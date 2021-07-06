Понад 110 тис. грн за розміщення МАФів: чиновника міськради затримали під час одержання хабаря в Одесі. ФОТО

Неправомірну вигоду посадовець вимагав за непроведення демонтажу торговельних об’єктів та виготовлення документів на їх розміщення на території Суворовського району Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіціі Одеської області.

Уточнюється, що сьогодні, 6 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 затримали посадову особу одразу після отримання другого траншу - 76 тис. грн. Раніше поліцейські задокументували отримання зловмисником першої частини неправомірної вигоди – 37,5 тис. грн.

"За отримані кошти фігурант обіцяв не проводити демонтаж двох МАФів та надалі підготувати дозвільну документацію на їх розміщення", - випливає з повідомлення.

Наразі чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, з місця затримання вилучені кошти, отримані як хабар. Вирішується питання про повідомлення посадовій особі про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.







Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.