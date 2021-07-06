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Новини Фото Коронавірус і карантин
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До COVID-вакцинації в Україні залучать студентів та інтернів: ВООЗ почала тренінги. ФОТОрепортаж

До кампанії з вакцинації від COVID в Україні мають намір залучити студентів-медиків і інтернів. Це має знизити навантаження на медпрацівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook українського Бюро ВООЗ.

Повідомляється, що ВООЗ почала тренінги для викладачів медичних університетів України, щоб залучити студентів 4-5 курсів та інтернів до вакцинації від COVID-19 і знизити навантаження на медичних працівників. Очікується, що їх залучення допоможе заповнити прогалини і задовольнити очікування щодо вакцинації цільових груп населення до кінця 2021 року.

"В Україні, як і в усьому світі, ситуація з поставками вакцин проти COVID-19 постійно змінюється. Українська система охорони здоров'я задіяна на повну потужність. Тому лікарі потребують допомоги старших студентів-медиків і лікарів-інтернів, які будуть разом із ними робити щеплення, принаймні, у великих центрах вакцинації, щоб у лікарів було більше часу для виконання своїх основних функцій, адже інші хвороби нікуди не поділися", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт додав, що залучення волонтерів та студентів - це стандартна процедура, застосовувана в інших країнах.

"Але волонтери без спеціальної медичної освіти можуть виконувати лише обмежені функції. Тому в Україні ми залучаємо студентів-медиків. Ми навчаємо, як робити щеплення від COVID-19 у високоякісний і безпечний спосіб, щоб зменшити ймовірність програмних помилок", - підкреслив він.

До COVID-вакцинації в Україні залучать студентів та інтернів: ВООЗ почала тренінги 01
До COVID-вакцинації в Україні залучать студентів та інтернів: ВООЗ почала тренінги 02
До COVID-вакцинації в Україні залучать студентів та інтернів: ВООЗ почала тренінги 03
До COVID-вакцинації в Україні залучать студентів та інтернів: ВООЗ почала тренінги 04
До COVID-вакцинації в Україні залучать студентів та інтернів: ВООЗ почала тренінги 05
До COVID-вакцинації в Україні залучать студентів та інтернів: ВООЗ почала тренінги 06
До COVID-вакцинації в Україні залучать студентів та інтернів: ВООЗ почала тренінги 07
До COVID-вакцинації в Україні залучать студентів та інтернів: ВООЗ почала тренінги 08

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) Ярно Хабіхт (16) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
ВООЗ це злочинці і корупціонери.
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06.07.2021 17:05
+3
Чому ефіопця не цікавить його Батьківщина?
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06.07.2021 17:06
+2
огласите сколько бабла потратил этот ВОЗ на такие "тренинги" по -уколу пациенту ...
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06.07.2021 17:06
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ВООЗ це злочинці і корупціонери.
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06.07.2021 17:05 Відповісти
а им как и нашим это пох- деньга то капает ... и еще какая
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06.07.2021 17:06 Відповісти
огласите сколько бабла потратил этот ВОЗ на такие "тренинги" по -уколу пациенту ...
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06.07.2021 17:06 Відповісти
Чому ефіопця не цікавить його Батьківщина?
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06.07.2021 17:06 Відповісти
проблема чорних шерифа не бембае ...- у нього був свій шанс , він його використав
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06.07.2021 17:08 Відповісти
То Ляшко уже министр?
че ж он тогда не брифингует как Стебанов то?
это раз.
второе - че, тех кто учился скоко там лет на доктора или медсестру и знает как жрать спирт(уважуха, не пробовал, страшно) - надо их аж обучать сделать укольчик?
так любого меня даже возьми и скажи - тут вакцина, а тут вата, смотри не перепутай с ключами от Лэндкрузера.
- и сразу "дам план".
что они несут то?
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06.07.2021 17:09 Відповісти
... потом если что, то в форс мажоре обвинят неопытных студентов... ...Гениально !!!
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06.07.2021 17:10 Відповісти
В 99% розвинутих країн інтерни и студенти медфакультетів дуже дорогі робочі руки . Там роблять вакцинацію виключно медсестри и фельдшера . Інколи - парамедики .
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06.07.2021 17:12 Відповісти
ну але б*же, ну шо навчатись три роки чи більш, якщо - протер ваткою та й вколов гоя, ой, людину, якщо вона не лікар? просто смішно ж?
ну ж блін то тіпа як запрошувати тільки тих шо вчились в технікумі на забивана цвяхів шоб вам барометр прибив до одвірка? аааа, масони ж блін!!! ууу
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06.07.2021 17:33 Відповісти
Студентов ветеринарных колледжей привлеките ещё.
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06.07.2021 17:14 Відповісти
А если слово "контейнер" написать помельче...никто никто не догадается что это контейнер да??
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06.07.2021 17:26 Відповісти
ну уж нет - главное сделать важное лицо, набрать жидкость в шприц .... и немедленно растереть.. перед прививкой, а потом попросить обнажить предплечье
ну и бегать уметь в разе чего... быстро. и даже сквозь окно(пересмотри Маски на скорой помощи - приблизительно так и делается)
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06.07.2021 17:36 Відповісти
зачем колоться, если 200 заболевших в сутки, вирус фактически побежден?
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06.07.2021 17:54 Відповісти
БОлее того! Вируса никогда небыло! Это всё просики Била Гейтса!
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06.07.2021 18:52 Відповісти
Странно. Неужели всей той толпы медсестёр в поликлинниках (в т.ч. частных) + домашних врачей недостаточно, что они привлекают к этому студентов?
Так много желающих ширнуться неликвидом?
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06.07.2021 19:00 Відповісти
пнх идиоты билгейцовские. И намордники одевайте где скажут, а лучше не снимайте придурки
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06.07.2021 21:32 Відповісти
 
 