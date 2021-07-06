УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4204 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
4 972 20

У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням. ФОТОрепортаж

У береговій компоненті міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2021" розпочалася активна фаза.

Про це повідомляє пресслужба Командування морської піхоти України, передає Цензор.НЕТ.

"Після отримання бойового наказу багатонаціональні тактичні групи висунулися із пункту базування в райони зосередження. Під час здійснення маршу підрозділи отримували чимало ввідних. Зокрема, тактичні групи відбивають засідки умовного противника, проводять дії під час блокування маршрутів висування місцевим населенням", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тактичні дії щодо відбиття засідок відпрацьовуються із застосуванням засобів РЕБ, тобто навчання сплановані таким чином, щоб умови були максимально наближені до бойових.

Також читайте: У навчаннях Sea Breeze починається активна фаза: кораблі виходять у море

"Також напередодні американські та українські розвідувальні групи десантувалися у тил умовного противника з метою виявлення баз незаконних збройних формувань та важливих об'єктів інфраструктури, викриття системи оборони таборів бойовиків та передачі відомостей багатонаціональним силам навчання", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в береговій компоненті беруть участь військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти, морської піхоти США, Збройних Сил Грузії, Збройних Сил Республіки Молдова, Державної прикордонної служби України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія посилила угруповання кораблів у Чорному морі на тлі навчань Sea Breeze

"Також у складі українських підрозділів є курсанти 3-го курсу факультету підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ. Майбутні офіцери проходять стажування на первинних командирських посадах", - додають у пресслужбі.

У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 01
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 02
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 03
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 04
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 05
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 06
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 07
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 08
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 09
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 10
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 11
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 12
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 13
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 14
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 15
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 16
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 17
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 18
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 19
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 20
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 21
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням 22

Автор: 

Сі-Бриз (87) військові навчання (2777) військовослужбовці (4766)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Уууух! Приятно, что наша страна там участвует!
показати весь коментар
06.07.2021 15:40
+12
а как приятно слышать вой на вонючих болотах...!
показати весь коментар
06.07.2021 15:45
+9
Учения СИ БРИЗ Украина-США проводятся 24 года подряд...В этом году присоединились 32 страны Мира....даже Бразилия приехала...
показати весь коментар
06.07.2021 15:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уууух! Приятно, что наша страна там участвует!
показати весь коментар
06.07.2021 15:40 Відповісти
а как приятно слышать вой на вонючих болотах...!
показати весь коментар
06.07.2021 15:45 Відповісти
Як приємно що ми це організовуємо.. А москалята.. Тільки що і можуть це обіжатися
показати весь коментар
06.07.2021 16:14 Відповісти
Украина не просто участвует, а является хозяйкой этого ватопогрорающего мероприятия.
показати весь коментар
06.07.2021 15:45 Відповісти
Учения СИ БРИЗ Украина-США проводятся 24 года подряд...В этом году присоединились 32 страны Мира....даже Бразилия приехала...
показати весь коментар
06.07.2021 15:43 Відповісти
І корея з японією
показати весь коментар
06.07.2021 16:14 Відповісти
я так то думал что это морские учения с кораблями и подводными лодками ..
показати весь коментар
06.07.2021 15:44 Відповісти
Для курсантов учения хорошее дело, а не только в нарядах и на хозработах прозябать. А по поводу внезапно "восставшего" населения перекрывающего дорогу колоннам, свою работу полиция и СБУ должны проводить и желательно заранее, чтобы как на Бомбасе не было, в том числе и с заезжими из соседней недоимперии "протестующими"
показати весь коментар
06.07.2021 15:44 Відповісти
условия, максимально приближенные к реальным - это когда стоит кордон полиции сбоку Фучеджи, а из-за кордона херачат сепары.
показати весь коментар
06.07.2021 16:06 Відповісти
А как в Крыму работу проводить полиции и СБУ? Там как раз и надо противодействовать этому!
показати весь коментар
06.07.2021 16:26 Відповісти
Ну это, когда кацапы местных впереди своих рашавойск выгонять будут. С детьми, попами и иконами. Было уже. Не смешно.
показати весь коментар
06.07.2021 15:48 Відповісти
Аби було смішно, треба висадитись позаду кацапів і зробити корисну справу...
показати весь коментар
06.07.2021 15:52 Відповісти
Та хто ж заперечує? Скоріш би...
показати весь коментар
06.07.2021 16:01 Відповісти
Чтобы эти живые заграждения не срабатывали и не практиковались кремлёвской нечистью, надо только стрелять по ним.... И тогда мирные жители не будут радостно бежать перед путинскими танками и не будут укладываться под колёса нашей технике, чтобы помешать движению...
показати весь коментар
06.07.2021 15:58 Відповісти
та ну шо ж такое. снова не дают покоя нарасеянским пуканам.
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням - Цензор.НЕТ 129
показати весь коментар
06.07.2021 16:01 Відповісти
Шо у них за панамки идиотские на головах? Ну неужели нельзя было пошить нормальное что-то???
показати весь коментар
06.07.2021 16:02 Відповісти
нормалmные панамки. всем нравятся - тебе не нравятся. у меня такая еще с 2005 года. с операции Iraq Freedom. Тогда обьединенные силы демократии мочились с очередным охеревшим диктатором.
показати весь коментар
06.07.2021 16:12 Відповісти
Башкировка, Чугуевский район, 61-отдельный батальон 6-й бригады
показати весь коментар
06.07.2021 16:27 Відповісти
может это разведчики, не? им может не нужно быть как их...... ну, слово это, вот тот что в Марвелах пробивал башкой все стены... а, вспомнил - им оно надо джаггернаутами быть то?

давай - иди нагрузись 70кг. и побегай в отдалении от основных войск. и да - я тут такой - А чо у тебя нету защиты на колене левом - ыыы, слив, тупо показуха чо.
показати весь коментар
06.07.2021 16:25 Відповісти
Пялотку?
показати весь коментар
06.07.2021 16:26 Відповісти
 
 