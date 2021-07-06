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"Травка" в бороді: На Харківщині чоловік оригінальним способом намагався провезти наркотики в РФ. ВІДЕО+ФОТО

Оригінальну спробу переправити наркотики викрили прикордонники в пункті пропуску "Гоптівка" в Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Порушника з "травичкою" у бороді виявили серед пасажирів автобуса, який їхав у РФ.

Під час оформлення транспортного засобу відбулося спрацювання на громадянина України, 1989 року народження, натренованого на пошук наркотиків службового собаки прикордонників.

Пасажира запросили у службове приміщення, де й вилучили з бороди згорток з кількома грамами сіро-зеленої речовини рослинного походження, найімовірніше – марихуани. Як пояснив чоловік, речовину він намагався перевезти для особистого користування.

Наразі прикордонники поінформували уповноважені органи, які мають визначити чи є вилучена речовина наркотичною та прийняти відповідне правове рішення.

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Травка в бороді: На Харківщині чоловік оригінальним способом намагався провезти наркотики в РФ 01
Травка в бороді: На Харківщині чоловік оригінальним способом намагався провезти наркотики в РФ 02

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6016) контрабанда (1823) наркотики (1449)


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Топ коментарі
+5
Автозаправки Glusco сьогодні пробували відновити свою повноцінну роботу.
Йдеться про мережу так званих медведчуківських АЗС.
Менеджмент пояснює це технічною перевіркою обладнання.
Одним словом, ніхто не збирається згортатися.
Російський бізнес на території ворожих країн повинен працювати, навіть якщо буде повністю збитковим.
Російські компанії є емісарами "русского мира", як і маскульт, спорт чи церква.
Вони опановують простір, "мітять" територію, а зароблені гроші є лише бонусом.
https://gazeta.ua/blog/55346/rosijskij-biznes-v-********-mitit-teritoriyu-groshi-ye-lishe-bonusom
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06.07.2021 15:23
+5
Вова, в следующий раз, когда будешь нюхать всякую дрянь, подумай в каком месте его могли перевозить через границу. Как видишь в бороде находят....
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06.07.2021 15:30
+4
воша семмечко притаранила, в волосне запуталось - выросло)))
мужик и не знал, что у него там за здрвсьте! ))))
(от абы прицепиться))))
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06.07.2021 15:29
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Автозаправки Glusco сьогодні пробували відновити свою повноцінну роботу.
Йдеться про мережу так званих медведчуківських АЗС.
Менеджмент пояснює це технічною перевіркою обладнання.
Одним словом, ніхто не збирається згортатися.
Російський бізнес на території ворожих країн повинен працювати, навіть якщо буде повністю збитковим.
Російські компанії є емісарами "русского мира", як і маскульт, спорт чи церква.
Вони опановують простір, "мітять" територію, а зароблені гроші є лише бонусом.
https://gazeta.ua/blog/55346/rosijskij-biznes-v-********-mitit-teritoriyu-groshi-ye-lishe-bonusom
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06.07.2021 15:23 Відповісти
Кілька років тому, здається, Михайло Гончар писав про вказівку Кремля, відповідно до якої російські олігархи мають цілеспрямовано скуповувати активи за межами Росії. І це не економічна, а політична стратегія.
Як приклад інша мережа АЗС під назвою Аmic (до війни "Лукойл"). Фахівці розповідають, що на цих автозаправках жахливо впали проливи пального. Це триває роками. Про прибутковість мережі в Україні й мови бути не може, але вони працюють. Менеджмент мережі не продає заправки, навіть коли надходять дуже вигідні пропозиції.
Збиткові і загрожені російські активи в Україні не продаються. Бо це не бізнес, це геополітика.https://gazeta.ua/blog/55346/rosijskij-biznes-v-********-mitit-teritoriyu-groshi-ye-lishe-bonusom
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06.07.2021 15:25 Відповісти
Тогда пусть горят.
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06.07.2021 16:47 Відповісти
Глушко викупили азербайджанці
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06.07.2021 15:47 Відповісти
І скоріше за все йде якась інвентаризація
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06.07.2021 15:48 Відповісти
А в чем его вина, выросла возможно сама.
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06.07.2021 15:25 Відповісти
воша семмечко притаранила, в волосне запуталось - выросло)))
мужик и не знал, что у него там за здрвсьте! ))))
(от абы прицепиться))))
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06.07.2021 15:29 Відповісти
Да воша трудяга представляю какой баул вырос в штанях.
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06.07.2021 15:35 Відповісти
Вова, в следующий раз, когда будешь нюхать всякую дрянь, подумай в каком месте его могли перевозить через границу. Как видишь в бороде находят....
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06.07.2021 15:30 Відповісти

собачки то не везде нюхают то... гггг))) по гражданину то)
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06.07.2021 15:43 Відповісти
"Травка" в бороді: На Харківщині чоловік оригінальним способом намагався провезти наркотики в РФ - Цензор.НЕТ 716
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06.07.2021 16:17 Відповісти
теперь как никогда тут умесна шутка с моего детства
- У тебя такие грязные уши - что там гречка скоро выростит
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06.07.2021 15:46 Відповісти
хотабич, трясця йому
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06.07.2021 15:51 Відповісти
Что возят московские попы в окладистых бородах? (Нужное подчеркнуть):

А. Героин
Б. Кокаин
В. Скифское золото
Г. Молоденьких иподьяконов
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06.07.2021 16:34 Відповісти
молоденького иподьякона прятать в бороде не надо)) они ими наоборот хвастаются перед другими попиками, и опять же, молоденького иподьякона нужно заставить отрастить окладистую бороду, что бы он там спрятал кокс для святого отца Самому святому не положено по сану в своей бороде наркоту таскать))
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09.07.2021 11:49 Відповісти
как их ищут мага приглашают трf[ тибитоха шо ли???
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06.07.2021 18:56 Відповісти
клієнт хвилюється, пару раз торкнувся бороди, викликав підозру і.... доречі він зразу виглядає ""клієнтом" на хіппі ******
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06.07.2021 19:45 Відповісти
Пісець , наркокарель мля..! слугам народу насміх
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06.07.2021 19:42 Відповісти
насколько я понимаю, многие на рашке и у нас наверху вот эту травку едят непрерывно
"Травка" в бороді: На Харківщині чоловік оригінальним способом намагався провезти наркотики в РФ - Цензор.НЕТ 3369
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06.07.2021 19:52 Відповісти
только расстрел -из за конопли все беды на планете Земля , Потоп, Атлантида, Рим рухнул из за конопли ,две мировые войны и голод из за конопли как учит партия и советская Украина
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07.07.2021 01:31 Відповісти
 
 