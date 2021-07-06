У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням. ФОТОрепортаж

У береговій компоненті міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2021" розпочалася активна фаза.

Про це повідомляє пресслужба Командування морської піхоти України, передає Цензор.НЕТ.

"Після отримання бойового наказу багатонаціональні тактичні групи висунулися із пункту базування в райони зосередження. Під час здійснення маршу підрозділи отримували чимало ввідних. Зокрема, тактичні групи відбивають засідки умовного противника, проводять дії під час блокування маршрутів висування місцевим населенням", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тактичні дії щодо відбиття засідок відпрацьовуються із застосуванням засобів РЕБ, тобто навчання сплановані таким чином, щоб умови були максимально наближені до бойових.

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"Також напередодні американські та українські розвідувальні групи десантувалися у тил умовного противника з метою виявлення баз незаконних збройних формувань та важливих об'єктів інфраструктури, викриття системи оборони таборів бойовиків та передачі відомостей багатонаціональним силам навчання", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в береговій компоненті беруть участь військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти, морської піхоти США, Збройних Сил Грузії, Збройних Сил Республіки Молдова, Державної прикордонної служби України.

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"Також у складі українських підрозділів є курсанти 3-го курсу факультету підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ. Майбутні офіцери проходять стажування на первинних командирських посадах", - додають у пресслужбі.











































