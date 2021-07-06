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Окупанти змусили працювати на Росію 13 українських оборонних підприємств у Криму, - дослідження. СПИСОК

Оприлюднено список українських оборонних підприємств, які після окупації Криму росіяни змусили працювати на РФ.

Список опублікували під час пресконференції з презентацією досліджень експертів на тему: "Кроки до деокупації Криму: перші результати роботи "Кримської платформи", передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

Презентацію організували Міністерство закордонних справ України та Центр оборонних стратегій.

Під час пресконференції учасники назвали 13 українських оборонних підприємств в Криму, захоплених Росією.

До списку входять:

  • Феодосійська суднобудівна компанія "Море";
  • державне підприємство "Феодосійський оптичний завод";
  • публічне акціонерне товариство "Завод "Фіолент", Сімферополь;
  • державне підприємство "Конструкторсько-технологічне бюро "Судокомпозит", Феодосія;
  • державне підприємство "Науково-дослідний інститут аеропружних систем", Феодосія;
  • державне підприємство "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод";
  • державне підприємство "Севастопольське авіаційне підприємство";
  • державне підприємство "Склопластик", Феодосія;
  • державне підприємство "Феодосійський судномеханічний завод" Міністерства оборони України;
  • державне підприємство "Центральне конструкторське бюро "Чорноморець", Севастополь;
  • державне підприємство "Спеціальна виробничо-технічна база "Полум'я", Севастополь;
  • державне підприємство "Науково-дослідний центр "Вертоліт", Феодосія;
  • державне підприємство "Конструкторське бюро радіозв'язку", Севастополь.

Окупанти змусили працювати на Росію 13 українських оборонних підприємств у Криму, - дослідження 01

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Автор: 

завод (1024) Крим (14174)


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блин .. чет я сомневаюсь , что кто то из них сопротивлялся....терзают смутные сомнения.... у нас в Украине полно фирм и людей которые сами с огромным рвением торгуют , производят на оккупанта...и им пофиг на это!
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06.07.2021 23:13 Відповісти
Заставили работать---а то они сопротивлялись!
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06.07.2021 23:14 Відповісти
В период гитлеровской окупации предатели также работали на Вермахт некоторые отсидели в лагерях другие расстреляны так что у крыс одна дорога солнечный Магадан и белоснежная Воркута...
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06.07.2021 23:23 Відповісти
паРаша - мира враг ,
брехливая шалава ,
и шлют её все нах...
за то пуйлу и - слава
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07.07.2021 00:03 Відповісти
У мене одне питання.
А скільки підприємств ВІДМОВИЛИСЬ від співпраці?
Отож бо й воно.
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07.07.2021 12:34 Відповісти
 
 