В історичному центрі Одеси на парковку впав нежитловий двоповерховий будинок: постраждалих немає, пошкоджено автомобілі. ФОТОрепортаж

В історичному центрі Одеси сталося обвалення нежитлової двоповерхової будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Сьогодні о 12:06 до Служби порятунку надійшло повідомлення про руйнування будинку на вулиці Старопортофранківській.

Рятувальники встановили руйнування двоповерхової нежитлової будівлі (у минулому - котельня відділення дезинфектології) на площі 100м2.

Руйнування відбулося на паркувальну зону для автомобілів. Частково пошкоджено 2 легкові автомобілі, власники встановлюються.

Існує загроза подальшого руйнування деяких окремих будівельних елементів. Загиблих і постраждалих немає.

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Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 20 рятувальників особового складу.















Фото: ДСНС/Facebook