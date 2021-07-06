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В історичному центрі Одеси на парковку впав нежитловий двоповерховий будинок: постраждалих немає, пошкоджено автомобілі. ФОТОрепортаж

В історичному центрі Одеси сталося обвалення нежитлової двоповерхової будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Сьогодні о 12:06 до Служби порятунку надійшло повідомлення про руйнування будинку на вулиці Старопортофранківській.

Рятувальники встановили руйнування двоповерхової нежитлової будівлі (у минулому - котельня відділення дезинфектології) на площі 100м2.

Руйнування відбулося на паркувальну зону для автомобілів. Частково пошкоджено 2 легкові автомобілі, власники встановлюються.

В історичному центрі Одеси на парковку впав нежитловий двоповерховий будинок: постраждалих немає, пошкоджено автомобілі 01

Існує загроза подальшого руйнування деяких окремих будівельних елементів. Загиблих і постраждалих немає.

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Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 20 рятувальників особового складу.

В історичному центрі Одеси на парковку впав нежитловий двоповерховий будинок: постраждалих немає, пошкоджено автомобілі 02
В історичному центрі Одеси на парковку впав нежитловий двоповерховий будинок: постраждалих немає, пошкоджено автомобілі 03
В історичному центрі Одеси на парковку впав нежитловий двоповерховий будинок: постраждалих немає, пошкоджено автомобілі 04
В історичному центрі Одеси на парковку впав нежитловий двоповерховий будинок: постраждалих немає, пошкоджено автомобілі 05
В історичному центрі Одеси на парковку впав нежитловий двоповерховий будинок: постраждалих немає, пошкоджено автомобілі 06
В історичному центрі Одеси на парковку впав нежитловий двоповерховий будинок: постраждалих немає, пошкоджено автомобілі 07
В історичному центрі Одеси на парковку впав нежитловий двоповерховий будинок: постраждалих немає, пошкоджено автомобілі 08
Фото: ДСНС/Facebook

Автор: 

обвалення (121) Одеса (5472) будинки (166)


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Топ коментарі
+6
Труха она и есть Труха, но Одесситам нравитсоо...
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06.07.2021 15:02
+2
дык ракушняк же... или он столетиями стоять должен?
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06.07.2021 15:08
+2
Исторический центр Одессы весь построен из фуфла - ракушняк из катакомб.
Проще снести те трущобы, чем хранить и плакать от их саморазрушения.
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06.07.2021 16:26
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Яке там все застаріле, страшно уявити якщо, борони Боже, там тряхне землетрус
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06.07.2021 14:55 Відповісти
дык ракушняк же... или он столетиями стоять должен?
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06.07.2021 15:08 Відповісти
Ничего само не разрушается, просто кому то понадобилось место, а место шикарное.
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06.07.2021 15:00 Відповісти
Труха она и есть Труха, но Одесситам нравитсоо...
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06.07.2021 15:02 Відповісти
Зе блазень, він і є блазень, але укранцям досі подобається...
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06.07.2021 16:56 Відповісти
"Разрушение произошло на парковочную зону для автомобилей. Частично повреждены 2 легковых автомобиля, владельцы устанавливаются."

всё ясно. виноваты владельцы двух легковых автомобилей.
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06.07.2021 15:10 Відповісти
Устал домик...
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06.07.2021 16:04 Відповісти
Тыльная сторона ветхого ракушнякового сарая бывшей котельной бывшего отделения дезинфектологии несомненно является ценным объектом исторического центра Одессы. ЦензорНет: ах, какую Одессу мы теряем!
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06.07.2021 16:11 Відповісти
Исторический центр Одессы весь построен из фуфла - ракушняк из катакомб.
Проще снести те трущобы, чем хранить и плакать от их саморазрушения.
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06.07.2021 16:26 Відповісти
И свечки поставить в 22 этажа...я правильно понял парня из села который городским захотел стать?
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06.07.2021 16:30 Відповісти
Не знаю, какие парни из села заседают в горсовете Одессы или в отделе по архитектуре по развитию Одессы.
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06.07.2021 16:32 Відповісти
Париж теж з вапняка збудован... І нічого - стоїть...
Просто там є хазяїн, а в нас нарот обирає владу за кульок гречки, клаптик асфальту, перед під'їздом чи за відосік на каналі г+г...
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06.07.2021 17:02 Відповісти
виновата будет кирпичная фабрика имени клары цеткин люксембург \\крупской..кирпичев посадят у тюрьму))
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06.07.2021 18:59 Відповісти
 
 