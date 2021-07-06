До COVID-вакцинації в Україні залучать студентів та інтернів: ВООЗ почала тренінги. ФОТОрепортаж
До кампанії з вакцинації від COVID в Україні мають намір залучити студентів-медиків і інтернів. Це має знизити навантаження на медпрацівників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook українського Бюро ВООЗ.
Повідомляється, що ВООЗ почала тренінги для викладачів медичних університетів України, щоб залучити студентів 4-5 курсів та інтернів до вакцинації від COVID-19 і знизити навантаження на медичних працівників. Очікується, що їх залучення допоможе заповнити прогалини і задовольнити очікування щодо вакцинації цільових груп населення до кінця 2021 року.
"В Україні, як і в усьому світі, ситуація з поставками вакцин проти COVID-19 постійно змінюється. Українська система охорони здоров'я задіяна на повну потужність. Тому лікарі потребують допомоги старших студентів-медиків і лікарів-інтернів, які будуть разом із ними робити щеплення, принаймні, у великих центрах вакцинації, щоб у лікарів було більше часу для виконання своїх основних функцій, адже інші хвороби нікуди не поділися", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт додав, що залучення волонтерів та студентів - це стандартна процедура, застосовувана в інших країнах.
"Але волонтери без спеціальної медичної освіти можуть виконувати лише обмежені функції. Тому в Україні ми залучаємо студентів-медиків. Ми навчаємо, як робити щеплення від COVID-19 у високоякісний і безпечний спосіб, щоб зменшити ймовірність програмних помилок", - підкреслив він.
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че ж он тогда не брифингует как Стебанов то?
это раз.
второе - че, тех кто учился скоко там лет на доктора или медсестру и знает как жрать спирт(уважуха, не пробовал, страшно) - надо их аж обучать сделать укольчик?
так любого меня даже возьми и скажи - тут вакцина, а тут вата, смотри не перепутай с ключами от Лэндкрузера.
- и сразу "дам план".
что они несут то?
ну ж блін то тіпа як запрошувати тільки тих шо вчились в технікумі на забивана цвяхів шоб вам барометр прибив до одвірка? аааа, масони ж блін!!! ууу
ну и бегать уметь в разе чего... быстро. и даже сквозь окно(пересмотри Маски на скорой помощи - приблизительно так и делается)
Так много желающих ширнуться неликвидом?