В історичному центрі Одеси на парковку впав нежитловий двоповерховий будинок: постраждалих немає, пошкоджено автомобілі. ФОТОрепортаж
В історичному центрі Одеси сталося обвалення нежитлової двоповерхової будівлі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Сьогодні о 12:06 до Служби порятунку надійшло повідомлення про руйнування будинку на вулиці Старопортофранківській.
Рятувальники встановили руйнування двоповерхової нежитлової будівлі (у минулому - котельня відділення дезинфектології) на площі 100м2.
Руйнування відбулося на паркувальну зону для автомобілів. Частково пошкоджено 2 легкові автомобілі, власники встановлюються.
Існує загроза подальшого руйнування деяких окремих будівельних елементів. Загиблих і постраждалих немає.
Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 20 рятувальників особового складу.
Топ коментарі
+6 Sergii Ustim
показати весь коментар06.07.2021 15:02
+2 des_104
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+2 rock-n-roll
показати весь коментар06.07.2021 16:26
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всё ясно. виноваты владельцы двух легковых автомобилей.
Проще снести те трущобы, чем хранить и плакать от их саморазрушения.
Просто там є хазяїн, а в нас нарот обирає владу за кульок гречки, клаптик асфальту, перед під'їздом чи за відосік на каналі г+г...