"Травка" в бороді: На Харківщині чоловік оригінальним способом намагався провезти наркотики в РФ. ВІДЕО+ФОТО
Оригінальну спробу переправити наркотики викрили прикордонники в пункті пропуску "Гоптівка" в Харківській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Порушника з "травичкою" у бороді виявили серед пасажирів автобуса, який їхав у РФ.
Під час оформлення транспортного засобу відбулося спрацювання на громадянина України, 1989 року народження, натренованого на пошук наркотиків службового собаки прикордонників.
Пасажира запросили у службове приміщення, де й вилучили з бороди згорток з кількома грамами сіро-зеленої речовини рослинного походження, найімовірніше – марихуани. Як пояснив чоловік, речовину він намагався перевезти для особистого користування.
Наразі прикордонники поінформували уповноважені органи, які мають визначити чи є вилучена речовина наркотичною та прийняти відповідне правове рішення.
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Йдеться про мережу так званих медведчуківських АЗС.
Менеджмент пояснює це технічною перевіркою обладнання.
Одним словом, ніхто не збирається згортатися.
Російський бізнес на території ворожих країн повинен працювати, навіть якщо буде повністю збитковим.
Російські компанії є емісарами "русского мира", як і маскульт, спорт чи церква.
Вони опановують простір, "мітять" територію, а зароблені гроші є лише бонусом.
https://gazeta.ua/blog/55346/rosijskij-biznes-v-********-mitit-teritoriyu-groshi-ye-lishe-bonusom
Як приклад інша мережа АЗС під назвою Аmic (до війни "Лукойл"). Фахівці розповідають, що на цих автозаправках жахливо впали проливи пального. Це триває роками. Про прибутковість мережі в Україні й мови бути не може, але вони працюють. Менеджмент мережі не продає заправки, навіть коли надходять дуже вигідні пропозиції.
Збиткові і загрожені російські активи в Україні не продаються. Бо це не бізнес, це геополітика.https://gazeta.ua/blog/55346/rosijskij-biznes-v-********-mitit-teritoriyu-groshi-ye-lishe-bonusom
мужик и не знал, что у него там за здрвсьте! ))))
(от абы прицепиться))))
собачки то не везде нюхают то... гггг))) по гражданину то)
- У тебя такие грязные уши - что там гречка скоро выростит
А. Героин
Б. Кокаин
В. Скифское золото
Г. Молоденьких иподьяконов