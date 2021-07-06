"111 стаття": активісти подали в ДБР заяву про злочин у зв'язку зі зливом спецоперації щодо "вагнерівців". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Активісти "Руху опору капітуляції" подали до Державного бюро розслідувань (ДБР) заяву про вчинення злочину у зв'язку зі "зливом спецоперації щодо "вагнерівців".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 6 липня, активісти "Руху опору капітуляції" принесли в ДБР заяву про вчинення злочину зі "зливу спецоперації щодо "вагнерівців". Учасники мітингу тримали плакати з написом "111 стаття" (Державна зрада). Заяву в присутності мітингувальників підписали Ігор Лапін, Андрій Тетерук і Юрій Гудименко. До протестувальників вийшов представник ДБР і прийняв заяву.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.
19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "провалюється ТСК щодо "вагнерівців". Приймаємо "гру".
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.
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то й на КОЛУ зможе
https://mobile.twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска @MullyaMia
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Зелепні зірвали ще одну антиросійську операцію.
Асеєв щойно оприлюднив сенсаційну заяву.
Днями мав відбутися брифінг за участю МВС та Генпрокуратури по оприлюдненню даних по концтабору на Донбасі «Ізоляція» - у тому числі прізвища, особисті дані та фото адміністрації цієї катівні, переважно кадрових російських військових.
За два дні до брифінгу він був скасований у Генпрокуратурі - а потім від справ відсторонили слідчого Мамедова, який вів цю і десятки інших справ по катуванням і вбивствам, іншим тяжким злочинам, які скоїли росіяни на Донбасі проти мирних жителів.
Важлива антиросійська спецоперація гальмується у примусовому порядку за пару днів до втілення на пряму вимогу згори. Є цілком вагомі підстави вважати, що державна зрада набуває цілком видимих форм. Вище керівництво держави працює на інтереси Росії, проти інтересів України.
==== Может ребята пришли не по адресу?
"06.07.2021
Российская агентура использовала Зеленского в качестве агента прикрытия в вопросе об утечке конфиденциальной информации по делу "вагнеровцев", использовав наличие юридического иммунитета президента. В этом случае факт признания Зеленским передачи им сведений составляющих государственную тайну третьему лицу не подлежат уголовному расследованию в связи с наличием уголовного иммунитета. Такова трактовка офиса генерального прокурора изложенная в документе от 05.07.2021 г. №27/3-2071. "
ненавижу "ванг", "умник"
че ты там знаешь то? мой пеSSS больше знает.
А ведь это реальная возможность отстранить Зеленского и посадить.
Зе зрадник повинен сидіти в тюрмі за зраду України, це вже не гумор Кварталу 95 -
захотів злив Лукашенко секретну інфу про вбивць українців, захотів не злив, за це
вже перед законом треба відповідати.