Окупанти змусили працювати на Росію 13 українських оборонних підприємств у Криму, - дослідження. СПИСОК

Оприлюднено список українських оборонних підприємств, які після окупації Криму росіяни змусили працювати на РФ.

Список опублікували під час пресконференції з презентацією досліджень експертів на тему: "Кроки до деокупації Криму: перші результати роботи "Кримської платформи", передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

Презентацію організували Міністерство закордонних справ України та Центр оборонних стратегій.

Під час пресконференції учасники назвали 13 українських оборонних підприємств в Криму, захоплених Росією.

До списку входять:

Феодосійська суднобудівна компанія "Море";

державне підприємство "Феодосійський оптичний завод";

публічне акціонерне товариство "Завод "Фіолент", Сімферополь;

державне підприємство "Конструкторсько-технологічне бюро "Судокомпозит", Феодосія;

державне підприємство "Науково-дослідний інститут аеропружних систем", Феодосія;

державне підприємство "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод";

державне підприємство "Севастопольське авіаційне підприємство";

державне підприємство "Склопластик", Феодосія;

державне підприємство "Феодосійський судномеханічний завод" Міністерства оборони України;

державне підприємство "Центральне конструкторське бюро "Чорноморець", Севастополь;

державне підприємство "Спеціальна виробничо-технічна база "Полум'я", Севастополь;

державне підприємство "Науково-дослідний центр "Вертоліт", Феодосія;

державне підприємство "Конструкторське бюро радіозв'язку", Севастополь.

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