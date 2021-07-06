До COVID-вакцинації в Україні залучать студентів та інтернів: ВООЗ почала тренінги. ФОТОрепортаж

До кампанії з вакцинації від COVID в Україні мають намір залучити студентів-медиків і інтернів. Це має знизити навантаження на медпрацівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook українського Бюро ВООЗ.

Повідомляється, що ВООЗ почала тренінги для викладачів медичних університетів України, щоб залучити студентів 4-5 курсів та інтернів до вакцинації від COVID-19 і знизити навантаження на медичних працівників. Очікується, що їх залучення допоможе заповнити прогалини і задовольнити очікування щодо вакцинації цільових груп населення до кінця 2021 року.

"В Україні, як і в усьому світі, ситуація з поставками вакцин проти COVID-19 постійно змінюється. Українська система охорони здоров'я задіяна на повну потужність. Тому лікарі потребують допомоги старших студентів-медиків і лікарів-інтернів, які будуть разом із ними робити щеплення, принаймні, у великих центрах вакцинації, щоб у лікарів було більше часу для виконання своїх основних функцій, адже інші хвороби нікуди не поділися", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт додав, що залучення волонтерів та студентів - це стандартна процедура, застосовувана в інших країнах.

"Але волонтери без спеціальної медичної освіти можуть виконувати лише обмежені функції. Тому в Україні ми залучаємо студентів-медиків. Ми навчаємо, як робити щеплення від COVID-19 у високоякісний і безпечний спосіб, щоб зменшити ймовірність програмних помилок", - підкреслив він.















