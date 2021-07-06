У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням. ФОТОрепортаж
У береговій компоненті міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2021" розпочалася активна фаза.
Про це повідомляє пресслужба Командування морської піхоти України, передає Цензор.НЕТ.
"Після отримання бойового наказу багатонаціональні тактичні групи висунулися із пункту базування в райони зосередження. Під час здійснення маршу підрозділи отримували чимало ввідних. Зокрема, тактичні групи відбивають засідки умовного противника, проводять дії під час блокування маршрутів висування місцевим населенням", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тактичні дії щодо відбиття засідок відпрацьовуються із застосуванням засобів РЕБ, тобто навчання сплановані таким чином, щоб умови були максимально наближені до бойових.
"Також напередодні американські та українські розвідувальні групи десантувалися у тил умовного противника з метою виявлення баз незаконних збройних формувань та важливих об'єктів інфраструктури, викриття системи оборони таборів бойовиків та передачі відомостей багатонаціональним силам навчання", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що в береговій компоненті беруть участь військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти, морської піхоти США, Збройних Сил Грузії, Збройних Сил Республіки Молдова, Державної прикордонної служби України.
"Також у складі українських підрозділів є курсанти 3-го курсу факультету підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ. Майбутні офіцери проходять стажування на первинних командирських посадах", - додають у пресслужбі.
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давай - иди нагрузись 70кг. и побегай в отдалении от основных войск. и да - я тут такой - А чо у тебя нету защиты на колене левом - ыыы, слив, тупо показуха чо.