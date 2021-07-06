Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як "звільняли із заручників" посла Ізраїлю та вірян. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України спільно з посольством Держави Ізраїль провели тактико спеціальні навчання в Києві. Було відпрацьовано механізм звільнення заручників, яких умовні терористи "захопили" в синагозі столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За легендою навчань, умовні "терористи" захопили у заручники Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль та вірян, що знаходились у приміщенні синагоги. Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах.
У межах антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО "А" СБУ звільнили всіх "заручників" та затримали умовних "терористів".
Навчання відбулися у Печерському районі столиці на базі Хоральної синагоги Бродського. Участь у них взяли підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та представників органів державної виконавчої влади.
Представники Штабу Антитерористичного центру СБУ відзначили високий рівень злагодженості та ефективності дій всіх суб’єктів боротьби з тероризмом міста Києва. Іноземні партнери з Держави Ізраїль подякували всім учасникам антитерористичних навчань за співпрацю у безпекових питаннях.
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если даже тупо "святое" - кусок хлеба кобыла Нетаньяшки тупо бросила под ноги себе, и это сглотнули?
крепче только наложить на стол - и она бы так сделала походу. гои и так потерпят то
Раз пошли на дело я и Рабинович,
Рабинович выпить захотел;
Отчего ж не выпить бедному еврею,
Если у него нет срочных дел?
Для того, чтоб выпить и покушать цимус,
Мы зашли в задрипанный буфет;
Там сидела Сурка, у неё под юбкам
Дробом был заряжен пистолет.
Чтоб не завалиться, мы решили смыться,
Но за это Сурке отомстить:
В тёмном переулке возле синагоги
Мы решили Сурку застрелить.
Мы позвали Мойшу (Мойша - уголовник),
Мойша свою пушку зарядил.
В тёмном переулке возле синагоги
Мойша речь такую заводил:
«Здравствуй, моя Сурка, здравствуй, дорогая,
Здравствуй, моя Сурка, и прощай!
Ты зашухарила Арона с Соломоном -
И теперь маслину получай!»
Рабинович вынул дуру с кривым дулом,
Стал её на Сурку наводить;
Один глаз прищурил, а другой зажмурил,
Носом на курок он стал давить.
Рабинович стрельнул, малость промахнулся,
И попал немножечко в меня.
Я лежу в больнице, а зяма Рабинович
С Суркой пьёт уже четыре дня!
Выходец с Гавны
Только рома пинту закусил
Закусил цитринкой
Или ***********
Бо Фиделька Кастро......(скриииипкааааа)
Наши денюжки на...
Реееевооооо.... лю-ци-ю.....
Путину подарил)
везде одни масонычет тут не так и не Ющенок)
Залишилися лише спектаклі про "звільнення посла Ізраїлю" від студії квартал-95
лезут гуськом - а то шо заминировано м.б. = просто на входе то, не говоря шо под жопами молящихся Яхве тоже закреплено ВВ?
пафос аж прет - что за бред?
даже с тем чуваком шо заставил Зелю прохрипеть рекламу фильма - и то достойней получилось представление.
Ну реально - это же выглядит как .... о! как тот "парад" где Зеля топтался по флагу, ой, да это же сценка такая была, да?
Все кто возмутился таким гламуром - давайте скажем пару ласковых! .....
(стук в окно 25-го этажа)
- эээ, кто здесь?
- СБУ! вы арестович, ой, арестован. и пойдешь в армию России, ой, ну, сюда там на Черкасск, тьху, на Луганск.
- но я просто написал комменэывфхзлвкзрьлы аааааа флпрзкульуъхдркхд помогитхэй4лпъх4лпъзулйбппп4
тов выше крыши на востоках... почему не католиков или каких нибудь сведетелей чегото там?
или нам демонстрируют кто в доме хозяин?
предполагаемый террорист???