"Травка" в бороді: На Харківщині чоловік оригінальним способом намагався провезти наркотики в РФ. ВІДЕО+ФОТО

Оригінальну спробу переправити наркотики викрили прикордонники в пункті пропуску "Гоптівка" в Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Порушника з "травичкою" у бороді виявили серед пасажирів автобуса, який їхав у РФ.

Під час оформлення транспортного засобу відбулося спрацювання на громадянина України, 1989 року народження, натренованого на пошук наркотиків службового собаки прикордонників.

Пасажира запросили у службове приміщення, де й вилучили з бороди згорток з кількома грамами сіро-зеленої речовини рослинного походження, найімовірніше – марихуани. Як пояснив чоловік, речовину він намагався перевезти для особистого користування.

Наразі прикордонники поінформували уповноважені органи, які мають визначити чи є вилучена речовина наркотичною та прийняти відповідне правове рішення.

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