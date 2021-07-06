Підполковника поліції, який вимагав щомісячний відкат у розмірі 35 тис. грн, затримано в Запоріжжі. ФОТОрепортаж
Заступника начальника з превентивної діяльності одного з відділів Запорізького районного управління поліції затримано під час одержання хабаря.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції.
Підполковник поліції вимагав щомісяця 35 тис. гривень "відкату" з місцевого жителя в обмін на безперешкодне ведення підприємницької діяльності.
Після отримання другої частини хабаря - 17 тис. гривень - 36-річного поліцейського затримали в службовому кабінеті.
Хабарнику готують оголошення про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. У разі доведення провини фігуранту загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
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