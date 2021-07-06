Приймальне відділення лікарні ім. Мечникова відкрилося після реконструкції в Дніпрі, - ОДА. ФОТОрепортаж
Повністю реконструйоване приймальне відділення обласної лікарні ім. Мечникова відкрили в Дніпрі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
"У приміщенні замінили комунікації. Встановили системи відеоспостереження та протипожежної безпеки", - розповів глава ОДА.
Так, у ході президентської програми "Велике будівництво" в приймальному відділенні лікарні ім. Мечникова також відремонтували оглядові кімнати, маніпуляційні та передбачили ізолятори для людей з підозрою на інфекційні захворювання.
Обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова - один з найдавніших багатопрофільних лікувальних закладів в Україні, вона була заснована 1798 року.
Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що в 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.
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(я к тому - шо шо бы не сделали, мы/вы опять будешь ныть шо не так и не то и вообще - в Канаде обследования ждут всего то 5 недель, а у нас требуют шоколадку выложить)