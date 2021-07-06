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"111 стаття": активісти подали в ДБР заяву про злочин у зв'язку зі зливом спецоперації щодо "вагнерівців". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти "Руху опору капітуляції" подали до Державного бюро розслідувань (ДБР) заяву про вчинення злочину у зв'язку зі "зливом спецоперації щодо "вагнерівців".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 6 липня, активісти "Руху опору капітуляції" принесли в ДБР заяву про вчинення злочину зі "зливу спецоперації щодо "вагнерівців". Учасники мітингу тримали плакати з написом "111 стаття" (Державна зрада). Заяву в присутності мітингувальників підписали Ігор Лапін, Андрій Тетерук і Юрій Гудименко. До протестувальників вийшов представник ДБР і прийняв заяву.

Також читайте: СБУ та Офіс генпрокурора не будуть розслідувати заяву Зеленського про обговорення "справи вагнерівців" із Лукашенком. ДОКУМЕНТ

111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 01
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 02
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 03
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 04
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 05
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 06
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 07
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 08
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 09
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 10
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 11
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 12
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 13
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 14
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 15
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 16
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 17
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 18
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 19
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 20
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 21
111 стаття: активісти подали в ДБР заяву про злочин у звязку зі зливом спецоперації щодо вагнерівців 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "провалюється ТСК щодо "вагнерівців". Приймаємо "гру".

Читайте також: Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Автор: 

заява (219) державна зрада (1690) ПВК Вагнер (1540) ДБР (3504)


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Топ коментарі
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https://mobile.twitter.com/MullyaMia

https://mobile.twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска @MullyaMia

https://mobile.twitter.com/MullyaMia https://mobile.twitter.com/MullyaMia



Зелепні зірвали ще одну антиросійську операцію.
Асеєв щойно оприлюднив сенсаційну заяву.
Днями мав відбутися брифінг за участю МВС та Генпрокуратури по оприлюдненню даних по концтабору на Донбасі «Ізоляція» - у тому числі прізвища, особисті дані та фото адміністрації цієї катівні, переважно кадрових російських військових.
За два дні до брифінгу він був скасований у Генпрокуратурі - а потім від справ відсторонили слідчого Мамедова, який вів цю і десятки інших справ по катуванням і вбивствам, іншим тяжким злочинам, які скоїли росіяни на Донбасі проти мирних жителів.
Важлива антиросійська спецоперація гальмується у примусовому порядку за пару днів до втілення на пряму вимогу згори. Є цілком вагомі підстави вважати, що державна зрада набуває цілком видимих форм. Вище керівництво держави працює на інтереси Росії, проти інтересів України.
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06.07.2021 12:28
+27
Куратори Буратини написали закон про імпічмент так, що Буратіну неможливо притягнути до відповідальності. Поки він сидить в кріслі президента.
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06.07.2021 12:26
+21
Вроде без толку,но нет -зекретина надо постепенно ,благо повод такой,сделать не рукопожатным,надо давить эту падаль публично
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06.07.2021 12:23
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Вроде без толку,но нет -зекретина надо постепенно ,благо повод такой,сделать не рукопожатным,надо давить эту падаль публично
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06.07.2021 12:23 Відповісти
Сколько веревочке не виться...а бубачка в петельке все одно окажется..
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06.07.2021 12:24 Відповісти
Российская агентура использовала Зеленского в качестве агента прикрытия в вопросе об утечке конфиденциальной информации по делу "вагнеровцев", использовав наличие юридического иммунитета президента. В этом случае факт признания Зеленским передачи им сведений составляющих государственную тайну третьему лицу не подлежат уголовному расследованию в связи с наличием уголовного иммунитета. Такова трактовка офиса генерального прокурора изложенная в документе от 05.07.2021 г. №27/3-2071.
показати весь коментар
06.07.2021 13:23 Відповісти
Куратори Буратини написали закон про імпічмент так, що Буратіну неможливо притягнути до відповідальності. Поки він сидить в кріслі президента.
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06.07.2021 12:26 Відповісти
О том что это не закон об импичменте...а обычная божья роса в морды зебилам говорили все нормальные люди еще до того как его приняли..
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06.07.2021 12:30 Відповісти
якщо вміє сидіти у кріслі
то й на КОЛУ зможе
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06.07.2021 13:07 Відповісти
а потом тютю и он на Гаваях
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07.07.2021 03:56 Відповісти
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06.07.2021 12:27 Відповісти
https://mobile.twitter.com/MullyaMia

https://mobile.twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска @MullyaMia

https://mobile.twitter.com/MullyaMia https://mobile.twitter.com/MullyaMia



Зелепні зірвали ще одну антиросійську операцію.
Асеєв щойно оприлюднив сенсаційну заяву.
Днями мав відбутися брифінг за участю МВС та Генпрокуратури по оприлюдненню даних по концтабору на Донбасі «Ізоляція» - у тому числі прізвища, особисті дані та фото адміністрації цієї катівні, переважно кадрових російських військових.
За два дні до брифінгу він був скасований у Генпрокуратурі - а потім від справ відсторонили слідчого Мамедова, який вів цю і десятки інших справ по катуванням і вбивствам, іншим тяжким злочинам, які скоїли росіяни на Донбасі проти мирних жителів.
Важлива антиросійська спецоперація гальмується у примусовому порядку за пару днів до втілення на пряму вимогу згори. Є цілком вагомі підстави вважати, що державна зрада набуває цілком видимих форм. Вище керівництво держави працює на інтереси Росії, проти інтересів України.
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06.07.2021 12:28 Відповісти
так это не физическая операция же, тут было шо наши планировали захватить изоляцию, правда я х.з. как - если орки бы знали сразу - ну как-то не вериться шо их бы там не ждали. тем более обучались на базах вроде СБУ и потом типо СБУ же их и арестовала(а если бы начали дело - то конечно бы утечек не было). вот за это надо смотреть, а тут шо сталинистка Венедиктова тормозит даже бумажный ход дела - ну так ватник ватнику бутылку не выклюет(разве шо втихаря, пока ватник сидит на запасной бутылке))
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06.07.2021 12:45 Відповісти
В якій країні світу таке можливо? Дехто, виправдовуючи зрадників з Банкової, кажуть що там просто не знають, що таке "Ізоляція". Чудо знають, бо це не просто зрадники, а лакеї, не слуги, а лакеї кремля, які виконують їх доручення по підтримці терористів вагнеревців і садистів з "Ізоляції". Важливо кожному, прочитати книгу «Світлий Шлях»: історія одного концтабору, Станіслава Асєєва і розповсюдити її в усьому світі, щоб світ знав правду про злочини кремля і їх слуг з Банкової.
"111 стаття": активісти подали в ДБР заяву про злочин у зв'язку зі зливом спецоперації щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8875
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06.07.2021 19:32 Відповісти
От тупого клоуна больше вреда чем пользы добровольго оно не хочет уходить - корыто ему понравилось.Осталось терпеть придурка пока нажируется ...
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06.07.2021 12:29 Відповісти
И я хочу подписться
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06.07.2021 12:31 Відповісти
напиши комментарий
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06.07.2021 12:46 Відповісти
в будний день какая там зарплата в час интерестно..одни активные))
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06.07.2021 12:39 Відповісти
Та да! Не те що ви дві продажні курви із подоляцькоі контори-пашете як підірвані,нє?
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06.07.2021 12:46 Відповісти
напрастно вы так. зарплата - фура канхвет и два Джавелина, не то что вам пассивным - бидон "божьей росы" - пей милок, но не ссы (никуда кроме штанов))
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06.07.2021 12:47 Відповісти
"Рух опору капітуляції - громадське понадпартійне об'єднання громадських організацій, активістів, науковців, діяльність якого спрямована на протидію імплементації політичної частини Мінських домовленостей та на збереження євроатлантичного курсу України."
==== Может ребята пришли не по адресу?
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06.07.2021 12:44 Відповісти
Was is das!? ШТА!?
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06.07.2021 12:47 Відповісти
Может ты, номерной тролль, сюда явился не по адресу срать в комментах? Что за флажок у нас? Вот там и свисти, грамотей.
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06.07.2021 13:29 Відповісти
https://rok.org.ua/
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06.07.2021 13:33 Відповісти
Та кловану пох...

"06.‎07.‎2021
Российская агентура использовала Зеленского в качестве агента прикрытия в вопросе об утечке конфиденциальной информации по делу "вагнеровцев", использовав наличие юридического иммунитета президента. В этом случае факт признания Зеленским передачи им сведений составляющих государственную тайну третьему лицу не подлежат уголовному расследованию в связи с наличием уголовного иммунитета. Такова трактовка офиса генерального прокурора изложенная в документе от 05.07.2021 г. №27/3-2071. "
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06.07.2021 12:47 Відповісти
А моська слухає, та їсть
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06.07.2021 12:48 Відповісти
Не виконав і його не переобрали. Крапка. Яке це має відношення до державної зради Зеленського?
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06.07.2021 12:57 Відповісти
Зеленое чмо, просто хотел покрыть своего подельника ермак-Козыря, гауляйтера Украины от руSSкого мира! Но вышло, как вышло
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06.07.2021 12:49 Відповісти
проSSSто тебе многое неизвеSSSтно, совок.
ненавижу "ванг", "умник"
че ты там знаешь то? мой пеSSS больше знает.
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06.07.2021 13:13 Відповісти
Интересно, а бьіли там нацжоньі всякие с попрьігунчиком Билецким, гордоньі на палочке и прочие бигусная шелупонь?
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06.07.2021 12:51 Відповісти
єдиний випадок коли вдалось відправити владу (хоч частково) в утіль - другий Майдан. система посипалась, бо народ взявся за зброю. інші варіанти, на жаль, не мають перспектив.
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06.07.2021 13:01 Відповісти
На щастя, перспективи є. І ти про це чудово знаєш, зелєбот! Харе себе заспокоювати.)
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06.07.2021 13:12 Відповісти
звісно звісно, навколо самі вороги...якщо у вас параноя, це не означає, що за вами не слідкують
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06.07.2021 13:19 Відповісти
Ну той не слідкуйте, шоб не підживлювати мою паранойю. Може я нею насолоджуюся.)
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06.07.2021 13:46 Відповісти
якщо насолоджуєтесь то навпаки треба підживлювати
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06.07.2021 13:49 Відповісти
Не обов'язково. Мені вистачає. Дякую.
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06.07.2021 13:52 Відповісти
Не в ГБР или на Банковую нужно идти. А к Авакову и просить его арестовать Зеленского или выгнать его из страны нахрен.
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06.07.2021 13:18 Відповісти
А Авакова арестовывать и выгонять не нужно что ли?!
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06.07.2021 13:21 Відповісти
Где вся эта так называемая оппозиция, Тимошенко, Голос... Мнения еще не сложили "лидеры" по этому вопросу?
А ведь это реальная возможность отстранить Зеленского и посадить.
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06.07.2021 13:21 Відповісти
Тимошенко вчера на Украине 24 в интервью с Головановым фактически призвала выходить на улицу.
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06.07.2021 13:23 Відповісти
наче це не вся "опозиція"
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06.07.2021 13:29 Відповісти
Из двух зол...
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06.07.2021 13:22 Відповісти
в любом случае должна быть ВСК по этому делу.Должен быть однозначный ответ-были ли среди тех "вагнеровцев" такие,за которые международное законодательство не поступило бы с нами как с Беларусью и что именно эти люди могли дать ценный материал для Гаагского суда по сбитому 2Боингу"...если ответ будет положительный,то ник4акие условия не могут спасти президента и лично причастных лиц от УГОЛОВНОЙ ответственности с досрочным сложением полномочий.Если же в той команде были просто наёмники,то тогда операция вовремя была свернута.поскольку ЧВК-разрешённая во всём мире и просто военное наёмничество не является уголовным преступлением.
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06.07.2021 13:25 Відповісти
А Билецкий - не ? Не подписал ? Видать потому он и не в тюрьме, как Семенченко.
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06.07.2021 13:29 Відповісти
парашенко, параша, опарыш - слова синонимы.
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06.07.2021 13:31 Відповісти
Не пий текілу, бо станеш зебілом! Нічьо, шо я в рифму?)))
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06.07.2021 13:49 Відповісти
да ты прям поэт, твое место возле параши.
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06.07.2021 14:00 Відповісти
Так ты ж там все места своей сракой занял!)))
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06.07.2021 14:14 Відповісти
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06.07.2021 15:08 Відповісти
"111 стаття": активісти подали в ДБР заяву про злочин у зв'язку зі зливом спецоперації щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 651
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06.07.2021 13:50 Відповісти
зебила - на нары! Потом пойдем на пары!
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06.07.2021 13:56 Відповісти
"111 стаття": активісти подали в ДБР заяву про злочин у зв'язку зі зливом спецоперації щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1161
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06.07.2021 14:25 Відповісти
К протестующим вышел представитель ГБР и с трудом сдерживая смех, принял заявление.
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06.07.2021 15:43 Відповісти
снова эта дем-сокыра - платные протестанты и ботоферма.
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06.07.2021 15:48 Відповісти
Активисты "Руха сопротивления капитуляции" подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о совершении преступления в связи со "сливом спецоперации по "вагнеровцам". Источник: https://censor.net/ru/p3275358

Зе зрадник повинен сидіти в тюрмі за зраду України, це вже не гумор Кварталу 95 -
захотів злив Лукашенко секретну інфу про вбивць українців, захотів не злив, за це
вже перед законом треба відповідати.
"111 стаття": активісти подали в ДБР заяву про злочин у зв'язку зі зливом спецоперації щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9335
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06.07.2021 17:37 Відповісти
Падла маст дай, это понятно. Смерть ворогам.
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06.07.2021 23:53 Відповісти
"111 стаття": активісти подали в ДБР заяву про злочин у зв'язку зі зливом спецоперації щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6458
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07.07.2021 00:15 Відповісти
ці активісти народ плечистий, їх не заманеш цицькою м*ясистою...
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07.07.2021 09:24 Відповісти
 
 