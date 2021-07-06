Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як "звільняли із заручників" посла Ізраїлю та вірян. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з посольством Держави Ізраїль провели тактико спеціальні навчання в Києві. Було відпрацьовано механізм звільнення заручників, яких умовні терористи "захопили" в синагозі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За легендою навчань, умовні "терористи" захопили у заручники Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль та вірян, що знаходились у приміщенні синагоги. Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах.

У межах антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО "А" СБУ звільнили всіх "заручників" та затримали умовних "терористів".































Навчання відбулися у Печерському районі столиці на базі Хоральної синагоги Бродського. Участь у них взяли підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та представників органів державної виконавчої влади.

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Представники Штабу Антитерористичного центру СБУ відзначили високий рівень злагодженості та ефективності дій всіх суб’єктів боротьби з тероризмом міста Києва. Іноземні партнери з Держави Ізраїль подякували всім учасникам антитерористичних навчань за співпрацю у безпекових питаннях.