойша свою пушку зарядил.
В тёмном переулке возле синагоги
Мойша речь такую заводил:

«Здравствуй, моя Сурка, здравствуй, дорогая,
Здравствуй, моя Сурка, и прощай!
Ты зашухарила Арона с Соломоном -
И теперь маслину получай!»

Рабинович вынул дуру с кривым дулом,
Стал её на Сурку наводить;
Один глаз прищурил, а другой зажмурил,
Носом на курок он стал давить.

Рабинович стрельнул, малость промахнулся,
И попал немножечко в меня.
Я лежу в больнице, а зяма Рабинович
С Суркой пьёт уже четыре дня!
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06.07.2021 10:34 Відповісти
Я Шекспир у мамы
Выходец с Гавны
Только рома пинту закусил

Закусил цитринкой
Или ***********
Бо Фиделька Кастро......(скриииипкааааа)
Наши денюжки на...
Реееевооооо.... лю-ци-ю.....
Путину подарил)
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06.07.2021 10:50 Відповісти
Репетируют план эвакуации бубачки на историческую родину
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06.07.2021 10:35 Відповісти
а чому саме синагога і посол ізраюлю? в нас немає рашинського тероризму? чи в нас є приблатньонні та найабіженіші? якщо серед так званих заручників був посол ізраїлю(старий)- то чом це кошерно-ватне брехло не відправили в газу? взагалі в сбу видно зайнятися нєхєр,немає інших загроз всередині країни він влаштовувати шоу для представників однієї групи
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06.07.2021 10:36 Відповісти
кстати да, много чего непонятно, но будто как ритуал какой-то шоле.... с тем же Журавлем - ну вот кто бы тупо жрал и отдыхал пока твой подчиненный просто медленно умирает? или еще куча вещей шо выглядят как..... ну я вроде не особо верю во всякое такое(а процентов на 76.2), но чисто теоретически по памяти все зашквары, особенно осознанные - навевают на мысль что везде одни масоны чет тут не так и не Ющенок)
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06.07.2021 10:45 Відповісти
Чому саме синагога стала місцем тренувань?
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06.07.2021 10:36 Відповісти
За своїх Гідрант переживає)
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06.07.2021 10:52 Відповісти
а якщо без жартів, то вже не треба проводити операції по звільненню полонених в буцигарнях окупантів, по затриманню вагнерівців, по знешкодженню та утілізації українофобів та терористів..
Залишилися лише спектаклі про "звільнення посла Ізраїлю" від студії квартал-95
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06.07.2021 10:37 Відповісти
б*же, надо шоп еще и с нас Хамас смеялся как из Бацака?
лезут гуськом - а то шо заминировано м.б. = просто на входе то, не говоря шо под жопами молящихся Яхве тоже закреплено ВВ?

пафос аж прет - что за бред?
даже с тем чуваком шо заставил Зелю прохрипеть рекламу фильма - и то достойней получилось представление.
Ну реально - это же выглядит как .... о! как тот "парад" где Зеля топтался по флагу, ой, да это же сценка такая была, да?

Все кто возмутился таким гламуром - давайте скажем пару ласковых! .....
(стук в окно 25-го этажа)
- эээ, кто здесь?
- СБУ! вы арестович, ой, арестован. и пойдешь в армию России, ой, ну, сюда там на Черкасск, тьху, на Луганск.

- но я просто написал комменэывфхзлвкзрьлы аааааа флпрзкульуъхдркхд помогитхэй4лпъх4лпъзулйбппп4
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06.07.2021 10:41 Відповісти
Чего то вспоминается Луцкий автобус.... Дали денег и отпустили.... Так и тут поступят при первой же опасности...
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06.07.2021 10:52 Відповісти
А терористи хто?
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06.07.2021 10:53 Відповісти
Ну не евреи же. Террористы это украинцы, которым надоел паразитизм.
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06.07.2021 11:27 Відповісти
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як "звільняли із заручників" посла Ізраїлю та вірян - Цензор.НЕТ 2144
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06.07.2021 11:17 Відповісти
На учениях одно, а в реале получается так как случилось в Донецком аэропорту
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як "звільняли із заручників" посла Ізраїлю та вірян - Цензор.НЕТ 2296
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06.07.2021 11:42 Відповісти
Боже, какая показуха... Аж смотреть тошно. И выбрали, главное, самый важный объект в Киеве. Понятное дело, что только ради него международные террористы переплывут три океана и перелетят два континента. И все ради чего? Чтобы захватить в заложники пейсато-носатых, которые в это время мирно считали стыренные у титульной нации укрошекели.
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06.07.2021 11:57 Відповісти
В первой констиитуции гетманская старшина записала недопущение зловерия иудейского на свою землю. Потомки этой гетманской старшины с козацким крестом и римской фасцией на шевроне защищают геноцидальную власть хабадников над собой. Это ж какое содержимое черепной коробки надо иметь.
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як "звільняли із заручників" посла Ізраїлю та вірян - Цензор.НЕТ 1677
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06.07.2021 12:03 Відповісти
бомба где!?где заминированные входы и выходы!? неверю
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06.07.2021 12:54 Відповісти
А ОБРЕЗАНИЕ ДЕЛАЛИ !?)
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06.07.2021 13:02 Відповісти
ЩО вже почалось..........
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06.07.2021 13:27 Відповісти
а почему именно их? почему не мечети ведь сунниты и шииты друг друга ненавидят и террак-
тов выше крыши на востоках... почему не католиков или каких нибудь сведетелей чегото там?
или нам демонстрируют кто в доме хозяин?
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06.07.2021 13:32 Відповісти
в смысле кого именно охраняет... внимание!!! служба безопасности УКРАИНЫ!!! и кто
предполагаемый террорист???
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06.07.2021 13:34 Відповісти
Ну не знаю... Кому нужна такая показуха... - вошли парадом... Если бы так было в реальности - то и их бы постреляли и заложники бы погибли...
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06.07.2021 21:18 Відповісти
 
 