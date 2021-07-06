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Новини Фото Хабарники
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Підполковника поліції, який вимагав щомісячний відкат у розмірі 35 тис. грн, затримано в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Заступника начальника з превентивної діяльності одного з відділів Запорізького районного управління поліції затримано під час одержання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції.

Підполковника поліції, який вимагав щомісячний відкат у розмірі 35 тис. грн, затримано в Запоріжжі 01

Підполковник поліції вимагав щомісяця 35 тис. гривень "відкату" з місцевого жителя в обмін на безперешкодне ведення підприємницької діяльності.

Підполковника поліції, який вимагав щомісячний відкат у розмірі 35 тис. грн, затримано в Запоріжжі 02

Після отримання другої частини хабаря - 17 тис. гривень - 36-річного поліцейського затримали в службовому кабінеті.

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Підполковника поліції, який вимагав щомісячний відкат у розмірі 35 тис. грн, затримано в Запоріжжі 03
Підполковника поліції, який вимагав щомісячний відкат у розмірі 35 тис. грн, затримано в Запоріжжі 04

Хабарнику готують оголошення про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. У разі доведення провини фігуранту загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Автор: 

хабар (4711) Запоріжжя (2278) Нацполіція (15196)


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Топ коментарі
+3
А зачем же еще это, некогда юное, "дарование" в полицию шло?
Зарабатывать!
Да и что там еще делать?!
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06.07.2021 16:53
+3
Позбавте корупціонера дипломів, звань, робочого стажу в правоохоронних органах, посадіть на 15 років з конфіскацією до третього коліна (дружина, батьки, діти) всього нажитого майна і я можливо навіть повірю в те що в країні почалась боротьба з корупцією.
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06.07.2021 17:19
+2
Рішення одне, в буцигарню.
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06.07.2021 16:59
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Посадите их обоих в одну камеру на два дня . Нет , я не зверь .
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06.07.2021 16:42 Відповісти
Разом з Рюкзаковим???
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06.07.2021 16:47 Відповісти
Посадите тех,кто написал закон на основании которого этот авакяновец имел право разорить бизнес предпринимателя.
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06.07.2021 16:51 Відповісти
А зачем же еще это, некогда юное, "дарование" в полицию шло?
Зарабатывать!
Да и что там еще делать?!
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06.07.2021 16:53 Відповісти
Рішення одне, в буцигарню.
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06.07.2021 16:59 Відповісти
Ніхто не має права переривати потічок бабла,що починається з рук терпіл,лохів і інших підприємців і закінчується в широкій кишені Рюкзакова...Притекло до тебе тридцять штук - половину до себе,половину далі і вище хай тече,там ще багато разів потічки будуть з"єднуватись і половинитись...Така от мусорська система,втім,державна теж...
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06.07.2021 17:03 Відповісти
Позбавте корупціонера дипломів, звань, робочого стажу в правоохоронних органах, посадіть на 15 років з конфіскацією до третього коліна (дружина, батьки, діти) всього нажитого майна і я можливо навіть повірю в те що в країні почалась боротьба з корупцією.
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06.07.2021 17:19 Відповісти
Відправлять до Києва на підвищення.
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06.07.2021 17:22 Відповісти
Менты нереально круты:
https://www.youtube.com/watch?v=e06PYaOOyJo&t=3s&ab_channel=rur2rus
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06.07.2021 17:32 Відповісти
тоже мне палкан ..новому дадут фейк звание и покругу
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06.07.2021 18:24 Відповісти
там все серетарши и полотерки майоши с приклееными бровями))
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06.07.2021 18:25 Відповісти
в 36 подполковник фигасе не совок ..а в 56 нано командарм олигарх 88 лвл
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06.07.2021 18:26 Відповісти
 
 