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Приймальне відділення лікарні ім. Мечникова відкрилося після реконструкції в Дніпрі, - ОДА. ФОТОрепортаж

Повністю реконструйоване приймальне відділення обласної лікарні ім. Мечникова відкрили в Дніпрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"У приміщенні замінили комунікації. Встановили системи відеоспостереження та протипожежної безпеки", - розповів глава ОДА.

Так, у ході президентської програми "Велике будівництво" в приймальному відділенні лікарні ім. Мечникова також відремонтували оглядові кімнати, маніпуляційні та передбачили ізолятори для людей з підозрою на інфекційні захворювання.

Обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова - один з найдавніших багатопрофільних лікувальних закладів в Україні, вона була заснована 1798 року.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що в 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.

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Приймальне відділення лікарні ім. Мечникова відкрилося після реконструкції в Дніпрі, - ОДА 01
Приймальне відділення лікарні ім. Мечникова відкрилося після реконструкції в Дніпрі, - ОДА 02
Приймальне відділення лікарні ім. Мечникова відкрилося після реконструкції в Дніпрі, - ОДА 03

Автор: 

лікарня (1362) Велике будівництво (741) Дніпропетровська область (3760)


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Топ коментарі
+4
Я не фанат зелені, але до цього просто розпилювали бабло, без ремонтів.
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06.07.2021 12:55
+3
Одна из лучших больниц у нас !!! Кучу раненных подняли на ноги .... Разве это можно оценить
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06.07.2021 12:53
+2
Точно поддерживаю. Я то же не фанат. Но езжу и вижу как бы не было дороги делают и вообще видно какой то прогресс а не просто обещания !!!
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06.07.2021 12:57
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нужно озвучивать цену ремонта! это критерий для понимания размеров распила бабла зелёной шоблой
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06.07.2021 12:50 Відповісти
Я не фанат зелені, але до цього просто розпилювали бабло, без ремонтів.
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06.07.2021 12:55 Відповісти
Точно поддерживаю. Я то же не фанат. Но езжу и вижу как бы не было дороги делают и вообще видно какой то прогресс а не просто обещания !!!
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06.07.2021 12:57 Відповісти
Роблять дороги втричі дорожчі, ніж за попередників? Ну їздь. Ригати будемо ще цими дорогами, коли дупа прийде.
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06.07.2021 14:03 Відповісти
Ага! Той самий губернатор Резніченко і пиляв?
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06.07.2021 14:04 Відповісти
ну вот именно как вы сказал - даже урну у вашего дома поставить = украли 100500 тысяч, не верю что пластик выдержит удар кеда, а почему травмпункт так далеко? А там нет детской комнаты, а вот и с ней рядом нету площадки для выгула крокодилов, а вот доктор один небрит, а второй темнокож, а еще пива не дают, и вообще, если коротко - зрада - все украли, всех убили, а Васю который там работал - обманули и не оформили премию, сам Вася говорил что курить нельзя когда сверлишь стену.
(я к тому - шо шо бы не сделали, мы/вы опять будешь ныть шо не так и не то и вообще - в Канаде обследования ждут всего то 5 недель, а у нас требуют шоколадку выложить)
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06.07.2021 12:58 Відповісти
за 5 неділь і померти можна ...
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06.07.2021 17:06 Відповісти
Одна из лучших больниц у нас !!! Кучу раненных подняли на ноги .... Разве это можно оценить
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06.07.2021 12:53 Відповісти
"Підняли" лікарі, а не лікарня. Про них тихо мовчать.
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06.07.2021 14:05 Відповісти
Не "кучу", а багато. Підбирайте слова, будь ласка ...
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06.07.2021 17:06 Відповісти
Приемное отделение больницы им. Мечникова открылось после реконструкции в Днепре, - ОГА - Цензор.НЕТ 5668
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06.07.2021 12:55 Відповісти
+5
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06.07.2021 17:08 Відповісти
 
 